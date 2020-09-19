Качественные патроны для оружия

Патрон, в оружии, единица боеприпасов стрелкового оружия, состоящая из металлической (обычно латунной) гильзы, метательного заряда, снаряда или пули и капсюля-воспламенителя. Первые патроны, появившиеся во второй половине XVI века, состояли всего лишь из пороховых зарядов, завернутых в бумагу; пуля заряжалась отдельно. В течение следующего столетия были разработаны методы включения шарика с порошком. Заряжая мушкет, солдат откусил кончик бумажного патрона, высыпал немного пороха в сковороду, остальное высыпал в ствол и запихнул туда же шарик и бумагу. Современный оружейный магазин киев предлагает лучшие условия для совершения покупок.

Казенная винтовка и различное многоствольное оружие XIX века позволили заряжать весь патрон как единое целое; было разработано множество разновидностей, использующих бумагу, лен, животную ткань, коллодий, металл, резину и другие материалы. Все необходимые внешней искры, чтобы воспламенить топливо. В 1847 году Парижский оружейник Б. улье запатентовал первый патрон, способный выстреливать ударом молотка. Заказать травматические патроны можно по лучшим ценам.

В одном типе ударник вбивал в патрон штырь, в другом-в ободе патрона взрывался воспламенительный заряд гремучей ртути. Более поздние усовершенствования изменили точку удара от обода до центра патрона, куда был вставлен капсюль-воспламенитель. Патрон с капсюлем-воспламенителем или стаканом, центрированным на основании патрона-центр-огонь-преобладал во всех больших калибрах, но патроны rimfire остаются популярными в малокалиберных, маломощных боеприпасах, например .22 Калибр. Бездымный нитроцеллюлозный порошок заменил черный порошок в качестве топлива в конце 19-го века.

Также в 19 веке круглый шар был заменен удлиненным, или цилиндроконоидальным, мини-шаром, как его обычно называли, с полостью в основании, которая расширялась при взрыве заряда для зацепления нарезных нитей в стволе пушки. Патроны дробовика сделаны из бумаги или пластмассы вместо латуни. Трассирующие пули имеют в основании колонну пиротехнического состава, которая воспламеняется пламенем метательного топлива; это обеспечивает видимый пиротехнический дисплей во время полета пули. Зажигательные пули, предназначенные для воспламенения легковоспламеняющихся материалов, таких как бензин, содержат заряд химического зажигательного вещества.