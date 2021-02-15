Жирные кислоты омега-3 снижают риск смерти от коронавируса. Они содержатся в рыбьем жире, лососе, сельди, скумбрии и сардинах

Одной из опасных реакций организма на вирус covid-19 является так называемый «цитокиновый шторм», который может стать причиной летального исхода. В этом случае возникает чрезмерно сильный иммунный ответ, сравнимый с заражением крови. Однако научно доказано, что определенный вид жиров снижает выброс цитокинов, что снижает риск смерти от коронавируса.

Недавнее исследование показало, что определенный вид жиров снижает риск смерти от новой коронавирусной инфекции covid-19. Что это за жиры и где их найти?

Исследование было проведено американскими учеными из Cedars-Sinai Medical Center и опубликовано в научном журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

Жиры, которые, как выяснили исследователи, снижают риск смерти от новой коронавирусной инфекции covid-19, — это жирные кислоты омега-3. Они содержатся в рыбьем жире, лососе, сельди, скумбрии и сардинах, а также доступны в виде пищевых добавок.

Мы подчеркиваем, вся информация, предоставленная здесь, носит исключительно ознакомительный характер. Рыбий жир не является лекарством от новой коронавирусной инфекции covid-19 и не заменяет такие меры профилактики заболевания, как социальное дистанцирование, ношение масок и соблюдение правил личной гигиены. Вам также следует проконсультироваться со своим врачом о том, как принимать омега-3, подходит ли он для вашего состояния и может ли помочь вам снизить риск тяжелых осложнений при covid-19?

Американские ученые замерили уровень содержания омега-3 в крови 100 пациентов, госпитализированных с covid-19, и обнаружили, что повышенный показатель содержания омега-3 в крови человека может снизить риск смерти от коронавирусной инфекции на 75%.

Исследователи заявили, что длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты —эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA) — обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить заболеваемость и смертность, вызванные новой коронавирусной инфекцией covid-19.

По словам американских ученых, тяжесть covid-19 связана с воспалением и быстрым повышением уровня воспалительных цитокинов, таких как «TNF-а», «Интерлейкин-1B» (IL-1β) и «Интерлейкин-6» (IL-6), что приводит к синдрому высвобождения цитокинов или «цитокиновому шторму». Соответственно, одним из методов профилактики коронавирусной инфекции covid-19 является снижение высвобождения цитокинов.

Во время «цитокинового шторма» возникает чрезмерно сильный иммунный ответ, так как иммунные клетки начинают активно производиться организмом и попадают в легкие, что приводит к резкому ухудшению состояния организма, сравнимому с заражению крови. Это сопровождается дыхательной недостаточностью и пневмонией, что со временем может привести к летальному исходу.

Цитокины

Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, обладают наибольшей биологической активностью. Они снижают воспалительные процессы в организме и выброс цитокинов.

Исследователи заявили, что существует необходимость в проведении дополнительных исследований взаимосвязи между жирными кислотами омега-3 и коронавирусной инфекцией covid-19.

По данным Управления по контролю за пищевыми добавками (ODS), DHA и EPA содержатся в рыбе, рыбьем жире и масле криля, но изначально они синтезируются микроводорослями, а не рыбой. Когда рыба потребляет фитопланктон, который в свою очередь питается этими микроводорослями, она накапливает DHA и EPA в своих тканях.

После попадания в организм жирные кислоты перевариваются в кишечнике, а затем всасываются непосредственно в портальный кровоток. Молекулы липопротеинов распространяются по всему организму, доставляя жирные кислоты к различным органам для последующего окисления, метаболизма или хранения в жировой ткани.

Жирные кислоты омега-3 являются важными структурными компонентами клеточных мембран. Они участвуют в формировании оболочек сетчатки глаза, мембран нейронов головного мозга и мужских половых клеток (сперматозоидов).

По данным Управление по контролю за пищевыми добавками, суточная норма потребления омега-3 для мужчин составляет 1,6 г, для взрослых женщин — 1,1 г, для беременных — 1,4 г и для кормящих матерей — 1,3 г.

Содержание омега-3 жирных кислот в разных сортах рыбы отличается. Например, жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины содержат большое количество омега-3, в то время как окунь, тилапия и треска содержат малое количество.

Содержание омега-3 в рыбе напрямую зависит от пищи, которую потребляет рыба. Рыба, выращенная в неволе, обычно содержит более высокий уровень EPA и DHA по сравнению с рыбой, пойманной в дикой природе, но все зависит от пищи, которую она потребляет.

Ниже приводится список продуктов питания с высоким содержанием жирных кислот омега-3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты):

Фермерский атлантический лосось. Порция в 3 унции (унция равна 28 граммам):

Докозагексаеновая кислота: 1,24

Эйкозапентаеновая кислота: 0,59

Дикий атлантический лосось. Порция в 3 унции:

Докозагексаеновая кислота: 1,22

Эйкозапентаеновая кислота: 0,35

Атлантическая сельдь. Порция в 3 унции:

Докозагексаеновая кислота: 0,94

Эйкозапентаеновая кислота: 0,77

Консервированные сардины в томатном соусе. Порция в 3 унции:

Докозагексаеновая кислота: 0,74

Эйкозапентаеновая кислота: 0,45

Атлантическая скумбрия. Порция в 3 унции:

Докозагексаеновая кислота: 0,59

Эйкозапентаеновая кислота: 0,43

Розовый лосось в консервах или свежий. Порция в 3 унции:

Докозагексаеновая кислота: 0,63

Эйкозапентаеновая кислота: 0,28

Дикая радужная форель. Порция в 3 унции:

Докозагексаеновая кислота: 0,44

Эйкозапентаеновая кислота: 0,40

Креветки. Порция в 3 унции:

Докозагексаеновая кислота: 0,12

Эйкозапентаеновая кислота: 0,12

Консервированный диетический тунец. Порция в 3 унции:

Докозагексаеновая кислота: 0,17

Эйкозапентаеновая кислота: 0,02

Усама Абу ар-Руб (د. أسامة أبو الرب)

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