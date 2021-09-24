Гороскоп на октябрь 2021 года. Все тайное становится явным

Рубрику «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

В октябре большую часть месяца Солнце проводит в Весах – знаке, символизирующем гармонию, партнерские отношения и подход к делу с точки зрения взвешенности и законов красоты. Можно ожидать успех и удачу, прибыль и выигрыш. Нас ожидают приятная корреспонденция, новые знакомства, возможны приятные подарки.

Но самая главная тема октября 2021 года – это борьба за истину и справедливость, причем это касается как частной жизни, так и ситуации в обществе. Это месяц, когда мы будем многое пересматривать в своей жизни, искать причины своих неудач, разбираться с тем, как двигаться дальше. На это время можно также планировать самые важные дела.

Мы станем более сильными, решительными и резкими, сумеем отстоять свою точку зрения, будем бороться с несправедливостью и отстаивать свои права. Все тайное станет явным и выйдет наружу, в том числе могут открыться новые факты о происхождении самой популярной болезни нашего времени и об опасных побочных эффектах уколов от нее.

Это месяц откровений и разоблачений, новой информации, открытого противостояния. Каждый человек будет решать для себя как он относится к новым реалиям нашего времени, в частности, к вакцинным паспортам и определится в своей позиции. Октябрь внесет определенность во многие вопросы.

А также заставит много думать и анализировать, возвращаясь в прошлое. Этому будет способствовать ретроградный Меркурий, который будет двигаться попятно с 1 до 18 октября. Основными сферами, которыми управляет Меркурий, являются коммуникация, транспорт, торговля, обучение. В период его ретроградности во всех этих областях ожидаются трудности, преграды и задержки.

На это время не стоит планировать начало обучения, поступать на различные курсы, брать уроки вождения автомобиля. Да и покупать автомобиль и средства передвижения, а также телефоны, средства коммуникации и другую технику очень нежелательно. Она может оказаться с изъяном, быстро выйти из строя или просто часто ломаться.

Велика вероятность возврата любого товара, купленного в период ретро Меркурия. Оформление документов, паспортов, виз может идти с проволочками, сталкиваться с непредвиденными препятствиями. Документ в итоге может быть выдан с ошибками, неточностями. Если работу с документами никак не получается отложить, необходимо все тщательно проверять.

Нежелательно сдавать анализы, делать снимки, окончательные заключения по проведению необходимой операции. Слишком велика вероятность ошибки. Если диагностика необходима срочно, то результаты нужно обязательно проверить и перепроверить. Путешествия во время ретро Меркурия также требуют более тщательного планирования и подготовки.

В период с 1 до 18 октября могут задерживаться и отменяться рейсы, ломаться автобусы, опаздывать поезда, может происходить больше непредвиденных ситуаций на дороге. Возникает опасность потерять билеты и паспорта.

Поскольку Меркурий управляет еще и информацией, можно получить неправильное расписание, какие-то интересующие данные или просто неверно их воспринять, неточно запомнить. В сфере отношений могут всплыть старые обиды, а на работе или в бизнесе – неприятности с начальством и сотрудниками.

Несмотря на то, что ретроградный Меркурий мешает некоторым важным новым делам, он может помочь завершить то, что не удавалось завершить раньше. В первой половине октября хорошо повторять пройденный материал, уточнять то, что ранее не было понято. Очень хорошо в это время разобрать ваши бумаги, навести порядок на рабочем столе.

Вернитесь к незавершенным проектам, неоконченной работе. В это время можно легко избавиться от надоевших вещей, устаревшей техники или старой мебели. Хорошо возвращаться к прошлому. Пересматривать отношения, мириться с родственниками. Возможно, вам захочется увидеться с давними друзьями, найти одноклассников, возобновить утраченные контакты. Все это будет удаваться легко.

Происходит переоценка, извлечение полезного опыта, исправление ошибок, пересмотр внутренних ограничивающих установок. Вся вышеперечисленная деятельность принесет в период ретро Меркурия гораздо больше пользы и удовольствия, чем попытки открыть бизнес, получить новый контракт, оформить визу или переехать.

В самом начале месяца, 1–2 октября, Марс составит оппозицию к Хирону, что может внести хаос в наш быт и отношения. Этот аспект дает пессимизм, разочарование в своих творческих силах, физическое нездоровье, неприятности. Хирон может подействовать на отношения с близкими. Постарайтесь в эти дни не вступать в выяснения отношений со своими супругами, обходите «острые углы».

Ситуация накалится еще больше в период с 6 до 10 октября, когда Солнце окажется в соединении с Марсом и ретроградным Меркурием, а также со звездой Альгораб. Меркурий привнесет элемент непредсказуемости и парадоксальности в происходящее, а Марс поставит перед тяжелым выбором – рискнуть, двигаться дальше или оставить усилия.

В это время лучше всего определиться с приоритетами – выяснить с близкими все те наболевшие вопросы, которые давно надо было выяснить, но не хотелось портить отношения. В октябре необходимо проявлять решительность в вопросах защиты своих интересов. Против Вас может выступать целая группировка людей, но Ваша позиция должна быть сильной и твердой.

В это время перед многими людьми очень остро встанет вопрос о свободе выбора – делать укол или уходить с работы. Вам нельзя сдавать позиции, потому что отрицательное влияние планет в это время непродолжительно, и уже во второй половине октября можно будет без препятствий двигаться дальше к новым горизонтам.

Звезда Альгораб может сильно повлиять на сферу бизнеса и общественных отношений, принести существенные перемены и изменения в правительствах разных стран, вызвать массовые выступления и недовольство правящей верхушкой больших масс людей. Это будет время социального взрыва и даже возможного государственного переворота.

Впрочем, 6–10 октября – не единственный важный период в этом месяце. Не менее важным будет 21–22 октября, когда Марс будет делать квадратуру к Плутону. Это будет еще одна важная взрывная точка, которая может существенно повлиять на судьбу землян. В частной жизни этот аспект может привести к вероятности судебных процессов и выяснения отношений.

Нас могут заставить принимать на себя особые нагрузки, тяжелую работу. Мы будем вынуждены делать то, чего вовсе не хотим, переживем потери и убытки в финансах. У людей поднимается дух сопротивления и восстания, мятежа и бунта, упрямства и недовольства, особенно против власти и закона, предписания и насилия.

С 23 октября начинается сближение Юпитера с Белой Луной в Водолее – это очень положительный знак, говорящий о примирении противоречий и смягчении накаленной ситуации. Это прекрасное время для любых начинаний – надо работать на перспективу, начинать новые проекты, что-то предпринимать, улучшать свою жизнь и стремиться к обновлению.

В октябре планеты дадут многим созидательную, даже воинственную силу развития, стремление к активной экспансии, а также желание отстаивать свои взгляды, бороться за свои идеалы и убеждения. Возникает стремление улучшить социальные, бытовые и духовные аспекты жизни. Двигайтесь, рискуйте, живите, любите и будьте счастливы!

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