Изготовление коробок из кашированного картона на заказ

Типография «Аттолис» выпускает коробки из кашированного картона на заказ с доставкой по Украине. Здесь вы можете заказать все виды упаковочной тары с нанесением на поверхность любого изображения.

Изготовление картонных коробок и их применение

Технология каширования картона применяется, если нет возможности использования полноцветной печати на поверхности. Изображение переносится на специальную пленку, которой под воздействием повышенной температуры оклеивается картон. Таким способом упаковываются любые товары, включая продукты питания. Тара прочная, долговечная и безопасная.

На сайте http://attolis.com.ua/ доступен полный ассортимент коробок из кашированного картона на заказ. Ознакомившись с ним, можно приобрести разные виды тары:

с откидной крышкой;

коробка-пенал с выдвижным ящиком;

шоу-бокс с прозрачным экраном для демонстрации внутреннего наполнения;

картонная коробка-пакет с ручками;

треугольник;

коробка-чаша для продуктов питания.

На поверхность можно нанести любое изображение – логотип компании, слоган, картинку. Таким способом обеспечивается дополнительная реклама, продвижение собственной продукции. Приобрести картонные коробки на заказ можно, обратившись к менеджерам типографии. Те ознакомят с основными вариантами заказа, предложат конкретные наименования.

Как заказать коробки из кашированного картона

Компания предлагает гибкие условия сотрудничества всем клиентам. Нужно лишь оставить заявку, четко объяснив, какой результат вы желаете получить. Изготовление картонных коробок с изображением на поверхности осуществляется из высококачественного безопасного сырья. Такая тара пригодна для хранения пищевых продуктов. Опытные менеджеры предлагают клиентам конкретные варианты на основе их запросов. Сотрудничество ведется на договорной основе, в официальном документе прописаны основные условия сделки.

Компания всегда соблюдает сроки выполнения заказа, ей можно доверять. Заручившись поддержкой надежного делового партнера, вы сможете успешно развивать собственный бизнес. Обратитесь сюда, если вы хотите получить качественную брендированную тару с доставкой в Киев, Харьков, Одессу, Запорожье, Днепр.

Офис и производственные мощности типографии расположены в Днепре, но возможна доставка во все регионы и города Украины транспортными компаниями. Оформите заявку и убедитесь в многочисленных преимуществах сделки.