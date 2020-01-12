«Индекс плова» стал узбекским аналогом «индекса бигмака»

Разработка «индекса плова» была завершена в Узбекистане, став аналогом «индекса бигмака», который известен, как показатель определение паритета покупательской способности.

Согласно представленному в Узбекистане документу сообщается, что стоимость за 1 кг. плова составляет 107 800 узбекских сум, что около 700 рублей. Таким образом, стоимость за одну порцию составит 15 400 узбекских сум, что равно 99 рублям.

Известно, что такие понятия как «индекс бигмака» или «индекс оливье» основаны на специфике отдельной страны. В Узбекистане же отметили, что наиболее подходящим для страны является именно «индекс плова».

Представители комитета статистики составили список всех необходимых продуктов, которые используются при приготовлении 1 кг. плова, подсчитав их стоимость. Далее была зарегистрирована средняя стоимость порции данного блюда в трех предприятиях общественного питания в регионе. На итоге полученных данных была составлена стоимость за один килограмм с учетом всех затрат.

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