Исполнительная съемка зданий и сооружений: в каких случаях необходима услуга

Профессиональная исполнительная съемка зданий и сооружений считается одним из базовых геодезических исследований. Цель работ – контроль за реализацией строительных мероприятий. Осуществление этого вида съемки позволяет проанализировать, насколько соответствует объект проекту, а также своевременно выявить вероятные отклонения. Наша фирма “Топлайн” принимает заказы на геодезические съемки любой сложности и гарантирует качественное выполнение, независимо от задач установленных клиентом. Заказать услугу необходимо для мониторинга соотношения реальных показателей указанным в проектных документах, а также на промежуточных стадиях стройработ и перед сдачей капобъекта в эксплуатацию.

В ходе выполнения работ мы применяем проверенные методы исполнительных съемок и современные геодезические инструменты и технологии, позволяющие точно провести замеры и получить актуальные сведения. По итогам работ геодезисты нашей компании составляют чертежи, на основании которых застройщик может принять решение о продолжении стройработ. Если специалисты при проведении съемки обнаружили какие-либо расхождения с проектной документацией, все неточности непременно вносятся в специальный журнал и должны быть устранены до момента, как рабочие перейдут к следующему этапу строймероприятий.

Нюансы осуществления контрольных съемок

Этот вид съемки реализуется штатными сотрудниками нашей организации. Исследования выполняются в соответствии с требованиями клиента, которые прописаны в индивидуальном техзадании. Мы готовы сделать исполнительную съемку для:

котлована и основания;

фасада строения;

линейных капитальных конструкций;

коммуникационных линий (канализационных сетей, теплосети, водостока).

Подготовительная стадия работ предусматривает изучение и анализ исходных данных, составление плана мероприятий и сметных документов. Во время полевого этапа проводятся специальные измерения непосредственно на участке заказчика. На завершающей камеральной стадии оформляется исполнительная схема, являющаяся основой для выполнения чертежа. Итоговый технический документ передается клиенту в электронном и бумажном форматах.

Цена исполнительных съемок

Цена на работы всегда рассчитывается нами по прайсу. При индивидуальном расчете сметы на эту геодезическую услугу мы принимаем во внимание:

сложность будущего объекта;

задачи клиента;

сроки выполнения;

масштаб съемочного участка;

количество задействованной в работе техники;

использованные методы.

Наши квалифицированные специалисты знают все про составление исполнительных съемок и в результате работ в зависимости от поставленных задач предоставят клиенту итоговые документы с точной информацией (акт исполнительной съемки, исполнительные схемы и чертежи, генплан). Полученные сведения помогут застройщику технически и экономически обосновать возведение конструкции или прокладку коммуникационных сетей.