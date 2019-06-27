Грунтовка: рекомендации по выбору и разновидности составов
Грунтовка является основой, используемой при выполнении любых ремонтно-отделочных работах. Это жидкая смесь, которую наносят на любую поверхность перед последующей штукатуркой, шпаклевкой, укладкой плитки, оклеиванием обоев, покраской. Основное предназначение грунтовки – это повышение сцепляемости финишного материала с основанием. После нанесения грунта с поверхности удаляется пыль и снижается впитывающая способность, особенно это актуально для материалов с достаточно пористой структурой. Если же проигнорировать этап грунтования, через некоторое время финишный материал неизбежно начнет трескаться, отклеиваться либо осыпаться.
Грунтовка относится к недорогостоящим материалам, поэтому не стоит на этом экономить, поскольку повторно купленный финишный материал обойдется гораздо дороже, не считая еще потраченного времени и нервов. Купить грунтовку для древесины, металлических либо минеральных поверхностей предлагает интернет-магазин отделочных материалов OxiDom. Более подробно ознакомиться с ассортиментом грунтовочных смесей можно, перейдя по ссылке: https://oxidom.com/otdelochnye-materialy/grunty/f/surface_material-is-derevo
Преимущества грунтования
Независимо от типа материала, грунтовкой обрабатывают потолки и стены, бетонные и деревянные полы, различные металлические конструкции и прочие изделия. Нанесенная на основание грунтовка меняет в лучшую сторону качественные характеристики обрабатываемых материалов. К основным преимуществам грунтования относятся следующие изменения:
- Пористая и сыпучая поверхность существенно скрепляется.
- Благодаря образованию пленки, улучшаются влагостойкие и адгезионные характеристики основания.
- Содержание в составе грунта антисептических добавок способствует предотвращению заражений грибками и плесенью.
- Повышается коррозионная устойчивость, преобразовывая ржавчину в защитное покрытие.
- Практически полностью исключается образование трещин на окрашенной поверхности.
- Значительно сокращается расход лакокрасочных материалов.
- Сглаживаются небольшие неровности, обеспечивается равномерное окрашивание и гладкость покрытия.
- Упрощается перекрашивание из темных тонов в светлые.
Разновидности грунтовочных составов
- Акриловая грунтовка применяется для наружной и внутренней обработки практически любой поверхности, за исключением черных металлов. Средство быстро сохнет и не имеет специфических запахов.
- Алкидные грунты сохнут гораздо дольше, однако адгезия к основанию достаточно велика. Не рекомендуется наносить на гипсовое и оштукатуренное основание, так как данный состав создает ворсистость на пористых материалах.
- Эпоксидные составы используют преимущественно для предотвращения коррозии металла и железобетона. Грунтовка устойчива к механическим нагрузкам и температурным перепадам
- Цементную грунтовку применяют в качестве первичного материала для выравнивания бетонной и кирпичной поверхности, а также различных блочных материалов. Состав экологичный, имеет хорошую адгезию и быстро сохнет.
- Глифталевые грунты предназначены для временной консервации металлических конструкций либо перед окрашиванием. Применяется исключительно в сухом помещении. Смесь токсична и долго сохнет.
Как выбрать грунтовку
Покупая грунтовочный материал, необходимо учитывать ряд следующих факторов:
- Условия эксплуатации обрабатываемой поверхности: внутренняя или наружная обработка. Для внутреннего использования желательно приобретать водную грунтовку.
- В зависимости от температурного режима можно выбрать специальную морозостойкую либо термостойкую грунтовку.
- Материал основания: металл, древесина, минеральные и другие поверхности. Грунтовка для металла нужна с антикоррозионными свойствами, грунтовка для дерева – с антисептическими добавками. Для минеральных пористых материалов лучше грунтовка глубокого проникновения, для всех остальных поверхностей подойдет адгезионный грунт.
Учитывая материалы для дальнейшего покрытий, рекомендуется применять совместимую с ними грунтовку. Также желательно, чтобы цвет грунта совпадал с цветом финишного покрытия.