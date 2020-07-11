Женщины стали видеть эpoтичecкиe сны в четыре раза чаще, чем 50 лет назад

“Сегодня ceкc снится женщинам чаще, чем еще 50 лет назад. Это выявил опрос, проведенный университетами Мангейма, Фрайбурга и Гейдельберга. Так, эpoтичecкиe сцены содержит каждый пятый сон”, – сообщает немецкий журнал Focus.

“То, что прежде всего мужчины переживают в своих снах жаркие ceкcуaльныe фaнтaзии, – предубеждение. (…) Согласно опросу 2907 человек в возрасте от 16 до 92 лет, ceкc все чаще снится в основном молодым женщинам”, – пишет издание.

Исследование показало, что “сегодня мужчины и женщины одинаково часто видят эpoтичecкиe сцены в своих снах: так, они регулярно снятся 16% женщин и 21% мужчин. Однако к таким сценам также относятся флиpт или пoцeлуи”, – говорится в статье.

“Что касается более молодых участников исследования, то здесь подобные сны снятся и вовсе 22% женщин и 25% мужчин”.

“Данные нового опроса были сопоставлены с данными предыдущих исследований. Если в 1966 году лишь в чуть более 4% всех женских снов шла речь об эpoтикe и ceкce, то, согласно новому исследованию, сегодня эpoтичecкиe сцены присутствуют почти в каждом пятом сне. (…) Особенно женщинам в возрасте от 16 до 30 лет ceкc снится сегодня чаще, чем 54 года назад”.

“Идет ли здесь речь о росте числа эpoтичecких сновидений у женщин или же изменилось их осознание собственной ceкcуaльнocти? По мнению ученых, скорее имеет место второе. В исследовании говорится: “Следует полагать, что в современном обществе молодые женщины более открыто относятся к своей ceкcуaльнocти, чем более взрослые женщины в предыдущих поколениях”. Фeминиcтичecкие движения и просвещение на протяжении многих лет способствуют положительной тенденции, заключающейся в том, что все меньше факторов сдерживают женщин от признания своих снов и фантазий и разговоров о них”, – пишет Focus.

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