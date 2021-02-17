Как будут выглядеть путешествия после пандемии коронавируса?
В 2020 году количество международных поездок сократилось на 70-75%, а путешественников стало меньше на миллиард. Covid-19 прекратил на время международные путешествия. Однако они будут восстановлены и даже могут стать более приятными, считает автор. Он объясняет, почему это может произойти.
На примере багажа можно проследить, как международные путешествия менялись с течением времени. Любители приключений в XV веке, в эпоху великих открытий, поднимали паруса на галеонах и до предела загружали их всем необходимым для путешествия, которое могло продолжаться несколько лет. Аристократы в XVIII веке совершали образовательные «большие поездки» (grand tour) в каретах с немалым количеством сундуков, а также со слугами и даже с мебелью. Чемоданы появились в XIX столетии, когда поездки на несколько недель за границу стали обычным делом для обеспеченных людей. К 1970-м годам туристы и управленцы должны были тащить с собой по огромным аэропортам все необходимое на несколько дней. И таким образом чемодан на колесиках превратился в символ массовых путешествий.
Популярность чемоданов на колесиках (wheelie-bag) отражает падение стоимости и повышение скорости путешествий на дальние расстояния. Более дешевые авиабилеты, увеличение доходов и большее количество свободного времени сделали поездки за границу обычным явлением, и сегодня возможность проведения отпуска в другой стране доступна в богатом мире многим людям, стремящимся избавиться от повседневного стресса. Путешествия позволяют приобрести новый опыт и новые впечатления. И даже если не каждый человек смог расширить горизонты своего ума, лишь немногие испытали противоположный эффект. Как сказал Марк Твен, «Путешествия наносят смертельный удар по предрассудкам, фанатизму и ограниченности кругозора».
Большая доступность путешествий не просто способствовала росту туризма. Не только компании распространились по всему миру, но и их сотрудники. Деловые поездки обеспечивают связь для мультинациональных компаний и цепочек поставок. А возможность уехать в другое место позволила людям распространиться по всему миру, получить новые знания или просто сменить обстановку. Поскольку члены семьи могут оказаться в разных местах, возникла необходимость поддерживать контакт, а также присутствовать на свадьбах и днях рождения в других государствах. Все это способствовало объединению мира, а также позволило членам семей и друзьям жить на большем расстоянии друг от друга.
Однако до недавнего времени немногие люди уезжали далеко. Путешествия проходили медленно, они были связаны со сложностями, а также были дорогими, а еще нужно было полагаться на ветер или на лошадиную силу в прямом смысле. Пар и железные дороги раскрыли эти ворота немного шире. Но еще 100 лет назад для того, чтобы уехать куда-то далеко, нужно было воспользоваться океанским лайнером или дирижаблем, а это было дорого. Цены на кабину первого класса на «Титанике» в 1912 году начинались с 30 фунтов стерлингов (3500 долларов сегодня), а за билет на трансатлантический перелет на дирижабле «Гинденбург» в 1936 году нужно было заплатить 400 долларов (в обоих случаях, как оказалось, это были путешествия в один конец). Поездка по транссибирскому маршруту из Пекина в Москву занимает более пяти дней, тогда как полет на самолете около семи часов. Вместе с тем самые большие изменения были вызваны снижением цен на билеты. По данным Всемирной туристской организации ООН, в 1950 году лишь 25 миллионов человек совершили поездку за границу. В 2019 году количество таких путешествий возросло до 1,5 миллиарда (в этих данных не отражены мигранты, беженцы, а также визиты на срок больше года).
По данным ООН, в 2019 году почти 3/5 международных путешествий были совершены с помощью самолетов, тогда как морским транспортом воспользовались 5% путешественников и 1% — железнодорожным транспортом. Из 35% путешественников, которые пересекли международные границы на автомобиле, большую часть составили европейцы, жители самого крупного туристического лагеря в мире. Все они воспользовались небольшим размером своего континента, а также хорошими дорогами. Отпуск — главная причина поездок за границу, и на их долю приходится 55% всех путешествий. Деловые командировки составляют 11% от общего числа путешествий. Некоторые люди путешествуют по религиозным причинам (2 миллиона мусульман ежегодно посещают Мекку); а около 15 миллионов человек в 2017 году получили медицинские услуги за рубежом.
Международные путешественники пополняют кассы гостиниц, ресторанов, фирм по аренде автомобилей и туроператоров. В 2019 году общие расходы международных путешественников достигли 1,5 триллионов долларов. До распространения covid-19 туристическая отрасль в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), клуба богатых государств, составляла 4,45% ВВП, и на ее долю приходилось 6,9% от числа всех работающих людей. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), международные путешествия в 2019 году составили 6,5% глобального экспорта. В целом, как считают эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel and Tourism Council), на долю путешествий и туризма приходится 330 миллионов рабочих мест или одна десятая от общего их количества.
Covid-19 оказал разрушительное воздействие на индустрию, которая основывается на свободном перемещении людей. Международные путешествия были почти полностью прекращены в период с марта по май 2020 года, поскольку 4/5 стран закрыли свои границы. Поездки были запрещены или невозможны, поэтому люди были вынуждены оставаться дома. По данным ООН, в 2020 году количество международных поездок сократилось на 70-75%, при этом путешественников стало меньше на 1 миллиард, а потрачено было на 1,1 миллиарда долларов меньше. Это сокращение расходов оказалось в десять раз больше, чем в 2009 году, после финансового кризиса. Что касается восстановления, то оно еще далеко, даже с учетом появления эффективных вакцин. Согласно прогнозу ОЭСР, туризм будет среди «последних секторов экономики, восстанавливающих потерянный спрос».
Однако не все так мрачно. Выброс парниковых газов коммерческими самолетами резко сократился в 2020 году, и в результате стали более активными дебаты о том, как можно было бы навсегда сократить такого рода загрязнение. Те места, которые страдали от слишком большого наплыва туристов, получили возможность сделать перерыв. В то же время оптимисты считают, что в долгосрочном плане связь между растущим благосостоянием и желанием путешествовать сохранится. Автор этих строк считает, что, несмотря на высокую краткосрочную цену, пандемия коронавируса в конечном итоге может усилить те тенденции, которые сделают путешествия более простыми и наносящими меньший ущерб. Существующая сегодня индустрия путешествий, судя по всему, сильно пострадала, однако новый ее вариант может стать намного лучше всего того, что было раньше.
Саймон Райт (Simon Wright)
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