Интересные факты о картофельной тортилье

Как говорится, секрет приготовления идеальной картофельной тортильи у каждого испанского шеф-повара свой. Могут различаться сорта картофеля, способы его нарезки, размер сковороды для приготовления, способ взбивания яиц, время приготовления, но в любом случае быть вкусным это традиционное блюдо не перестает. А вот и подборка интересных фактов о нем.

Считается, что рецепт картофельной тортильи возник в период между концом XVIII и началом XIX века;

До середины XX века ни один из опубликованных рецептов не включал лук – только картофель и яйцо. Включение лука в состав тортильи стало широко распространенным явлением с 1945 года;

В рецептах XIX века вместо оливкового масла использовалось сливочное масло или свиной жир;

По версии историка Хавьера Лопеса Линахе, упоминание о прародителе тортильи можно найти в еженедельнике сельского хозяйства, который был опубликован еще в 1798 году в Вильянуэва-де-ла-Серена (Эстремадура). Там говорилось о блюде, состоящем из картофеля, пшеничной муки, дрожжей и яиц, которое обжаривалось на масле;

Что касается первой картофельной тортильи за пределами Испании, то гастрономические эксперты приводят пример рецепта повара из бельгийского города Льеже. Его блюдо называлось tartoufles и представляло собой смесь картофеля с молочным продуктом куахада, яйцами, маслом и орегано;

Самая большая в мире тортилья была приготовлена в городе Витория, когда в 2014 году город удостоился звания гастрономической столицы. Ее диаметр составил 5,20 метра, толщина – 7 сантиметров, а вес – 3 тонны. Для достижения рекорда потребовалось 16 000 яиц, 1 600 килограмм картофеля, 150 литров масла и 15 килограммов соли;

По мнению самих испанцев, самую вкусную картофельную тортилью готовят в Андалусии, Мадриде и Каталонии. А худшие оценки получило традиционное блюдо, приготовленное на Балеарских и Канарских островах, а также в регионе Ла-Риоха.

А где вы пробовали лучшую картофельную тортилью?

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