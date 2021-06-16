Итальянская свекровь приехала в гости, подарила нам сковородку с дырявым дном. И что прикажете с ней делать?

Мы подготовили семь вопросов, которые связаны с необычными привычками жителей других стран. Правильные ответы на них ты найдешь в конце статьи.

Итальянцы используют дырявую сковородку

В супермаркетах Италии можно часто увидеть сковородку с дырявым дном. Она еще чем-то напоминает дуршлаг. Зачем вообще нужна такая: ни соус не приготовишь, ни пиццу?

Австралийцы возводят высокие забор

Экологи в Австралии строят заборы по всему континенту. Один такой забор имеет высоту три метра, а его общая протяжность составляет от 20 до 40 километров. Кроме того, они подключают к заборам электричество — для чего всё это нужно?

Греки выпускают гипсовые тарелки

В заведениях или супермаркетах Греции часто можно увидеть гипсовые тарелки. Чем им не угодили обычные, зачем они используют гипс?

В Индонезии подпиливают зубы

Традиция существует уже много веков. Этот странный ритуал проводят после того, как человек достиг совершеннолетия. Между прочим, если зубы не были подпилены при жизни, то их подпиливают перед смертью. В чём суть этого обычая?

Поздний ужин в Испании

Большинство туристов знает: самый поздний ужин — в Испании. Местные жители начинают ужин не раньше, чем в восемь часов вечера. Другие национальности, особенно англичане, не понимают этого, но для испанцев это привычный порядок вещей. Почему так?

Перчатки с муравьями в Бразилии

В Бразилии проводят обряд: юноши должны пройти испытание и просидеть 11 часов в специальных перчатках. Эти перчатки наполнены кучей хищных муравьев, которые жалят больнее пчел. Зачем так терзают юных мальчиков в Бразилии?

Свадьба с деревом в Индии

В Индии некоторых женщин выдают замуж за дерево. Звучит достаточно странно, но это правда. Зачем индусы так делают и в чём суть такого обряда?

ОТВЕТЫ

С приходом осени итальянцы начинают продавать сковородки с дырявым дном. Они используют их для жарки каштанов, которые созревают в сентябре.

Австралийцы строят высокие заборы, чтобы оградить природу от кошек. В Австралии их настолько много, что они наносят экологический вред другим животным. Греки пользуются гипсовыми тарелками, чтобы не пораниться. В Греции с 60–70-х годов прошлого века появился обычай бить тарелки на удачу. Фарфоровыми можно пораниться, а вот гипсовые бить намного безопаснее. Жители Индонезии верят, что необходимо подпиливать зубы. Они делают это для того, чтобы после смерти их не перепутали с животными и пустили на небо. Также обряд символизирует взросление человека. Испанцы ужинают позже всех из-за большого расхождения между географическим и фактическим временем. До Второй мировой войны большая часть Испании жила по одному времени, а затем перешла на другой часовой пояс. Из-за этого у испанцев сдвинулся ритм жизни: они позже ужинают, ходят в кафе и ложатся спать. В Бразильском племени Сатере-Маве проводят обряд: чтобы стать мужчиной, юноши должны просидеть в перчатках с хищными муравьями около 11 часов. В это время лучше не шевелить пальцами, так как муравьи жалят больнее укуса пчелы. После этого испытания мальчик становится мужчиной. Индусы выдают некоторых женщин замуж за дерево. После такой «женитьбы» дерево сжигают, а женщина становится «чистой» для настоящего брака. В Индии существует специальный гороскоп, согласно которому некоторые женщины могут испортить брак и жизнь мужу. Для того чтобы этого не случилось, придумали данный обряд.

А какие национальные традиции или привычки жителей других стран вызывают у тебя удивление и интерес?

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