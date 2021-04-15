Идеальное звучание: особенности студийных микрофонов

Профессиональные студийные микрофоны имеют целый ряд особенностей. Подобные изделия имеют более высокую чувствительность, чем обычные приборы. Благодаря этому они дают возможность передавать и записывать чистый и качественный звук. Сегодня купить студийный микрофон позволит интернет-магазин MusiсMarket.by. На сайте компании представлены различные виды оборудования, предназначенные для студийного использования. В каталоге можно найти модели с разным уровнем чувствительности и диаграммой направленности. В интернет-магазине представлены изделия от известных производителей.

Любой микрофон оснащен специальной технологией, которая используется для шумоподавления. Благодаря ей можно отсечь все лишние шорохи, которые могут быть слышны из окружающей среды. Это позволяет получить чистый и четкий звук как при передаче голоса, так и при его записи. Все микрофонное оборудование можно разделить на виды по типу преобразователя, который встроен в конструкцию прибора. Существуют динамические и конденсаторные разновидности устройств. Первые имеют мембрану с катушкой, совершающей движение на специальном магните. Они являются нечувствительными к дополнительным помехам, поэтому могут использоваться даже в шумном помещении. Это позволяет применять их во время проведения конференций, концертов и других мероприятий.

Конденсаторные виды микрофонов оснащаются двумя пластинами – одна из них является подвижной. Благодаря такому внутреннему устройству можно получить качественный звук. Он отличается особой глубиной и мягкостью. При этом не потребуется применение другого оборудования или очищающих звук фильтров.

При выборе микрофона стоит обратить внимание на его индикатор частоты. Качественный прибор должен иметь параметр, который не ниже 20 Гц. Важна и чувствительность устройства. Она должна превышать уровень в 33 дБ. При этом изделие может быть дополнено специальной регулировкой чувствительности. Она даст возможность настраивать оборудование для работы в конкретном месте.

Чтобы звук при передаче или записи был максимально чистым, стоит обратить внимание на наличие в микрофоне встроенного фильтра. Он поможет убрать все посторонние шумы во время работы оборудования.

Корпус современных микрофонов может быть изготовлен как из пластика, так и из металла. Этот фактор влияет только на внешний вид, вес и чувствительность прибора к износу. Он не оказывает влияния на его функциональные качества.