Не обладая большим запасом полезных ископаемых и находясь в отдалении от крупных торговых путей, страны Карибского бассейна нашли эффективный способ поддерживать экономику. Правительства запустили государственные инвестиционные программы, в рамках которых состоятельные иностранцы получают полноправные паспорта в обмен на финансовые вливания в бюджет.

Выдается гражданство за короткие сроки, процедура оформления стандартизирована и лишена излишних бюрократических сложностей. Паспорт Карибов открывает для делового человека массу новых возможностей: безвизовые путешествия по миру, оптимизация налогообложения, быстрая смена резидентства, регистрация компаний и активов на второй паспорт.

Условия получения инвестиционного паспорта карибских стран

Все претенденты на гражданство за инвестиции в одной из стран карибского региона должны пройти проверку благонадежности. Биографию заявителя проверяет специальная независимая комиссия. Учитываются деловая, финансовая и социальная репутация, кредитная история. Важно, чтобы инвестор не был ранее судим и не получал отказов в выдаче виз других стран.

Заявителям на выбор предлагают несколько вариантов инвестиций:

Невозвратный перевод на счет определенного государственного фонда. Средства из него расходуются на поддержание социально значимых инициатив, развитие инфраструктуры, преодоление последствий стихийных бедствий.

Покупка недвижимого имущества. Список объектов, доступных к покупке, утверждает правительство. Допустимо долевое участие. Через 3–5 лет собственность можно продать, вернув деньги.

Вложение средств в местную компанию. Правительство отбирает бизнес-проекты, которым необходима финансовая поддержка. Допускается долевое участие нескольких инвесторов.

Приобретение недвижимого имущества считается наиболее выгодным вариантом вложения средств при оформлении гражданства за короткие сроки. Поскольку туристический сектор экономики на островах показывает ежегодный рост, такая покупка гарантированно принесет прибыль.

В большинстве случаев правительства предлагают вкладывать средства в такие виды недвижимости Карибов:

апартаменты площадью до 120 м2;

виллы недалеко от побережья с одной или двумя спальными комнатами;

коттеджи и комфортабельные дома на берегу океана;

доли в крупных отельных комплексах.

Доходность таких объектов колеблется от 3,57% до 5,11% в год.

Стоимость гражданства Доминики и нюансы его оформления

На фоне инвестиционных программ всех карибских стран выгодно выделяется паспорт Доминики через недвижимость. Это один из самых недорогих способов получить гражданство. Основные затраты на получение статуса:

покупка недвижимости из одобренного правительственной комиссией перечная – 200 тыс. долл. США;

государственный сбор за одиночную заявку – 50 тыс. долл. США;

сбор за обработку информации 3 тыс. долл. США;

оплата проведения проверки благонадежности – 7500 долл. США;

изготовление сертификата о натурализации – 750 долл. США;

изготовление биометрического паспорта – 1200 долл. США.

Получить гражданство Доминики вместе с инвестором могут и члены его семьи. В этом случае размер финансовых затрат увеличивается.

Главные преимущества инвестиционного паспорта Доминики: лояльная налоговая политика страны, возможность без виз посещать 139 стран мира и открывать счета в европейских банках.

Оформление паспорта Карибов за инвестиции осуществляется только через лицензированное агентство, которое выступает в роли посредника между государственными чиновниками и клиентом. Такая система позволяет избежать коррупции, мошенничества и бюрократических ловушек.

Отклонение заявки инвестора возможно, но такие ситуации случаются нечасто. Чаще всего причинами отказа являются недостоверная информация, указанная в заявке, и крупные репутационные скандалы.

Чтобы собрать полную информацию по кейсу, в агентстве может быть проведена предварительная проверка благонадежности. После этого между сторонами заключается официальный договор. Пакет документов должен быть переведен на английский язык и апостилирован. Опытные юристы знают все законодательные нормы, поэтому любые неожиданности исключены.