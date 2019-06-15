Этот апельсиново-имбирный ласси с куркумой – антиоксидантная бомба! И имбирь, и куркума обладают мощным противораковым и противовоспалительным свойством. Апельсины являются прекрасной профилактикой авитаминоза, укрепляют иммунитет, снижают уровень холестерина в крови, благотворно влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы.

Апельсиновый сок обладает противовоспалительным и антимикробным действием, а также тонизирующим эффектом, его рекомендуют при заболеваниях нервной системы, подагре и для восстановления после перенесённых вирусных заболеваний и переломов, так как апельсин способствует регенерации костной ткани. Куркума богата витаминами К, В3, В2, С, В, а также кальцием, йодом, фосфором и железом. Благодаря этим важнейшим элементам она является отличным профилактическим средством от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Куркума борется с различными формами рака, а также другими серьезными заболеваниями, например, кистозным фиброзом. Имбирь обладает согревающим действием, улучшает кровообращение, хорошо очищает организм, снимает тошноту. Эфирные масла в его составе способствуют избавлению от паразитарных заболеваний.

Рецепт ласси

Ингредиенты:

1 стакан греческого йогурта

1/2 чайной ложки свежего имбиря, очищенного и натертого

1/2 чайной ложки свежей куркумы, очищенной и натертой

1 чайная ложка апельсиновой цедры

2 столовые ложки апельсинового сока

2 чайные ложки меда (больше или меньше по вкусу)

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной массы. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!

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