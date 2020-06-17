Использование апельсиновой кожуры в домашнем хозяйстве

Вряд ли найдется человек, который никогда не пробовал апельсин. Его любят за сочную мякоть, которую можно с удовольствием съесть, выжать из нее сок или приготовить изумительный десерт. Только вот кожура находит свое место в мусорной корзине. Многие хозяйки утверждают, что делается это зря. Ее можно применить как в домашнем хозяйстве, так и в уходе за собой.

Бытовой освежитель воздуха

Магазинные освежители, безусловно, наполняют помещение приятными запахами. Однако в их составе содержится немало химических элементов, способных нанести вред человеку, вдыхающему ароматизированный воздух. Напрашивается вывод, стоит ли покупать такие предметы, и как найти им замену.

Все очень просто, если у вас под рукой имеются апельсиновые корочки. Их достаточно взять немного – 5-7 кусочков, затем опустить в емкость с горячей водой и добавить специи, какие вы предпочитаете. Неплохой состав получается при добавлении корицы, аниса или гвоздики. С таким раствором дом начнет благоухать. Если же нужно срочно замаскировать неприятный запах, можно апельсиновую корку просто подержать над огнем. Аромат распространится по всей квартире, мгновенно освежив ее.

Прекрасный естественный отбеливатель зубов

Учитывая, что в кожуре плода содержится такое вещество как D-лимонен, из нее получается отличный отбеливатель зубной эмали. Достаточно потереть корочкой зубы и после процедуры прополоскать рот водой. Можно протирать зубы несколько раз в день. Еще лучше приготовить из высушенных корок смесь, напоминающую зубную пасту. Для этого сухие корочки растолочь в порошок и смешать с небольшим количеством воды, до состояния пасты. Регулярное пользование таким средством позволит достичь желаемого результата.

Помощник при проблемах с пищеварением

Благодаря наличию в кожуре апельсина пищевых волокон и пектинов, они могут применяться в случае возникновения проблем с пищеварительной системой. Волокна помогают справиться с запорами, а пектины восстановить нарушенную бактериальную флору кишечника. Таким образом можно избавиться от вздутия живота, изжоги и снять симптомы раздраженного кишечника. Ясное дело, просто кушать кожуру вряд ли кто-то будет, а вот положить ее в чай – очень даже можно. Напиток получается вкусным и ароматным, плюс еще и полезным.

Очиститель для кухни

Из корок апельсина, засыпанных в стеклянную емкость с добавлением уксуса, получается отличное средство для чистки кухонных поверхностей. Смесь следует держать с плотно завинченной крышкой в течение нескольких недель (периодически встряхивая бутылку). По истечении времени нужно слить раствор в распылитель и пользоваться им для наведения чистоты на кухне: загрязнившейся поверхности возле раковины, кухонной стойки и даже плиты. Помимо чистки остается еще и приятный аромат.

Средство для очистки микроволновки

Не секрет, что микроволновая печь имеет свойство быстро загрязняться. На стенках образуются жирные пятна, и налипшие кусочки пищи снимаются с трудом. Хозяйки для наведения чистоты, обычно, прибегают к химическим средствам, имеющимся в хозяйственных магазинах.

Почистить микроволновку можно и с помощью апельсиновых корок. Их нужно положить в чашку с водой и поставить ее внутрь прибора. Затем микроволновку нужно включить на пару минут, после чего отключить, но не вынимать чашку. Загрязненная поверхность очищается с помощью мягкой тряпочки. Происходит это очень легко, при этом остается обалденный запах цитрусов – будто вашу кухню перенесли в цитрусовый сад на средиземноморском побережье.

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