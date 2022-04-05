Гороскоп на апрель 2022 года по знакам зодиака

Рубрику ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований

Овен

Для многих Овнов этот месяц окажется поистине поворотным. Заметно сменится окружение в ходе большого количества поездок, встреч с интересными людьми. Активность Овнов направлена на вопросы карьеры и призвания. Конец месяца располагает к общительности и сулит встречи с людьми, которые по-дружески помогут продвижению ваших деловых инициатив. Вам нужно будет взять на себя роль лидера. Следует активно идти на контакт с окружающим миром.

Телец

Апрель может подарить Тельцам захватывающие любовные приключения, даст возможность сделать крупные покупки и подарит восхитительные дни, проведенные с детьми. Распахните двери своего дома, чтобы внести в него покупку, мечты о которой вы лелеете уже давно. Вы можете смело приняться за ремонт; возможен также выгодный контракт. Апрель для вас – время приобретения стабильности. Успех будет зависеть от того, насколько умело вы сможете на практике использовать накопленные к этому моменту знания.

Близнецы

В этом месяце вам надо более трезво и осмотрительно подходить к финансовым вопросам. При условии правильного выбора пути вы попадете в полосу благоприятных финансовых обстоятельств, приумножите свое имущество, чему будут способствовать хорошие связи, контакты с весьма влиятельными лицами или просто счастливый случай. С 21 апреля будьте особенно внимательны при работе с документами и в денежных операциях. До мая у вас остается время ответить на вопрос, кто же ваши враги, а кто – истинные друзья.

Рак

Наступает великолепное время для учебы и поездок. Но к концу месяца будьте осторожнее в дороге. Вплоть до 26 апреля ваша активность в контактах принесет пользу вашей карьере. Это подходящее время для заключения деловых и дружеских союзов. Ваши контакты, как никогда, насыщены полезным для вас смыслом. В брачных отношениях необходимо навести ясность. Надо завершить спорные ситуации, суды, конфликты, различные разборки. В конце месяца возможны временные недоразумения с партнерами, и вам лучше держать свои эмоции под контролем.

Лев

В апреле вам необходимо отказаться от чрезмерного привлечения внимания к собственной персоне, от желания повернуть взоры окружающих в свою сторону. Психологически вам необходимо культивировать в себе внутреннюю свободу и независимость от материальных обстоятельств, житейских ситуаций. Важно стремиться к дружбе, ко всему новому, вовремя отказываться от всего устаревшего, отжившего, потерявшего новизну, двигаться к реформам, прокладывать новые пути.

Дева

Апрель – это время пика активности на работе, хотя в то же время это для вас идеальный месяц для давно откладывавшейся поездки на морской курорт. Ванны, экзотические оздоровительные процедуры помогут вам надолго сохранить молодость и красоту. В апреле вы можете рассчитывать также на увеличение заработка и расширение сферы своей активности. Одновременно не забывайте о главном – о семье, о детях, больше времени и внимания уделяйте своим близким.

Весы

Работа у Весов в апреле так и кипит. Однако стоит позаботиться и о своем организме: это хорошее время для активного оздоровления. В конце месяца будьте особенно внимательны, подписывая документы и отвечая на телефонные звонки. Для того, чтобы быть более успешными, чтобы как можно меньше препятствий возникало на пути, Весам необходимо обратить все внимание на своих близких. В конце месяца вашего внимания могут потребовать дети.

Скорпион

Родители, особенно престарелые, будут нуждаться не только в вашей физической, но главное, в душевной и моральной поддержке. Это время, когда важно оплатить все свои кармические долги, отдать как можно больше любви и благодарности за все, что вы получили в жизни. В это время ваша творческая активность может быть также плодотворно направлена на проблемы карьеры и престижа. Однако остерегайтесь полностью погружаться в этот период только в профессиональные дела, не забывайте про семью.

Стрелец

Апрель для Стрельца будет связан с необходимостью сконцентрироваться на получении знаний, расширяющих перспективы в личной и профессиональной жизни. Предпримите все усилия для того, чтобы использовать свои знания для продвижения по служебной лестнице. Для всех представителей этого знака по кармическим показателям необходимо научиться философскому взгляду на жизнь, на события, на людей, на себя. И чем легче и оптимистичнее вы будете относиться ко всему происходящему, тем щедрее одарит вас судьба везением.

Козерог

Для вас апрель будет месяцем обретения нового жизненного опыта. От вас потребуется

максимум внимания ко всему новому, что вы будете предпринимать. В этом месяце вы получаете новый импульс для карьерного продвижения; однако не ставьте планку слишком высоко. Азарт будет плохим советчиком. Апрель начнется с деловой суматохи, затем активность несколько понизится, а к концу месяца может наступить застой. С точки зрения романтических увлечений это чудесный месяц: ваша любовь будет озарена мягким сиянием весны.

Водолей

Задача этого периода для Водолея – научиться слышать собеседника, воспринимать особый, личный мир людей, чьи жизни идут параллельно с вами, научиться черпать знания из их опыта, тем самым расширяя и собственные горизонты возможностей. Главное – не повторять собственные ошибки. Это период смиренного ученика, спокойно и мудро принимающего свой путь, без сомнений и лишних амбиций. Дело, которым вы занимаетесь, вскоре даст результаты.

Рыбы

Рыбам в первую очередь необходимо уделить максимум внимания своему здоровью. Если какая-то сфера жизни – семья, заработок – будет забирать все ваши силы без остатка, то станут возможны проблемные ситуации со здоровьем, обострение хронических заболеваний. Принимайте профилактические меры, обратитесь к соответствующим специалистам в области медицины. Очень важно не замыкаться на себе, пытаясь самостоятельно, без чьей-либо помощи, справиться с недугом. Берегите себя, старайтесь почаще отдыхать.

Заказать гороскоп, прогноз, получить астрологическую консультацию и психологическую помощь можно по адресу: artacentre@hotmail.com

Или по телефону: (416) 631-9383

Адрес сайта: http://astrologanna.com/

Присоединяйтесь ко мне на Фейсбук – https://www.facebook.com/astrologannafalileeva

И в ВК – https://vk.com/astrologannafalileeva

Наш канал на Youtube – https://www.youtube.com/user/amalkhass7

Семейные расстановки по Берту Хеллингеру. Психологическая и духовная помощь. Прием ведет квалифицированный семейный системный терапевт, целитель и парапсихолог Александр Малхасянц – http://astrologanna.com/HelpLine.htm