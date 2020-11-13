Готовимся к Черной пятнице: что нужно знать для выгодной покупки

Пандемия коронавируса кардинально изменила привычки покупателей. Многие боятся, что в дни Черной пятницы многие торговые площадки просто не справятся с наплывом покупателей. Вы когда-нибудь видели, какая давка образуется в магазинах в эти дни. Сейчас скидки на черную пятницу 2020 привлекают многих людей. Это прекрасная возможность сэкономить приличные деньги.

Ажиотаж наблюдается и на маркетплейсах, других торговых площадках (надеемся, вы этого не заметите). Что действительно будет заметно, так это конкуренцию среди покупателей. Чтобы сохранить свои нервы и сбережения, необходимо просто составить стратегию покупок в дни Черной пятницы.

Стратегия на Черную пятницу

Вот несколько простых советов, которые вы, возможно, еще не видели:

узнайте о скидках и предложениях магазинов заранее;

составьте список приблизительных покупок;

определите, сколько денег вы готовы потратить;

сохраните заинтересовавший товар в закладки, чтобы вернуться к нему в Черную пятницу;

запомните время и дату начала действия скидок;

подумайте о способе доставки и об очередях на почте;

позаботьтесь о безопасности ваших данных.

Постарайтесь заранее узнать о скидках. Проведите небольшое расследование в интернете. Найдите торговые площадки с информацией о скидках во время Черной пятницы. Будьте готовы заранее. Посмотрите в интернете и определите, какие скидки на черную пятницу 2020 будут предлагать известные интернет-магазины. Это важно, потому что тогда вы сможете сравнить процент скидок от более мелких площадок, чтобы выгодно приобрести товар.

Составьте бюджет. Составление бюджета является важной задачей из-за непредсказуемой ситуации с пандемией. Первый шаг при составлении бюджета состоит в том, что нужно решить, сколько вы можете позволить себе потратить в этот праздничный сезон. После того как вы составите этот список, определите максимальную сумму, которую вы можете себе позволить. Будьте готовы придерживаться ее.

Изучите предложения. Ознакомьтесь с рекламными предложениями маркетплейсов. Сначала проверьте рекламные проспекты ваших любимых магазинов, но не игнорируйте те места, где вы обычно не делаете покупки. Обратите внимание на любые ограничения, в том числе на сделки, которые действуют только до определенного времени или в определенный день.

Подумайте о безопасности и надежности сайтов. Имейте в виду, что онлайн-покупки могут иметь несколько недостатков. Остерегайтесь краткосрочных сделок, товаров, которые быстро распродаются, а также сбоев и отказов в обслуживании из-за чрезмерной загруженности сайта. Чтобы этого избежать, делайте покупки на проверенных сайтах (желательно больших торговых площадках) вашего региона. Следите за тем, чтобы подключение к сайту было защищено, избегайте поддельных сайтов, проверяя сертификаты безопасности.

Закладки заинтересовавших вас страниц. Если вы планируете делать покупки в интернете, вам следует использовать закладки. Во многих случаях предварительное добавление закладки на страницу продукта может сэкономить драгоценные секунды, когда продажи начнутся. Однако учтите, что иногда в магазинах товары продаются по разным URL. В этих случаях вы можете увидеть сообщение об ошибке 404. Если не хотите рисковать, сделайте закладку главной страницы магазина. Вы все равно сэкономите хотя бы немного времени.

Подумайте о доставке. Будьте готовы ждать доставки, а также подготовьтесь к очередям в почтовых отделениях.

Избегайте импульсивных покупок. Когда вы видите все эти скидки, легко думать, что несколько лишних вещей вам точно не повредит. Такое мышление только сыграет на руку продавцам. Не торопитесь, обдумывайте каждую покупку. Не реагируйте на сообщения сайтов о том, что товар заканчивается, поэтому вам срочно нужно его купить. Будьте организованными.