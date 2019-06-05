Инновационное оборудование – измельчитель веток для отопления

Мы видим, как ежедневно повышаются цены на газ, нефтепродукты, дрова. В связи с этим нужна качественная альтернатива отопления для жилья. Сейчас есть прибор, который позволяет использовать для этих целей обычные ветки или другие древесные отходы. То есть то, что раньше попросту сжигалось, сейчас можно эффективно использовать как альтернативный источник топлива. В этом помогает уникальное оборудование для переработки древесины – измельчитель веток ТОВ ШКИВ.

Устройство выпускается как серийно, так и по индивидуальному плану. В чем особенность оборудования? Оно производится высокого качества с программным обеспечением (ЧПУ). У данной техники есть 3 главных преимущества:

качество,

надежность;

долгий срок службы.

После того, как масса веток, валежника, обаполов и др. древесных отходов попадает в оборудование, вы получаете высококачественное сырье для отопления. Теперь его можно сжигать в твердотопливных котлах и печах.

Техника инновационная и эксклюзивная. В ней нашли отражение накопленный специалистами организации ШКИВ значительный опыт работы. Внедрены наиболее интересные решения при производстве данного прибора. У него хороший запас прочности, оборудование выгодно отличается от подобных аналогов на рынке. Основное отличие, кроме надежности и долговечности, – эффективность работы вещи. Она полностью и с излишком покрывает вложенные в него затраты.

Щепорезы служат для производства щепы. Она нужна для различных хозяйственных целей. Ее часто используют фермеры и садоводы. Кроме того, щепа – хорошее сырье для изготовления тырсоплит, топливных брикетов и пеллет.

Чтобы заказать товар, следует обратиться на официальный сайт производителя. Заказ можно оставить как по телефону, так и с помощью заявки на сайте. Еще вас может заинтересовать такой товар, как шнековый пресс от ТОВ ШКИВ. С его помощью производят топливные брикеты из угольной пыли, лигнина, технического углерода, торфа, сапропеля и т.д. Такое сырье достаточно ценное в использовании. Оно подходит для применения в автономных котельных.

Дополнительные плюсы приобретения данного инновационного оборудования следующие. Сотрудничая с производителем ТОВ ШКИВ, можете быть уверены, что техника будет доставлена в установленные сроки. На товар дается гарантия качества, а также обеспечивается гарантийный и послегарантийный сервис. Продукт сертифицирован соответственно ГОСТу и всем требуемым стандартам.