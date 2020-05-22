Сложно представить поездку на природу без подрумяненных шашлыков, запеченных овощей, рыбы в дымку. Они способны вызывать восторг у всех. Для того, чтобы гости смогли оценить приготовление безукоризненных блюд, можно привлечь помощника в виде угольного гриля.

Преимущества гриля на углях

Уже по названию устройства понятно, что угольный гриль на углях работает и нагревается по принципу обычного мангала: жар дают раскаленные угли. Это единственное сходство, которое у них есть. Характеристики устройства кардинально меняет наличие крышки. Среди основных плюсов можно отметить такие факторы:

возможность приготовления независимо от погоды;

возможность применять оборудование как печь;

продукты можно коптить;

для экономии углей устройство способно сохранять температуру на протяжении длительного периода времени;

все блюда проходят быструю и равномерную прожарку, что значительно сокращает время приготовления блюд в несколько раз.

Как разжечь угли в угольном гриле

Стоит отметить, что магазин американских грилей Грилекс https://grillex.com.ua/ предлагает широкий ассортимент продукции. Разжечь угли можно нескольким способами: с помощью стартера, фена для розжига, по старинке.

Розжиг стартером

Угольный стартер – это устройство, предназначенное на того, чтобы разжигать угли. Не нужно буде использовать специальную жидкость, что значительно сократит время. Принцип работы:

в стартер засыпается уголь;

в центр решетки нужно выложить угли и поджечь их, открыв заслонку внизу, если она есть;

стартер выставляют над кубиком, который горит;

в течение двадцати минут угли нагреваются, прекращается дым, белеют верхние угольные брикеты;

из стартера высыпается уголь;

закрывается крышка гриля;

через 10 минут гиль нагревается до необходимого температурного режима.

Вместо кубиков можно использовать бумагу.

Фен

С его помощью разжигание углей не займет более одной минуты. Фен подносится к углям. Фен электрический, поэтому недалеко должна быть розетка.

По старинке

Данная методика известна всем, кто занимался приготовлением блюд на мангале. Все угли высыпаются на решетку, обкладываются бумагой, кубиками. После поджога горючего придется подождать до 30 минут. Недостатком считается длительное и неравномерное возгорание угля.

Лайфхаки:

при пользовании стартера рекомендуется использовать перчатки, чтобы не обжечься;

применение угля возможно после покрытия белой пленкой;

если угли прогорели не полностью, их можно смело использовать второй раз.

Не рекомендуется применять жидкость для розжига, она вредит вкусовым качествам пищи и самому грилю.