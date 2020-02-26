Как быстро меняется мир: адаптация к изменениям

“Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение” – так говорил герой фильма «Москва слезам не верит», вышедший на экраны в 1980 году. Сегодня можно с уверенностью сказать, стать одним «сплошным» получилось у Интернета и всех его производных. Роль современных технологий достаточно сложно переоценить, и дело не только в том, что они используются всеми и везде, но и в том, насколько сильно они влияют на нашу повседневную жизнь.

Если раньше взгляды корректировались и менялись в основном зависимости от возраста (социальный статус, личные взгляды, позиции в семье и обществе), то сегодня прямое влияние оказывают тренды в мире технологий. Именно от них зависит, то, как мы будем общаться, учиться и работать, а на успешность человека – его мобильность и скорость адаптации.

Это хорошо видно на примере бизнеса. Торговые интернет-площадки появились относительно недавно, еще позже – социальные сети, и именно «первопроходцам» удалось рассмотреть их потенциал и получить максимальную прибыль. Остальные либо остались не у дел, либо столкнулись с большой конкуренцией.

Скорость в современном мире – главное, и даже вне технологий.

Динамика и изменения требуют от человека соответствующего поведения. В современных условиях глобализирующееся общество ставит индивидуума перед необходимостью выбора: принять условия и научиться приспосабливаться или отторгнуть их, и идти против течения. Последний вариант крайне редко оказывается результативен с точки зрения экономического и психического состояния человека, слишком велики шансы оказаться беззащитным. Поэтому оптимальным вариантом будет адаптация «на приемлемых» для себя условиях.

На сегодняшний день выделяют следующие виды адаптаций:

Антроповиталистическая. В нее входят и психологическая адаптация, когда индивидуальные особенности личности подстраиваются под требования общества, и виталистическая (адаптация необходима для выживания и сохранения здоровья).

Специалисты убеждены, что психологическое напряжение, которое мы все испытываем ежедневно (необходимость соответствовать статусу, повышение благосостояния и пр.) могут привести к эмоциональному истощению, если не научиться их контролировать и не делать регулярные перезагрузки. Это может быть новые хобби, походы на природу, музыка и искусство. Кстати, в поиске единомышленников Сеть, как раз наилучший помощник.

Ценностная. Подразумевает выбор приоритетов и позиций, которые близки определенному индивидууму. Причем ценностная адаптация человека может сочетать в себе позиции из разных культур и социальных сфер. В этом одновременно и выгода и сложность принятия решения, т.е человек может менять свою точку зрения, принципы и модель поведения, в зависимости от условий в которых он находиться в данный момент.

Деятельностная включает в себя экономическую, социальную, информационную и профессиональную. Далеко не все индивидуумы воспринимают современный мир технологий, как время возможностей, а расценивают каждое изменение, как угрозу. Если мы не можем ограничить себя от потока информации, который ежедневно на нас обрушивают СМИ, застраховаться от социально-экономической нестабильности, то реализоваться в профессиональной среде – можем. Речь идет не о достижении определенного финансового положения, демонстрируемого и навязываемого социальными сетями, а развитие те профессиональных качеств, которые интересны в каждом конкретном случае. Психологи убеждены, что социальная адаптация проходит намного легче при наличии любимого дела.

Материал подготовлен информационно познавательным порталом Mentamore.