Известный британский астролог Ясмин Боланд опубликовала прогноз на 2022 год

Известный британский астролог Ясмин Боланд опубликовала свой прогноз на 2022 год. Как передает joinfo.com, она рассказала изданию Daily Mail о том, какие позитивные изменения ждут людей в 2022 году.

Ясмин говорит, что в первый месяц 2022 года мы каждый должен обдумать приоритеты. Астролог советует обязательно записать все желания и цели, а также прислушаться к интуиции.

В первом месяце года самым важным будет день 9 января — следует сосредоточиться на близких людях, подумать, как можно изменить в лучшую сторону отношения с ними, помириться с ними и признаться им в своих нежных чувствах.

В феврале стоит подумать о том, что бы хотелось изменить в жизни, и избавиться от вещей и людей, которые мешают быть счастливыми. С астрологической точки зрения 18 февраля — самый важный день месяца, его нужно посвятить самому себе.

В начале марта ожидается непростой эмоциональный период, поэтому важно соблюдать спокойствие и душевное равновесие. Велик риск поссориться с друзьями, родственниками и партнерами. Язык лучше держать за зубами.

13 и 23 марта идеально подходят для того, чтобы попытаться выяснить отношения с близкими и разобраться с беспокоящими проблемами. В эти даты очень полезными будут занятия йогой и медитацией.

В апреле нужно быть готовыми к позитивным переменам в сфере любви — некоторые могут даже найти свою вторую половинку. Вместе с тем многим людям апрель подарит возможность путешествовать и осуществить заветные желания.

Первый и последний день месяца — идеальное время для отдыха и расслабления.

Май станет месяцем перемен. В это время нужно подумать о финансах и о том, что нужно сделать, чтобы их приумножить. Успешными будут любые начинания, проекты принесут прибыль. Самый важный день последнего весеннего месяца — первое число.

В июне будет полезно подвести итоги прошедших месяцев года и наметить планы на будущее. Все мечты легко будут осуществляться, а цели станут ближе.

В июле у многих будут зашкаливать эмоции. Все дни месяца рекомендуется посвятить отдыху, хобби и всему, что приносит удовольствие.

Август будет непростым месяцем. Многим он укажет на ошибки и слабые места, нуждающиеся в проработке. Чтобы справиться с негативными эмоциями, которые могут преобладать в этом месяце, Ясмин советует найти время для расслабляющих занятий.

7 августа будет самым напряженным днем. Не стоит планировать на эту дату важные события и дела.

В сентябре люди, которые осознают совершенные ошибки, получат шанс их исправить. Это касается всех без исключения сфер жизни. В этом месяце стоит тщательно подумать о том, как воспользоваться предоставленными возможностями.

В октябре стоит сосредоточиться на своей личной жизни и приготовиться к позитивным изменениям.

Ясмин говорит, что 25 октября — благоприятный день для серьезного разговора с партнером, с которым вам предстоит решить множество дилемм и проблем.

В ноябре возможны изменения, которые сначала могут показаться негативными, но со временем станет ясно, что они все же были полезными и необходимыми. Следует помнить о том, что даже самые сложные моменты проходят, главное — извлечь из них уроки и не повторять своих ошибок, отмечает Ясмин.

Декабрь 2022 года будет одним из самых счастливых месяцев. Астролог рекомендует подвести итоги прошедших 12 месяцев и построить смелые планы на 2023 год.

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