IT-технологии позволяют существенно повысить эффективность работы сети

Создание эффективно работающей сетевой инфраструктуры – это только часть дела. Важно обеспечить ее стабильность. Раньше для этого требовалось нанять армию администраторов, а теперь достаточно установить специализированное ПО. В одной программе собраны инструменты для анализа всех параметров существующей сетевой инфраструктуры.

Функционал программы

Специализированное ПО, о котором вы можете подробнее узнать тут – www.total-network-inventory.ru позволяет выполнить удаленное сканирование сети. Достаточно установить софт на компьютер, после чего указывают перечень сетевых узлов, диапазон IP-адресов и так далее для проведения сканирования. В течение нескольких минут будут собраны необходимые данные. Еще одна возможность программы – ведение базы учета компьютеров. Будет создана отдельная папка, в которой хранится исчерпывающая информация о сети. Созданный файл можно использовать любым образом в работе.

Возможность составить требуемый отчет

Сбор информации – это не единственная возможность специализированного ПО. Полученные данные можно использовать для формирования различных отчетов. К примеру, пользователь получит исчерпывающие сведения об аппаратной или о программной составляющей. Полученный отчет можно отправить или распечатать. Программа позволяет структурировать поля в отчете любым образом. Перечень других возможностей программы:

Проведение анализа лицензий установленного ПО. Пользователь теперь сразу узнает, когда требуется обновить лицензионный ключ. Софт оповестит, когда требуется принять меры реагирования. Проведение запланированного сканирования – больше не нужно ставить напоминания о том, что назрело время анализа системы. Достаточно предварительно указать график. Система возьмет всю работу на себя. Возможность визуализировать сеть на карте. Администратор создает карту всей сети или делит ее на несколько уровне. Все манипуляции занимают минимум времени. Достаточно сделать несколько кликов.

Самостоятельно оценить функционал ПО может каждый. Достаточно ознакомиться с демонстрационным роликом, а потом скачать установочный файл. Разработчик предоставляет 60 дней бесплатного использования софта. Пользователь может скачать одну из двух версий программы тут www.total-network-inventory.ru, описание каждой доступно на сайте разработчика. После успешной установки появляется опция профессиональной технической поддержки. Саппорт ответит на имеющиеся вопросы, связанные с эксплуатацией ПО.