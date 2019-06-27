Грунтовка: рекомендации по выбору и разновидности составов

Грунтовка является основой, используемой при выполнении любых ремонтно-отделочных работах. Это жидкая смесь, которую наносят на любую поверхность перед последующей штукатуркой, шпаклевкой, укладкой плитки, оклеиванием обоев, покраской. Основное предназначение грунтовки – это повышение сцепляемости финишного материала с основанием. После нанесения грунта с поверхности удаляется пыль и снижается впитывающая способность, особенно это актуально для материалов с достаточно пористой структурой. Если же проигнорировать этап грунтования, через некоторое время финишный материал неизбежно начнет трескаться, отклеиваться либо осыпаться.

Грунтовка относится к недорогостоящим материалам, поэтому не стоит на этом экономить, поскольку повторно купленный финишный материал обойдется гораздо дороже, не считая еще потраченного времени и нервов. Купить грунтовку для древесины, металлических либо минеральных поверхностей предлагает интернет-магазин отделочных материалов OxiDom. Более подробно ознакомиться с ассортиментом грунтовочных смесей можно, перейдя по ссылке: https://oxidom.com/otdelochnye-materialy/grunty/f/surface_material-is-derevo

Преимущества грунтования

Независимо от типа материала, грунтовкой обрабатывают потолки и стены, бетонные и деревянные полы, различные металлические конструкции и прочие изделия. Нанесенная на основание грунтовка меняет в лучшую сторону качественные характеристики обрабатываемых материалов. К основным преимуществам грунтования относятся следующие изменения:

Пористая и сыпучая поверхность существенно скрепляется.

Благодаря образованию пленки, улучшаются влагостойкие и адгезионные характеристики основания.

Содержание в составе грунта антисептических добавок способствует предотвращению заражений грибками и плесенью.

Повышается коррозионная устойчивость, преобразовывая ржавчину в защитное покрытие.

Практически полностью исключается образование трещин на окрашенной поверхности.

Значительно сокращается расход лакокрасочных материалов.

Сглаживаются небольшие неровности, обеспечивается равномерное окрашивание и гладкость покрытия.

Упрощается перекрашивание из темных тонов в светлые.

Разновидности грунтовочных составов

Акриловая грунтовка применяется для наружной и внутренней обработки практически любой поверхности, за исключением черных металлов. Средство быстро сохнет и не имеет специфических запахов. Алкидные грунты сохнут гораздо дольше, однако адгезия к основанию достаточно велика. Не рекомендуется наносить на гипсовое и оштукатуренное основание, так как данный состав создает ворсистость на пористых материалах. Эпоксидные составы используют преимущественно для предотвращения коррозии металла и железобетона. Грунтовка устойчива к механическим нагрузкам и температурным перепадам Цементную грунтовку применяют в качестве первичного материала для выравнивания бетонной и кирпичной поверхности, а также различных блочных материалов. Состав экологичный, имеет хорошую адгезию и быстро сохнет. Глифталевые грунты предназначены для временной консервации металлических конструкций либо перед окрашиванием. Применяется исключительно в сухом помещении. Смесь токсична и долго сохнет.

Как выбрать грунтовку

Покупая грунтовочный материал, необходимо учитывать ряд следующих факторов:

Условия эксплуатации обрабатываемой поверхности: внутренняя или наружная обработка. Для внутреннего использования желательно приобретать водную грунтовку.

В зависимости от температурного режима можно выбрать специальную морозостойкую либо термостойкую грунтовку.

Материал основания: металл, древесина, минеральные и другие поверхности. Грунтовка для металла нужна с антикоррозионными свойствами, грунтовка для дерева – с антисептическими добавками. Для минеральных пористых материалов лучше грунтовка глубокого проникновения, для всех остальных поверхностей подойдет адгезионный грунт.

Учитывая материалы для дальнейшего покрытий, рекомендуется применять совместимую с ними грунтовку. Также желательно, чтобы цвет грунта совпадал с цветом финишного покрытия.