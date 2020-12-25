Ирригатор – профессиональная чистка в домашних условиях

Каждый индивидуум знает об ирригаторах, от одних, что благодаря этому устройству можно предупредить развитие многих проблем стоматологического характера и обрести сияющую улыбку как в голливудских фильмах. От опонентов исходит мнение о неэффективности устройства, однако все слухи уничтожаются при наличии неоспоримых фактов о возможностях ирригатора.

Нужен ли вам ирригатор?

Перед тем, приобрести ирригатор, следует учесть, что товар не следует воспринимать как средство замены привычных средств по уходу полости рта при помощи зубной щетки. Недостатком такого метода является его недостаточная эффективность. В преждние времена в ход шли зубные нити, но мех. Повреждения при такой чистке часто оставляют неприятный след у своих владельцев. На помощь ему пришел ирригатор, который при помощи напора воды попадает в самые труднодоступные места, а также проводит профилактический массаж десен. Стоит отметить устройство великолепно подходит при чистке брекетов.

Если говорить о всех преимуществах ирригатора, то можно отметить лидирующие среди них:

• Эффективно счищает налет на зубах;

• Вымывает даже мелкие частицы пищи из самых недоступных мест ротовой полости;

• Позволяет владельцу поддерживать в чистоте все ортодонтические конструкции, и также те, участки зубов, с которыми они непосредственно соединены;

• Прекрасен при повышенной чувствительности зубов;

• Понижает общую загрязненность ротовой полости бактериями;

• Стимулирует кровообращение в деснах за счет массажного эффекта.

Как работает ирригатор?

Принцип работы ирригаторов, как уже стало понятно, достаточно тривиален. При помощи давления подается тонкая струя воды, далее она проходит через специальную насадку (подобранную для конкретного случая) и очищается нужная нам поверхность. По техническим модулям также все элементарно:

Резервуар для жидкости или устройство сконструировано для использования напрямую через водопровод (крайне редкая модель) Силовой узел, через который и происходит давление. Обычно выполнен в виде насоса или мех. Помпы, в случае с водопроводом – напор автономный; Выпуск. Как было сказано ранее – насадки играют значимую роль в выполнении тех или иных очистительных мероприятий.

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