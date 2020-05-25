John Deere – имя, ставшее эталоном

Сельскохозяйственная техника испытывает повышенные нагрузки по сравнению с городскими машинами. Ей приходится работать в условиях запыленности, перепада температур, контакта с химическими веществами. Как следствие возникает потребность в регулярной замене запчастей. Бережный хозяин никогда не пойдет на использование деталей малоизвестных производителей в погоне за сомнительной экономией. Вместо этого он отдаст предпочтение комплектующим тех брендов, которые сумели доказать свою надежность. Одним из таких является, безусловно, John Deere https://farmpartsstore.com/john-deere/ .

Запчасти от лидера рынка

С тех пор как американский кузнец Джон Дир запустил в производство изобретенный им стальной плуг, качество стало визитной карточкой его компании. «Я никогда не поставлю своё имя на изделии, в котором нет того лучшего, что есть во мне» — говорил Джон. Такой подход превратил небольшое предприятие в мирового лидера по производству сельскохозяйственной техники. Фермеры доверяют ей на протяжении почти двухсот лет.

Сегодня John Deere выпускает широкий спектр сельскохозяйственной и специальной техники:

Комбайны и тракторы;

Опрыскиватели, культиваторы;

Косилки и жатки;

Пресс-подборщики;

Машины для лесной промышленности;

Строительное оборудование;

Снегоуборочную технику.

John Deere регулярно внедряет в производство инновации. Среди последних новинок – техника с электродвигателями.

На предприятиях компании по всему миру трудится 67 тысяч человек, а по объему выпускаемой аграрной техники она занимает первое место в мире. В России заводы John Deere работают в Домодедово и Оренбурге.

Одним из главных факторов, гарантирующих надежность этой техники, является своевременное обеспечение оригинальными запчастями.

Заказ запчастей John Deere через Интернет

Современные информационные технологии сделали замену запчастей быстрой и удобной. Для этого достаточно разместить заказ непосредственно на сайте магазина. Преимущества такого подхода очевидны:

Не нужно тратить время на поездку в точку продаж;

Полный ассортимент запчастей представлен в электронном каталоге. В нем же можно найти исчерпывающие характеристики каждой детали, информацию о совместимости с оборудованием;

Работа магазина исключает цепочку посредников. Сокращение накладных расходов делает итоговую цену ниже.

Таким образом, воспользовавшись услугами онлайн магазина, покупатель экономит не только свое время, но и деньги.

Своевременная замена запчастей позволяет владельцу техники забыть о поломках и вынужденных простоях. Вместо этого он может всецело сосредоточиться на своей работе.

Важно лишь помнить, что для надежной работы оборудования нужно использовать оригинальные сертифицированные комплектующие. А интернет магазин готов помочь с их поиском круглые сутки.

По материалам сайта: https://farmpartsstore.com/