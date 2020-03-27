Как проводятся инженерно-геологические исследования, и для чего они нужны

На предпроектной стадии любому инвестору или владельцу следует организовать инженерно-геологические изыскания для строительства жилых и нежилых объектов. С помощью таких исследований можно будет составить грамотный план дальнейших монтажных работ, согласовать ряд вопросов с проверяющими органами, а также существенно увеличить устойчивость готового объекта ко внешним воздействиям.

Суть геологии участка

Исходя из типа местности и характеристик будущего сооружения, особенности геологических изысканий для каждой конкретной ситуации могут отличаться. Но, в любом случае, главная цель сотрудников исследовательской компании – собрать информацию о грунте на конкретной территории. Опытные геологи обращают внимание на уровень промерзания почвы, несущие свойства, распространенность грунтовых вод, склонность пластов к смещению, наличие подземных вод и пустот и пр.

Благодаря собранным сведениям можно будет составить модель поведения сооружения на местности. Это позволит разработать защитные меры, которые позволяют предотвратить различные аварийные ситуации, такие как затопление котлована.

Какие стадии проходят во время инженерно-исследовательских работ

Выделяют такие основные этапы геологических изысканий:

подготовка. На начальной стадии специалисты изучают техническое задание и архивные документы, чтобы разработать план дальнейших действий. Также геологи рассчитают цену и сроки – все это фиксируется в договоре, так что цена не меняется во время исследований;

полевые работы. Сюда входит бурение скважин, отбор образцов воды и грунта, георадарные исследования, наблюдения за местностью, штамповые испытания и пр. Использование современных сертифицированных приборов гарантирует, что в отчетах будет только точная и актуальная информация;

камеральные исследования. Геологи изучают пробы воды и почвы в специальных лабораториях, после чего составляется отчетная документация с пояснениями и рекомендациями по поводу дальнейшего строительства.

Зачем это нужно

Есть несколько причин заказать геологические изыскания:

прохождение государственных проверок (при монтаже большинства строений без отчетов геологов нельзя пройти экспертизу в органах архитектуры);

увеличение срока службы строения (благодаря разработке мер, повышающих устойчивость конструкции к затоплению, деформации и пр.);

снижение затрат (специалисты помогут выбрать наиболее подходящий фундамент, так что клиент не переплатит за стройматериалы с чрезмерной прочностью).

Также услуги геологов дают возможность выбрать место под обустройство колодца, обнаружить на территории залежи полезных ископаемых, выявить причины деформации фундамента и т. д.

Как выбрать исследовательскую компанию

Важно не экономить на инженерно-исследовательских работах, обращайтесь лишь в проверенные компании. Помните, что от надежности исполнителя зависит качество отчетной документации (плохо составленные отчеты могут привести к проблемам с проверяющими структурами, а также различным аварийным ситуациям). При выборе фирмы обращайте внимание на:

наличие лицензий и сертификатов;

отзывы предыдущих клиентов;

время работы на рынке.

Сотрудничество с опытными подрядчиками гарантирует, что экспертиза геологических изысканий пройдет без каких-либо проблем. Кроме того, выполненные сотрудниками проверенной исследовательской компании отчеты также помогут существенно увеличить надежность и долговечность готового объекта.