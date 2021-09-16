Жизнь по законам вселенной

Рубрику «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

Вселенная — это не мертвый космос. Это живой и самостоятельный организм, некое подобие личности, которая диктует нам свои условия и правила, в биоэнергетике называемые законами мироздания.

Все законы Вселенной крайне просты и незамысловаты. Космос не строит нам лабиринты, а пытается вывести нас из них. Трудности создают люди сами себе без всякой помощи извне. Когда вы живете по законам мироздания, вы всегда настроены на правильную волну. Жизнь проста и понятна, но лишь для тех, кто хочет ее понять.

Почему нужно жить по законам Вселенной? Законы Вселенной не заставят вас отречься от религии и от всего, во что вы верите. Они просто направят вас по нужному руслу, показав свет истины. Ничего не изменится в буквальном смысле – изменится лишь ваш взгляд на мир. Все, к чему вы стремились с юных лет, станет более понятным и очевидным.

Закон первый: мысль материальна. Многие из вас наверняка видели голливудские фильмы, где герои могут создавать вокруг себя реальность, лишь вообразив что-то в своей голове. Конечно, с такой скоростью у вас не получится создать свое счастье, но это действительно работает.

Чтобы найти хобби, работу своей мечты, любовь и успех, надо все это представить. Запомните, что вы – скульптор, художник, который рисует красками своих мыслей на полотне жизни. Судьба и карма есть, но они не так сильны, как сильна ваша собственная вера в себя и свои действия.

Жизнь представляет собой не уже написанную книгу, а стопку пустых листов, которые вы можете выбросить, порвать, позволить заполнить кому-то другому или же заставить себя сесть и написать все самим.

Закон второй: все хорошее начинается с добра в душе. Ваше внутреннее добро рождает свет вокруг вас. Злые люди постоянно натыкаются на грубость, хмурые – на дождь в ясный день, радостные – на радость и позитив.

Если вы хотите добра, то не стоит быть злыми, скупыми, завистливыми. Недаром люди еще с древности говорят, что если ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, то делай это сам. Во Вселенной все последовательно, все логично и необратимо. Помните об этом.

Закон третий: наибольшие изменения в жизни происходят в тех сферах, которым мы больше всего уделяем своего внимания. Большинству из нас известно, что под лежачий камень вода никогда не потечет. Если вы будете лежать на диване, смотря в потолок, то в вашу жизнь не придут деньги.

Если вы не будете искать любовь, то не найдете ее в 99 процентах случаев. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, необходимо предпринять хоть что-то. Не оставляйте без присмотра ни одного уголка своей души, своей жизни. Так вам будет интереснее, легче и просто лучше.

Закон четвертый: каково ваше окружение, таковы и вы сами. Этот закон Вселенной тоже можно продублировать поговоркой – с кем поведешься, от того и наберешься. Ваше ближайшее окружение в лице второй половинки и лучших друзей – это ваше отражение. Если вас не устраивает кто-то, то это свидетельствует об острой необходимости в изменениях.

Зачастую это говорит о том, что вы уже изменились. Многие ошибочно полагают, что мы не выбираем друзей и любовь, но это не так. Более того, вы можете изменять свою жизнь путем поиска нужных людей.

Если хотите найти удачу в финансовой сфере, то больше общайтесь с успешными личностями. Стать добрее помогут люди светлые. Влюбиться взаимно получится только в случае, если вы не замкнуты, хотя даже закрытые люди могут найти свою вторую половинку – просто нужно быть чуточку внимательнее.

Закон пятый: все то, что мы отдаем окружающему миру, возвращается к нам вдвойне. Если вы будете кричать в лицо человечеству, что вы его ненавидите, то ненависть заполнит вашу жизнь. Ответная реакция людей будет аналогичной, а иногда и гораздо более сильной.

Это относится не только к словам и действиям. Даже настроение передается в пространстве. Кто-то это ощущает, а кто-то нет, но сам факт неопровержим — добрые поступки сделают вас счастливее, а плохие несчастнее.

Закон шестой: сомнения – корень всех проблем. Если вы задумали что-то сделать всерьез, то избавьтесь от сомнений и неуверенности в себе. Когда люди создавали предметы искусства, шедевры техники и гениальные изобретения, они не давали сомнениям захватить власть над их разумом. Вот и вы не давайте им заставить себя верить в то, что любви нет, денег заработать нельзя, а здоровье – не вернуть.

Закон седьмой: все мы равны. Нет людей, которые лучше, чем кто-то, или выше по рангу. У Вселенной нет градации в этом плане. Нужно жить и получать удовольствие от каждого мгновения, не зацикливаясь на чем-то. У Вселенной нет любимчиков, которым она дарит всё, а у других всё забирает. Мы все равны. Без исключений.

Закон восьмой: на реализацию каждой мысли требуется определенное время. Иногда времени нужно больше, иногда меньше, однако мгновенно ничего не происходит. Это дает нам шанс определить, что хорошо, а что плохо, чтобы успеть вовремя заблокировать негативные мысли.

Закон девятый: преодолевая трудности, мы становимся сильнее. Любые проблемы в каждой из сфер жизни дарят нам поистине бесценный опыт. Если вы хотите стать успешными, то придется учиться на ошибках. Еще никому и никогда не удавалось осуществить мечту с первого раза и без неудач. Только по ухабистой и разбитой дороге можно доехать до ровной и приятной.

Закон десятый: всё, что мы видим, – непостоянно. Мир живет динамикой. Вселенная стремится к гармонии, требуя от нас отказа от хаоса. Нужно понять то, чего мы хотим. Нужно осознать свою миссию в этом мире, и обязательно выполнить ее. Нужно найти себя.

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