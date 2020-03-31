Гриндер – суть и предназначение!

Если вы новичок в теме современных курительных аксессуаров, то у вас могут возникнуть вопросы о мельницах и о том, как их использовать. Купить такой гриндер для травы можно практически в любом расташопе, или вы можете заказать их онлайн (например, в интернет-магазине DuDa). Они могут быть такими же простыми, как терка, или более сложными многокамерными устройствами. Давайте пройдемся по основам.

Что же такое гриндер и для чего он нужен?

Как вы уже догадались, гриндер — это инструмент, который используется для измельчения курительных субстанций. Это необходимо для более равномерного наполнения курительных девайсов или для более качественной набивки самокруток. Конечно же существуют другие способы измельчения, если у вас нет мельницы, но гриндеры ускоряют процесс и предлагают множество преимуществ, например, наличие нескольких отсеков и сетки для получения самой мелкой фракции (так называемого кифа).

Ловушка для кифа, в которой собирается вся пыльца, сбитая с шишек в процессе измельчения, имеется в большом количестве современных гриндеров. Так же, как правило, с гриндером в комплекте поставляется скребок, с его помощью вы можете собрать пыльцу и использовать её как вам нравится.

Самая важная в конструкции мельницы измельчительная камера оснащена «зубцами» или лезвиями, которые и выполняют всю основную работу. Крышки металлических гриндеров зачастую магнитные, это обеспечивает безопасность во время измельчения.

Если позволяют возможности, то вы можете серьезно инвестировать в этот аксессуар, но вы также можете найти некоторые надежные и недорогие варианты. Цена на гриндеры зависит от функционала, материала изготовления, количества отсеков и прилагаемых дополнительных аксессуаров.

Как использовать гриндер?

Шаг 1: Снимите верхнюю крышку и поместите курительную субстанцию между зубьями мельницы.

Шаг 2: Прокрутите верхнюю часть измельчителя, сделайте приблизительно 10 вращений, пока содержимое не упадет через отверстия на дно гриндера. Вы можете снять верхнюю часть для того, чтобы достать кусочки, застрявшие в зубьях.

Шаг 3: Открутите камеру с зубцами, чтобы найти отсек, в котором хранится весь ваш стафф. Загрузите его в свою трубку, бонг или самокрутку и наслаждайтесь!

Шаг 4: После того, как вы собрали немного кифа в нижней камере, соскоблите его специальным инструментом. Вы можете посыпать каф на субстанцию, чтобы сделать ее более мощной, или сохранить его для чего-то другого (например, для выпечки кексов). Будьте осторожны с металлическими скребками, так как они могут поцарапать поверхность гриндера и частицы алюминия смешаются с вашим кифом!

Избегайте того, чтобы ваша мельница была сильно загрязнена, вовремя очищайте её! Липкие части гриндера можно протирать изопропиловым спиртом для очистки. А для того, чтобы сбить остатки курительной субстанции со стенок девайса используйте небольшую щетку с жесткой щетиной (например, зубную щетку). Сильно загрязненные гриндеры иногда проще просто заменить, особенно если они стоили не дорого!