Гороскоп на январь 2022 года по знакам зодиака

Рубрику ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

ОВЕН

Дорогие Овны! Январь – очень интересный и в основном благоприятный для вас месяц. Одним из главных источников бодрости и хорошего самочувствия станет для вас планомерное продвижение к намеченным целям. Особенно это касается второй половины месяца. Выбрав правильный путь, вы обеспечите себе благоприятные финансовые обстоятельства, приумножите свое имущество, чему будут способствовать хорошие связи, контакты с влиятельными лицами.

ТЕЛЕЦ

Ваша жизнь станет интереснее в январе. В середине месяца, в период с 10 по 19 января, вам очень важно предпринять все усилия для мирного и разумного решения всех спорных вопросов, независимо от внешних обстоятельств. Очень удачными могут быть поездки и путешествия с 20 по 31 января, они будут способствовать улучшению вашего здоровья, отношений в семье, более оптимистическому восприятию окружающей действительности, выработке новых перспектив в вашей деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ

В январе Вам стоит опереться на друзей и единомышленников. Планеты требуют, чтобы вы в новом году приняли новую программу жизни, отказались от излишнего эгоизма. И чем раньше вы внутренне освободитесь от этих качеств, тем понятнее, проще и радостнее станет для вас жизнь. По кармической программе вам необходимо совершить прыжок ввысь по социальной и профессиональной лестнице, и космос предоставит вам хорошие возможности для яркой и творческой работы.

РАК

Для Рака январь 2022 года будет счастливым временем. Могут быть внезапные благоприятные перемены в профессии, на работе, новые знакомства и интересы. Некоторые Раки захотят поменять не только место работы, но и место жительства, и планеты будут помогать им в этом. В год Тигра вас ждут благоприятные поездки, внезапные перемены, успешные сделки и дела. В конце месяца у вас откроются перспективы для обретения прочного социального статуса.

ЛЕВ

Для Льва в наступившем году благоприятны новостройка, приобретение недвижимого имущества, домов, владений, перемены и перестановки, переезды и путешествия. Январь – прекрасное время для договоров и контрактов, дома и семьи. У вас есть все шансы стать лидером, достичь большого успеха, власти, восхождения. Плутон будет побуждать вас искать общественного признания, авторитета; добиваться должности, статуса, уважения. Очень сильно возрастает интуиция и желание изменить свою жизнь к лучшему.

ДЕВА

В январе вы можете рассчитывать на поддержку и понимание со стороны друзей и близких. Испытаете огромный прилив энергии, направленной прежде всего на личную жизнь. Это прекрасный месяц для любви, брака, для встреч с любимыми и родными, а также для осуществления давно запланированных дел. Потенциально опасным временем будет середина месяца – период с 10 по 19 января. В это время лучше не вступать конфликты или рисковать.

ВЕСЫ

В январе 2022 года Весам удастся добиться необыкновенного успеха. Сильный Хирон поможет легко приспосабливаться, лавировать, разоблачать чужие тайны, проникать в чужие секреты. Сумеете легко разрешать любые противоречия, вести политику дипломатии. Могут быть сильные эмоциональные переживания, усиливается тяга к путешествиям и поездкам, к овладению новыми знаниями. Меняется круг общения, появляются новые друзья. В середине месяца обратите особое внимание на свое здоровье.

СКОРПИОН

Дорогие Скорпионы! Вам предстоят в январе конфликты в общественной жизни и в браке, сильные противники могут вовлечь в судебный процесс. Особенно это касается середины месяца. В лучшем случае – появится возможность выработать хорошую выдержку и самоконтроль в экстремальных ситуациях. Аспекты Плутона порождают серьезную зависимость от успеха, ведущую к чрезмерным перегрузкам. Вам обязательно надо будет остановиться и немного передохнуть.

СТРЕЛЕЦ

Приготовьтесь к большим изменениям, к повышению в должности. Возможны конфликты с вышестоящими инстанциями. В январе вам предстоит набраться смелости и сделать решительный шаг и в личных отношениях. В середине января вы можете испытать ослабление здоровья, а также неожиданный пик загруженности повседневными делами. Займитесь серьезно своим здоровьем. У вас возникнет необходимость начать или продолжить заниматься спортом и соблюдать диету.

КОЗЕРОГ

В январе у Козерога может появиться возможность найти мужчину (или женщину) своей мечты и без памяти влюбиться. Для тех Козерогов, которые уже нашли свои вторые половинки, январь – прекрасное время для того, чтобы закрепить отношения. Месяц подходит для активных действий, для осуществления различных проектов и дел, для переезда на новое место жительства. Будьте осторожны в период с 10 до 19 января, помимо этого неблагоприятного времени у вас весь месяц будет зеленый свет в любых начинаниях.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолея это будет сложный месяц. Многое вызывает внутреннее недовольство. Ваши личные и деловые отношения станут для вас важнее, чем семейная жизнь. Можете столкнуться с неудачами на работе, предательством сослуживцев. Будут преследовать недоброжелатели, не умолкать и не успокаиваться, ограничивая в общественных и деловых связях, могут даже втянуть в судебные процессы. У вас происходит серьезная переоценка ценностей. Начинаете смотреть по-другому на жизнь, на отношения, на свои карьерные шансы.

РЫБЫ

В лучшем случае в этот период для Рыб раскрываются уникальные тайны, вы узнаете секреты окружающих. Благоприятны поездки «по зову сердца», поиски духовного учителя, духовно близких людей. Можете успешно заняться эзотерикой и астрологией, вступить в группы или организации, которые близки вам по интересам. В середине месяца появится возможность освободиться от иллюзий и неправильных представлений о жизни. Не засиживайтесь дома и не отказывайтесь от предложений куда-нибудь выбраться, тем более что работа не должна быть сейчас для вас слишком обременительной. Вас могут посетить интересные идеи, а встречи могут закончиться новой дружбой.

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