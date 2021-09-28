IPhone 13 Pro Max: старый дизайн, новый фишки

Новый IPhone вышел, в нем мало чего интересного, но на него все равно бешенный спрос – такое умеет делать только Apple. Если прошлогодний анонс IPhone 12 действительно удивлял: полностью переработанный дизайн в духе прошлых поколений, новые процессор, камера и фишки, то тут все не так радужно. Дизайн остался прежним, разве что немного подкорректировали его сзади. Но вот внутри есть на что посмотреть. Кстати, если не знали, купить айфон можно тут – https://applerostov.com/iphone-13-pro-max

Дизайн

Рассмотрим самую увесистую во всех смыслах версию – IPhone 13 Pro Max. В целом изменений мало. Из явного немного поменялись расцветки: стандартные золотой, графитовый и серый остались. А вот четвертый цвет, который раньше был глубоко голубой, теперь небесно-синий. Тут дело вкуса, под определенным светом этот «небесный» оттенок смотрится как серый, но в целом выглядит неплохо.

Эргономика

Все 13-е модели, включая айфон 13 про макс, получили крутую фишку, о которой позже, из-за чего немного увеличилась толщина устройства. Ощущается это не сказать, что сильно, но и так громоздкий Pro Max стал еще крупнее – одной рукой станет работать сложнее. Вообще, заранее убеждайтесь, что смартфон подойдет вам по габаритам. Если решили заказывать на сайте, лучше сперва загляните в магазин и пощупайте его. А так, новый апгрейд стоит того, чтобы терпеть эти лишние 0,2-0,4 мм.

Экран

В целом сама ветка устройств не потерпела изменений, там по-прежнему 4 модели:

IPhone 13.

IPhone 13 mini.

IPhone 13 Pro.

IPhone 13 Pro max.

Не изменились и размеры экранов – у старшей модели 6,7 дюймов. Но все равно изменения есть: как в техническом, так и в эстетическом плане.

Новый айфон 13 pro max, как и его братья теперь поддерживают динамическую частоту в 120 Гц. Технология Pro Motion будет выдавать плавную картинку и 120 Гц в условиях скролинга или просмотра фильма, а когда вы остановитесь, герцовка снизится до 10. Странно, что Apple только сейчас внедрили эту фичу: в Айпадах она с 17-го года, да и на некоторых андроидах подобнее есть уже пару лет. Эксперты все связывают с экономией батареи.

Теперь о эстетике. Поменяли знаменитую челку спустя три поколения: она стала не такой широкой и немного выше. Возможно, кому-то это не сразу понравится, но это же Apple – всегда надо привыкать.

Главные фишки

Не считая вышесказанные, их тут три:

Внутренняя память теперь может быть 1 ТБ. Многие ждали – это случилось. Стерли грани между обычной и Про версией. Если раньше 12 про макс имел значительно лучше камеру, чем у базовой версии – теперь они одинаковые. К слову, моноблок камеры на всех устройствах немного увеличился и выпирает из корпуса на лишние 0,1-0,2 мм. Главное – батарея. Ее значительно увеличили, но везде по-разному. В целом апгрейд варьируется от 25 до 28%.

Уже в продаже?

Да, новенький яблочник уже продают во всех уголках России. Купить айфон в Ростове-на-Дону или Москве можно по одной цене. С другой стороны, цена эта не такая уж и низка – от 109 000 за самую дешевую Pro Max, но фанаты техники уже привыкли. К тому же, многие магазины предлагают в комплекте сразу наклеить защитное стекло и чехол.