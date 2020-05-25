iPhone SE 2020 64 сможет порадовать своего владельца

После обновления модельного ряда смартфонов компании Apple, пользователи задумались о покупке новых гаджетов. Больше всего внимания привлекает наследник серии Special Edition iPhone SE 2020 64 Gb с новым дизайном и улучшенными характеристиками. Смартфон отличается от своего предшественника не только размерами, но и другими техническими особенностями. Сейчас он является наиболее доступным и компактным мобильным телефоном компании.

Особенности новой модели Special Edition

Как и предшественник, SE 2020 имеет физическую кнопку Home. Но в современной модели, в отличие от гаджета 2016 года, отсутствует разъем jack 3.5, который не устанавливается в устройства компании с 2017 года.

Экран смартфона

Дисплей iPhone SE 2020 в сравнении с предшественником был увеличен с 4 дюймов (1,136×640 пикселей) до 4,7 (1,336×750 пикселей). Он выполнен по технологии Retina HD. Плотность пикселей осталась прежней.

Габариты гаджета

Новинка стала на 35 г массивнее, 15 мм длиннее и 9 мм шире, но толщина устройства уменьшилась на 3 мм. Несмотря на увеличенные размеры, смартфон остается наиболее компактным из всей линейки iPhone.

Операционная система

На смену iOS 9.3 пришла iOS 13. Операционная система была оптимизирована для повышения скорости работы и безопасности хранения данных. Функционал интеллектуального помощника Siri был расширен возможностью озвучивания входящих текстовых сообщений через AirPods без необходимости ручного управления. iOS 13 обеспечивает ускоренную на 30% работу Face ID, более быстрое открытие установленных приложений и систему дополнительной реальности с повышением реалистичности при помощи расположения объектов спереди и позади человека.

Камера

Новинка получила основную камеру 12 Мп от iPhone 8. Она может записывать видео в формате 4K. Фронтальная камера теперь имеет 7 Мп вместо 1,2 у предшественника.

Процессор, ОЗУ и хранилище

iPhone SE 2020 имеет и другие улучшения технических характеристик в сравнении с первой серией SE 2016 года:

Увеличенный с 2 Гб до 3 Гб объем ОЗУ.

Новый процессор Apple A13 Bionic, как у iPhone 11.

Повышенный объем свободного места на диске. Вместо 16, 32 и 126 Гб памяти новинка может иметь 64, 128 или 256 Гб места в хранилище.

Увеличенную с 1624 до 1821 мА/ч емкость аккумулятора.

Бюджетный iPhone SE 2020 с 3 Гб ОЗУ, процессором от iPhone 11 и корпусом от iPhone 8 может стать новым бестселлером компании Apple.