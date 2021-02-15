Жирные кислоты омега-3 снижают риск смерти от коронавируса. Они содержатся в рыбьем жире, лососе, сельди, скумбрии и сардинах

Одной из опасных реакций организма на вирус covid-19 является так называемый «цитокиновый шторм», который может стать причиной летального исхода. В этом случае возникает чрезмерно сильный иммунный ответ, сравнимый с заражением крови. Однако научно доказано, что определенный вид жиров снижает выброс цитокинов, что снижает риск смерти от коронавируса.

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Недавнее исследование показало, что определенный вид жиров снижает риск смерти от новой коронавирусной инфекции covid-19. Что это за жиры и где их найти?

Исследование было проведено американскими учеными из Cedars-Sinai Medical Center и опубликовано в научном журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

Жиры, которые, как выяснили исследователи, снижают риск смерти от новой коронавирусной инфекции covid-19, — это жирные кислоты омега-3. Они содержатся в рыбьем жире, лососе, сельди, скумбрии и сардинах, а также доступны в виде пищевых добавок.

Мы подчеркиваем, вся информация, предоставленная здесь, носит исключительно ознакомительный характер. Рыбий жир не является лекарством от новой коронавирусной инфекции covid-19 и не заменяет такие меры профилактики заболевания, как социальное дистанцирование, ношение масок и соблюдение правил личной гигиены. Вам также следует проконсультироваться со своим врачом о том, как принимать омега-3, подходит ли он для вашего состояния и может ли помочь вам снизить риск тяжелых осложнений при covid-19?

Американские ученые замерили уровень содержания омега-3 в крови 100 пациентов, госпитализированных с covid-19, и обнаружили, что повышенный показатель содержания омега-3 в крови человека может снизить риск смерти от коронавирусной инфекции на 75%.

Исследователи заявили, что длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты —эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA) — обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить заболеваемость и смертность, вызванные новой коронавирусной инфекцией covid-19.

По словам американских ученых, тяжесть covid-19 связана с воспалением и быстрым повышением уровня воспалительных цитокинов, таких как «TNF-а», «Интерлейкин-1B» (IL-1β) и «Интерлейкин-6» (IL-6), что приводит к синдрому высвобождения цитокинов или «цитокиновому шторму». Соответственно, одним из методов профилактики коронавирусной инфекции covid-19 является снижение высвобождения цитокинов.

Во время «цитокинового шторма» возникает чрезмерно сильный иммунный ответ, так как иммунные клетки начинают активно производиться организмом и попадают в легкие, что приводит к резкому ухудшению состояния организма, сравнимому с заражению крови. Это сопровождается дыхательной недостаточностью и пневмонией, что со временем может привести к летальному исходу.

Цитокины

Длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, обладают наибольшей биологической активностью. Они снижают воспалительные процессы в организме и выброс цитокинов.

Исследователи заявили, что существует необходимость в проведении дополнительных исследований взаимосвязи между жирными кислотами омега-3 и коронавирусной инфекцией covid-19.

По данным Управления по контролю за пищевыми добавками (ODS), DHA и EPA содержатся в рыбе, рыбьем жире и масле криля, но изначально они синтезируются микроводорослями, а не рыбой. Когда рыба потребляет фитопланктон, который в свою очередь питается этими микроводорослями, она накапливает DHA и EPA в своих тканях.

После попадания в организм жирные кислоты перевариваются в кишечнике, а затем всасываются непосредственно в портальный кровоток. Молекулы липопротеинов распространяются по всему организму, доставляя жирные кислоты к различным органам для последующего окисления, метаболизма или хранения в жировой ткани.

Жирные кислоты омега-3 являются важными структурными компонентами клеточных мембран. Они участвуют в формировании оболочек сетчатки глаза, мембран нейронов головного мозга и мужских половых клеток (сперматозоидов).

По данным Управление по контролю за пищевыми добавками, суточная норма потребления омега-3 для мужчин составляет 1,6 г, для взрослых женщин — 1,1 г, для беременных — 1,4 г и для кормящих матерей — 1,3 г.

Содержание омега-3 жирных кислот в разных сортах рыбы отличается. Например, жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины содержат большое количество омега-3, в то время как окунь, тилапия и треска содержат малое количество.

Содержание омега-3 в рыбе напрямую зависит от пищи, которую потребляет рыба. Рыба, выращенная в неволе, обычно содержит более высокий уровень EPA и DHA по сравнению с рыбой, пойманной в дикой природе, но все зависит от пищи, которую она потребляет.

Ниже приводится список продуктов питания с высоким содержанием жирных кислот омега-3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты):

Фермерский атлантический лосось. Порция в 3 унции (унция равна 28 граммам):

  • Докозагексаеновая кислота: 1,24
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,59

Дикий атлантический лосось. Порция в 3 унции:

  • Докозагексаеновая кислота: 1,22
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,35

Атлантическая сельдь. Порция в 3 унции:

  • Докозагексаеновая кислота: 0,94
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,77

Консервированные сардины в томатном соусе. Порция в 3 унции:

  • Докозагексаеновая кислота: 0,74
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,45

Атлантическая скумбрия. Порция в 3 унции:

  • Докозагексаеновая кислота: 0,59
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,43

Розовый лосось в консервах или свежий. Порция в 3 унции:

  • Докозагексаеновая кислота: 0,63
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,28

Дикая радужная форель. Порция в 3 унции:

  • Докозагексаеновая кислота: 0,44
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,40

Креветки. Порция в 3 унции:

  • Докозагексаеновая кислота: 0,12
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,12

Консервированный диетический тунец. Порция в 3 унции:

  • Докозагексаеновая кислота: 0,17
  • Эйкозапентаеновая кислота: 0,02

Усама Абу ар-Руб (د. أسامة أبو الرب)
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