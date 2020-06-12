Жизнь в инкубаторе: как выращивают красную рыбу

Еще недавно такие виды рыбы как семга и форель были редким украшением стола и считались предметом роскоши. Но после того, как лососевые начали культивировать, они за короткий срок превратились в повседневную еду. Это вполне объяснимо: вкусная, жирная и полезная рыба продается в каждом супермаркете, выглядит свежайшей под кристаллами льда. Сегодня мы расскажем вам о том, как на самом деле проходит процесс выращивания семги и форели.

В полезности такой рыбы предстоит еще разобраться

Все знают, что такая рыба сегодня выращивается исключительно в искусственных условиях. Лидерами в выращивании семги являются Норвегия и Чили, так как эти страны имеют большую береговую линию, а условия для роста лососевых здесь подходят оптимально.

В природе атлантический лосось обитает на севере Атлантического океана, но есть еще озерная разновидность семги, которая “живет” в России. Но 90% продукции лососевых в любой стране – импортная продукция, выращенная способом аквакультуры.

Кормление

В искусственных условиях форель питается специальными кормами с витаминами, аминокислотами, красителями и жирами. Для достижения красивого красного цвета в тканях рыбы разводчики используют запрещенный в Евросоюзе краситель кантаксантин, который негативно влияет на зрение человека. В результате такой откормки вырастают красивые красные рыбины одинакового размера.

Так в чем же опасность? Сегодня не существует жестких требований к корму аквакультурных рыб, а также условиям их выращивания. Поэтому качество кормов в большинстве случаев известно только их производителю. Нередко при проверках продукции выявляют такие вредные вещества как налектин и нитрофуран (канцерогены).

Статистика

Доказано, что искусственный лосось содержит в 15 раз больше диоксина и дифенила, чем дикий. Эти вещества образуются в рыбе после поедания некачественного корма, полного красителей и антибиотиков. Для человека эти вещества опасны риском развития рака, поражения почек и печени, подавлением иммунитета.

Аквакультура, которая предусматривает искусственное выращивание рыбы в коммерческих целях, в целях успешности использует весь арсенал химического прогресса: пищевые добавки, консерванты, витамины и антибиотики. Ведь предприятие должно вырастить рыбу одинакового размера и с товарным видом, либо она просто окажется вне конкуренции.

Производители даже могут сделать цвет мяса на заказ (оптовым клиентам). К примеру, в странах СНГ больше любят рыбу с ярко оранжевым мясом, в то время как в Европе в предпочтении розовый лосось.

Рыбные бройлеры

С помощью гормональных стимуляторов в кормах рыба весом в 4-5 кг вырастает всего за год. К сравнению: в естественных условиях для достижения такого веса потребуется минимум 4 года. Мясо таких искусственно подкормленных гормонами рыб будет более мягким и жирным, ведь такая рыба за свою жизнь не проплывает тысячи километров, как дикая.

На аквафермах обычно лососи выращивают поголовьями в специальных бассейнах. Из-за такого скопления рыба часто заражается паразитами. В целях профилактики потери всего поголовья в корм добавляют антибиотики.

Кстати, подобным образом разводят и морепродукты – многочисленные виды креветок, мидии, устрицы, гребешки, осьминоги, каракатицы, омары, лангусты, лангустины и т.д.

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