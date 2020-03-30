Жизни дороже политики, или болезнь европейских христианских демократов

Как относиться к тому, что Китай, Россия и Куба оказывают медицинскую помощь больным итальянцам в то время, когда институции Европейского союза бьются в истерике и заняты спасением самих себя, закрыв границы от тотально инфицированной Италии? К сожалению, это счет 1:0 в пользу смелых стран, которые в Брюсселе еще недавно называли авторитарными, коммунистическими и токсичными. Объединенная Европа уже второй раз после Брексита показывает, что единство – это глупая сказка для простофиль, выгодная занимающим высокие посты всем этим неолиберальным популистам, бюрократам и дармоедам в правящей фракции Европейской народной партии (EPP).

Я думаю, кризис в Старом Свете в этом году произошел бы и так – без пандемии, Европа уже давно и сочень тяжело больна политической вирусной пневмонией. Стратегия развития на следующий финансово-бюджетный период 2021–2027 годы, которую еще недавно продвинула фракция партии ЕРР в Европарламенте – это халявные пособия миллионам арабов и африканцев в ЕС и поддержка проектов зеленой энергетики. Германские “христианские демократы” в партии ЕРР слишком заигрались в прогрессивистов – даже удивительно, что во главе Европейской комиссии встала немка Урсула фон дер Ляейн, а не эко-активистка Тунберг или Абу Мухаммад аль-Джулани.

И тут – в марте, сейчас – стоп! Finita la commedia / Глобальная пандемия COVID-19 – тот страшный сон, который не мог присниться даже самым напуганным неолиберальным популистам еще совсем недавно. Демократы, знаете ли, они везде одинаковые: вчера они рассуждали с трибун о солидарности и правах мигрантов и ЛГБТ, а сегодня им просто наплевать на старика Марио, который в соседней стране Европейского союза умирает от вирусной пневмонии на койке в старом миланского пансионате.

Нам всем стоит признать очевидное: демократия – прекрасная вещь для времени рассвета поддержки сексуальных меньшинств, мигрантов и стартаперов, увлеченных хипстерством и левыми идеями. Мирная ванильная жизнь, сладкие мечты. А когда начинается что-то серьезное, все эти sweet dreams жестокая реальность смывает мощной струей в отверстие ватерклозета. В Америке, кстати, то же самое, что в демократической Европе – пандемия заставляет биться в истерике демократов, вызовы вируса оказались кошмарнее самых жутких демократических фантасмагорий. Вирус для них – как создание представительства Ку-клус-клан в Конгрессе США, или победа Дональда Трампа на президентских выборах в США течение всего XXI века. Массовый психоз, подогретый неолиберальными СМИ, перешел от скупки многомесячных запасов туалетной бумаги до мародерства и разграбления магазинов.

Но вернемся в Европу. Медицинский и гуманитарный кризис в Италии стал для Европейского союза важным тестом, который Брюссель заваливает, как школьник на простейшем тесте. Стоит признать реальность последнего месяца: Европа, позиционировавшая себя “единой” (как это – после выхода Великобритании) испытание на единство не выдержала. Брюссель слаб и растерян, но почему же режимы, которые годами называли с сарказмом и страхом “авторитарными, коммунистическими и не демократическими”, выглядят лучше?

Мы говорим о помощи России, Китая и Кубы несчастной Италии – в то время, когда почти тысяч итальянцев умирает от вирусной пневмонии каждые сутки, третьи страны пошли на это, а ЕС спасовало. Нарастание ситуации вокруг вируса типа COVID-19 в Северной Италии до красного уровня ввергло политиков в Брюсселе в растерянность и шок. Лидеры стран единой Европы от сильных Германии и Франции до маленьких и нищих Балтийских государств эгоистично замкнулись в себе как страус, спрятав голову в песок. Эгоцентризм давно стал синонимом политики Европы, где уже давно не говорят о гуманизме и консолидации в стиле Роберта Шумана – великого создателя ЕС как геополитического продолжения американского плана Маршала из “Союза угля и стали”.

Уже в начале марта ЕС должен и мог оказать помощь жителям Милана, ведь счет заболевшим тогда шел на сотни – не десятки тысяч. Время было бесполезно упущено. Эпидемия из Милана хлынула через открытые границы ЕС и разошлась по всему миру, включая Америку. Если бы президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли и президент Европейского совета Шарль Мишель проявили ответственность – тысячи людей в мире могли выжить. Люди умирают не только из-за недостатка антибиотиков и аппаратов искусственной вентиляции легких, европейцы умирают, потому что политики – аморфные трусы.

Что дальше будет с Европой? Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект саммита ЕС по ситуации с коронавирусом (речь идет о создании общего инвестфонда для преодоления коронакризиса в ЕС со смешной суммой 25 миллиардов евро – одной Италии нужно треть триллиона). Конти настаивает на гораздо более решительном ответе Евросоюза на создавшийся кризис. По его словам, Италия и Испания дают Евросоюзу на это десять дней – срок заканчивается в первой декаде апреля.

Политическое руководство Италии, Франции и Испании, а также главы правительств Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции выступают за выпуск общих облигаций странами еврозоны для привлечения дополнительных финансовых средств на борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Германия и большинство стран ЕС, включая беднейшие локации Восточной Европы от Румынии до Латвии, выступают против излишних бюджетных расходов. Германия приняла на прошлой неделе на лечение только 8 первых итальянцев с воспалением легких. Таких больных – тысячи, к сведению “христианских демократов”.

А иностранные врачи в ЕС работают в Италии и готовы оказать помощь любой другой западной стране, если чрезвычайная ситуация будет развиваться по типу того, что происходит сейчас в Ломбардии. Можно по-разному оценивать это, в том числе как пропаганду – но почему же Европа не сделала этого сама?

25 марта Куба направила бригаду из 52 врачей и медсестер в Ломбардию для борьбы с распространением COVID-19, и это уже шестая международная миссия кубинских врачей в рамках этой пандемии. Власти Кубы направили также бригады медиков в Никарагуа, Ямайку, Суринам, Гренаду и Венесуэлу. Уже почти неделю врачи острова Свободы доказывают свой высочайший профессионализм в городах Северной Италии.

Китай помогает оказывает Европе помощь оборудованием, масками и экспресс-тестами на коронавирус – для этого достаточно официального государственного запроса любой страны ЕС. К позору моей любимой Чехии, большую часть этого гуманитарного груза для Италии банально разворовали в международном аэропорту Праги. Причем мародеры – не маргиналы, – это чешские чиновники. Премьер-страны Андрей Бабиш ввел жесткие меры карантина по типу итальянского.

И наконец, OMG, Россия. Чтобы не размовлять, Москва отправила в Италию 15 транспортных самолетов Ил-76 из состава своей эскадрильи Воздушно-космических сил. Это – 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, 8 мобильных врачебно-сестринских бригад, аппараты искусственной вентиляции легких, средства дезинфекции и другое необходимое оборудование. Все находится сейчас в Ломбардии – регионе, где зафиксирована треть всех случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Италии. Российские специалисты работают в пансионатах с больными в Ломбардии. Русские пытаются сделать все, чтобы остановить пандемию не у себя в Москве, на Кавказе или в Сибири – в стране ЕС и НАТО, находящейся в четырех тысячах километрах от Москвы.

Тут, возможно, на меня выльется ушат холодных упреков: мол, что это все “мягкая сила” и так далее. Но в чем я не прав? Россия, как Китай и Куба, помогают Италии, пусть и мягкой силой, а Европа, в состав которой входит Апеннинский полуостров, эгоистично и трусливо забилась в свою собственную нору. Это не денежные пособия арабским беженцам раздавать, это – COVID-19, глобальный кошмар.

Пандемия объявлена той же фон дер Ляейн и Сассоли главным вызовом ЕС – самым серьезным в Европе после Второй мировой войны. ОК, красивое заявление, наверное, это действительно так. Но в Италии без помощи европейских институтов от коронавируса умерло уже больше 10 тысяч европейцев, потерянное время и популизм “христианских демократов” – это просто отвратительно. Даже европейские правые в бешенстве от цинизма и равнодушия Брюсселя. Как сообщили в Affar Italiani, лидер партии “Лига” и бывший вице-премьер Маттео Сальвини пригрозил выходом страны из Европейского союза из-за ситуации, в которой ЕС игнорирует итальянскую катастрофу. “Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности”.

Конти и еще ряд европейских премьеров выдвинули политической администрации ЕС ультиматум – за десять суток после саммита 26 марта вопрос помощи странам, наиболее пострадавшим от пандемии, должен быть решен. Сложно сказать, осмелится ли Конти вывести Италию из состава ЕС, как это сделали британцы. Важно другое – коронавирус изменил всю дорожную карту Европы, которая не может существовать в формате псевдо-христианской демократии, создавшей самоизоляцию и слабость. Урок Европе дают страны с дефицитом демократии, и за это спасибо тройке Китай – Россия – Куба. Пора забыть о старых и часто искусственных вызовах времен неолиберализма, Европа. Пора выздоравливать.

Андрей Монголов, Брюссель