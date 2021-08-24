Гороскоп на сентябрь 2021 года

Рубрику «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

Сентябрь – месяц Девы. Три главных слова, которыми можно его охарактеризовать, – это порядок, расчет и работоспособность. Солнце в стихии Земли требует от нас таких качеств, как стабильность, прочность, фундаментальность. После огненной активности августа возникает потребность в прилежании, изучении, восприятии и анализе.

Любое дело надо стараться проводить по намеченному плану, последовательно, тщательно прорабатывать детали, с ясной головой, без эмоций. Это хороший месяц для того, чтобы подумать о вашей работе. Тем ли вы занимаетесь? Стоит ли поменять место работы? Как найти общий язык с начальством? Именно сейчас необходимо решать эти вопросы.

Ведущая планета Девы Прозерпина в сентябре 2021 года будет делать благоприятные аспекты к Солнцу и Марсу, что принесет успех и деньги и будет чрезвычайно хорошим знаком для бизнеса. Стремитесь к общению, поездкам, переменам. Следует активно общаться, заниматься делами, ездить. Сентябрь – самое лучшее время для начала обучения, для начала поездки, для первого знакомства с авторитетным человеком.

Традиционно сентябрь – благоприятный месяц для перехода на новую работу, для поиска своего места в жизни, для перемен, связанных с профессией, для активного обучения, а также для хирургических операций и начала лечения. Прозерпина будет способствовать развитию деловых качеств всех знаков, но больше всех повезет в этом месяце Козерогам, Водолеям и Скорпионам.

Советую в сентябре заняться расчетами и просчетами своих доходов и расходов, было бы хорошо встретиться с финансовыми консультантами, поработать над своим бюджетом, подвести итоги за определенный срок и запланировать свои шаги на будущее. Благоприятно углубленно заниматься бизнесом и вообще любой работой.

В самом начале месяца – 1–3 сентября – из-за оппозиции Марса к Нептуну будут уходить старые и ненужные связи и контакты, обновляется круг общения. Сначала это воспринимается тяжело, как всякая перемена и ломка, но потом произойдет осознание всего происходящего, и Вы начнете понимать, что отсеялось все ненужное, что мешало Вам в Вашем творческом развитии.

Вместо отсеявшихся обязательно придут новые связи и контакты. Происходит как бы кристаллизация нужных связей и сплочение вокруг Вас нужных людей и единомышленников. Это будет благоприятное время для ремонта, работы по дому, для написания книги воспоминаний о бурном лете или для изучения любого предмета. Для школьников и студентов энергетика сентября – как раз то, что им нужно…

Первый месяц осени благоприятен для активных действий. Большинство знаков встретятся с успехом, удачей, продвижением по службе, в бизнесе, получат общественное признание. В сентябре следует активно отдавать накопленную энергию, проявлять творческие и организаторские способности, стремиться стать авторитетной личностью.

Планеты будут оказывать хорошее влияние на профессию, работу, дела, на все новые начинания и переговоры, на процессы, договоры и контракты. Это точный и верный период подъема. Общая обстановка и среда, весь окружающий мир способствуют и ускоряют проведение ближайших планов в жизнь и создают благоприятную тенденцию к достижению успеха.

Увеличиваются и расширяются профессиональные и деловые сферы, новые предприятия удачны. Это благоприятное время для вступления в новую должность. Хорошо добиваться чего-либо, соревноваться с кем-либо, вступать в брак с любимым человеком, претендовать на что-либо, выставлять свою кандидатуру, посещать высокопоставленных официальных лиц, представляться кому-либо и т. д.

Все переговоры с начальством или с органами власти, с учреждениями и ведомствами быстро благоприятно завершаются. Этот период хорошо использовать для судебных процессов или домашних праздников и торжеств, для помолвки или бракосочетания или другого рода веселья, развлечения и удовольствий.

Это лучшее время для получения протекций от высокопоставленных лиц. Благоприятное время для новостроек или строительства, выгодное время для капиталовложения, реализации планов и действий, для осуществления Ваших идей. Хорошее время для зачатия.

Планеты укрепляют общее состояние здоровья, усиливается физическая выносливость и сопротивляемость различным заболеваниям. В этот период следует приниматься за все те дела, которые могут послужить для расширения как духовного горизонта, так и собственного круга деятельности и сферы влияния, для улучшения социально-общественного положения и для материального подъема.

В духовном отношении нужно стремиться к оптимизму, к душевной ясности и просветленности. Повышается жизненная энергия и пробуждается желание творить и созидать. Это время связано с периодом личностного роста, развития уверенности и позитивных надежд.

В едином сплаве уверенность, энергия, творчество и удача взаимно дополняют друг друга и обогащают жизнь. На сентябрь можно планировать важные встречи, обращения с предложениями и просьбами. Все удается и все налаживается намного легче, чем в остальное время. Не упустите свой шанс, используйте это время для бизнеса. Можно ожидать улучшения финансовой ситуации.

Несмотря на общий положительный настрой сентября, конечно же, будут дни, когда энергетика будет ослаблена и будут возникать препятствия и трудности. Например, 21 сентября – в период Полнолуния в Овне – можно ожидать неприятностей. Могут быть кражи, природные происшествия. Следует опасаться обмана, мошенничества и клеветы.

Возможны бесконтрольное воображение, грезы наяву, “витание в облаках”; в контактах, в общении – заблуждения и замешательство, нет ясности. Велика опасность отравления лекарствами, алкоголем, наркотиками. Опасно пребывание на воде и в дороге. Многим будут свойственны повышенная импульсивность и агрессивность, душевная напряженность.

27 сентября наступит период ретроградного Меркурия, и все дела будут немного задерживаться. Но даже в этом случае Меркурий будет положительно влиять на все дела, поскольку окажется в Весах. Пусть с небольшим «скрипом» и задержками, но все-таки дела будут идти вперед, и все будет получаться, если проявлять активность, действовать и стремиться к лучшему.

Ближе к концу месяца, 29–30 сентября проявятся беспокойство и физические слабости, переутомление. Все это приводит к конфликтам на работе и в семье, вызывает плохое настроение, иногда приступ гнева и ярости, угрожает здоровью. Следует остерегаться риска и неосторожности, падения, ожогов, несчастного случая, нервного перенапряжения, беспокойства, головных болей, депрессии.

Многим в этот период грозят финансовые и материальные потери и убытки, неудачные сделки и спекуляции, конфликты с начальством. Неудачи в предприятиях и капиталовложениях. Во время оппозиции Марсу к Хирону нельзя рисковать. И хотя самые последние дни сентября могут принести неприятности, в целом это будет очень активный, интересный и результативный месяц.

Овен

В сентябре 2021 года Овну будут свойственны повышенная энергия и предприимчивость, импульсивность. Для него это будет период роста эмоциональной активности, благоприятное время для личных дел (любовных, семейных, домашних), для поездок и визитов. В лучшем случае сможете контролировать свои эмоции и не выплескивать их сильно наружу. Проявляется интуиция и точное знание, как действовать в сложных ситуациях. Много энергии.

Телец

В сентябре 2021 года Телец испытает углубление чувств и связей, ему будут свойственны серьезность, надежность, сильное чувство долга и обязанности. Отношения в любви становятся глубже, надежнее. Сентябрь для Тельца – хорошее время для научных занятий. Планеты оказывают хорошее влияние на сферу любви и брака, на эротику, зачатие, дружбу, на возбуждение сексуальных чувств. Приносят материальный успех.

Близнецы

Близнецы будут из-за чего-то сильно переживать, скорее всего это будет связано с Вашей семьей, с чем-то глубоко личным. Планеты дают период разочарований, эмоциональных спадов, угнетенности, угрюмости, погружения в себя. Могут быть проблемы с детьми или с матерью, переживания, связанные с женской половиной родни. Дома и в семье создается атмосфера возбуждения, возмущения и беспокойства, требующая обязательной разрядки в виде поездок или небольших путешествий, которые могут принести кратковременные перемены. Успешно преодолеть этот период поможет смена обстановки.

Рак

Планеты располагают Раков к работе, занятиям, контактам, влияют на интеллект. Активизируется мышление, повышается интуиция. Сентябрь подходит для умственной работы, для искусства и техники, поездки, путешествий, для переговоров, договоров и контрактов, справок, сведений, для перемены места работы, должности. Можно ожидать удачу, успех, прибыль. Даже голос становится громче, и речь – увереннее, общение становится более динамичным.

Лев

У Льва в сентябре 2021 года появляются новые прочные связи, все лишнее и непрочное уходит, укрепляются отношения с родственниками. Вся информация, полученная в этот период, очень важна и запоминается на всю жизнь. Сентябрь для Льва – хороший период для серьезного обучения. Прекрасное время для отторжения и разрушения ненужных связей. Много новых знакомств.

Дева

В течение сентября Девам обеспечена продуманная жизненная система, стабильная работа. Хотя она может чувствовать себя больной от напряжения или долгих рабочих часов. В сентябре Деве нежелательно менять работу. Возможно укрепление отношений с сослуживцами. Надо больше обращать внимание на мелочи быта, проявлять больше терпения, понимания. Это хорошее время для того, чтобы заняться созданием индивидуальной системы по укреплению здоровья.

Весы

Весы в сентябре могут выделить и наградить. Хороший период для укрепления своего положения, использования покровительства и протекций, дальних путешествий, для начала новых дел и для различных новшеств. Могут быть быстрые траты или быстрые приобретения. В лучшем случае в контактах и связях можете проявить активность и энергию. Хорошо проявите себя в своей профессии, появляется творческая активность, уверенность в себе.

Скорпион

Скорпион в сентябре будет иметь возможность укрепить свою силу воли. Планеты дают ему абсолютную выдержку, овладение методикой самоконтроля. Он может оказывать сильное воздействие на коллектив, на людей в целом, при необходимости – подчинить всех себе. Появляется желание «возвыситься» над толпой, добиться определенных успехов. Благоприятно в это время заниматься боевыми искусствами, укреплением здоровья и физическими упражнениями.

Стрелец

Стрельца в сентябре ожидает период равновесия, гармонии, счастья, комфорта и благосостояния. В лучшем случае в семье устанавливаются мир и гармония. Можете делать множество покупок, получать подарки. Великолепные дни для удовольствий, развлечений, для трат и покупок, для приобретения дорогих и красивых вещей. На это время можно также планировать самые важные дела. Хороший период для укрепления Вашего положения, использования покровительства и протекций, дальних путешествий, для начала новых дел.

Козерог

В сентябре Козероги могут надеяться на успех, который послужит поводом для расширения их бизнеса. Сентябрь откроет благоприятные возможности как для умственной работы, так и для физической. Отлично пройдут поездки. Вы сможете добиться признания, обрести влияние и власть. Фортуна будет сопутствовать тем Козерогам, которые начнут в сентябре свое дело. Вас ждет в этом плане большая удача! Постарайтесь использовать все возможности для увеличения своих доходов. В доме хорошо заняться ремонтными работами.

Водолей

Водолей будет ощущать себя храбрым, смелым, способным на риск. Могут быть конфликты и сражения, экстремальные ситуации, но в конечном итоге все удается. Возникает потребность обновления, перемен. Можете с ходу преодолеть препятствия и добиться того, что раньше было недоступно. Благоприятны активность, перелеты, движение. Сентябрь целесообразно использовать для умственной работы, возможно глубокое проникновение в предмет.

Рыбы

У Рыб в сентябре усиливаются интуитивные способности и склонность к фантазии, может проявиться интерес к мистике, магии, ко всему скрытому и тайному. У Вас могут возникнуть интересные идеи. Можете успешно заняться парапсихологическими исследованиями, в том числе астрологией, можете быть вовлечены в тайные группы или организации. Появится возможность освободиться от иллюзии и обольщения, которыми жили раньше. В лучшем случае в этот период раскрываются уникальные тайны, узнаете секреты окружающих. Благоприятны поездки «по зову сердца», поиски духовного учителя, поиск духовно близких людей.

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