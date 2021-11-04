Гороскоп на ноябрь 2021 года

Рубрику «Занимательная Астрология» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

В ноябре Солнце проходит знак Скорпиона и переходит в Стрелец. Это может показаться странным, но эти два знака очень схожи по энергетическому заряду. Плутон – ведущая планета Скорпиона – обычно бывает связана с коллективными ситуациями, но и Юпитер оказывает сильное влияние на массы людей. Обе эти планеты – очень сильные, динамичные и активные. Они находятся в разительном контрасте с господствовавшим в октябре мирным знаком Весов и управляющим ими Хироном.

Наступает время очень яркого самопроявления, возможности показать, проявить себя во всех сферах жизни. В ноябре важной становится тема взаимоотношений, особенно в коллективе. Лидеры смогут успешно управлять подчиненными, они будут чувствовать помощь и поддержку окружения.

Ноябрь – время, когда можно смело начинать новое дело, брать на себя ответственность, совершать, по мнению трусов и ханжей, совершенно безрассудные поступки, проявлять хладнокровие и выдержку в экстремальных ситуациях, идти на риск и внезапно добиваться головокружительного успеха.

Энергетика месяца наиболее близка людям, которые следуют духовному пути, заняты духовными поисками, стремятся к самопознанию. Именно в ноябре они могут найти источник высокой духовной энергии, встретиться с единомышленниками, оказаться в окружении сильных духом людей, превратиться в проводника космической силы, получить посвящение.

В ноябре 2021 года хорошо будет тем, кто не боится рисковать, смело действует, берет на себя ответственность, несмотря на трудности идет вперед. Особенно это касается сферы бизнеса и работы. Положительные аспекты Юпитера свидетельствуют о том, что в это время благоприятно не только открывать новый бизнес или переходить на новую работу, но и расширять сферу деятельности, расти и развиваться.

Причем делать это надо даже вопреки всеобщему финансовому кризису и пессимистическим прогнозам финансовых аналитиков. Скорпион всегда благосклонен к тем, кто берет на себя ответственность и не боится препятствий. Советую всем бизнесменам смело действовать, опираясь на положительное влияние таких планет, как Юпитер, Плутон, Сатурн и Хирон.

Благоприятно также расширять любые сферы деятельности, получать образование, отправляться в дальние путешествия, заниматься приемом на работу, устраиваться на новую работу, переезжать и менять место жительства, заниматься здоровьем, делать необходимые хирургические операции, отдавать долги, накапливать богатства, покупать золото, драгоценности и недвижимость, совершать перелеты.

Лучше всего в ноябре сосредоточиться на работе, карьере и здоровье. В этот период произойдет «подключение» Прозерпины, а она имеет отношение к скрытым резервам человеческого организма, что позволяет вырабатывать необыкновенные жизненные силы, воздействовать на внутренние органы, психологическое состояние и физиологические системы. Именно в это время благоприятно начинать новую диету, цикл физических упражнений, различные процедуры по оздоровлению организма.

Необходимо более внимательно прислушиваться к потребностям своего тела, практически закреплять полученные знания, наблюдая за собой, оценивая свое состояние и одновременно больше читая и узнавая о вопросах здоровья. Очень важно не упускать мелочей и действовать последовательно и разумно, не поддаваясь страхам относительно «модной» болезни.

Для многих людей ноябрь 2021 года окажется счастливым месяцем. Те, кто остался без работы, смогут найти новую, некоторые получат повышение, у большинства повысится доход. Благодаря Юпитеру в Водолее денег будет больше, особенно у тех, кто давал в долг. Именно в ноябре эти долги будут возвращены.

В 2021 году энергетика Скорпиона направлена на дела, профессиональную деятельность, карьерные достижения. А как же насчет личной жизни? Ведь Скорпион – это водный знак, и чувства, эмоции, внутренние переживания играют огромную роль в его жизни. К сожалению, в ноябре не все знаки Зодиака будут безмятежно счастливы в личной жизни. Сатурн в Водолее и Черная Луна в Близнецах омрачат их существование. Это два знака дисгармонии и воинственности, сложности в отношениях. Они говорят о неразрешимых противоречиях и невозможности найти общий язык и мирно, без развода или расставания, решить все проблемы.

Особенно тяжело придется тем, кто уже находится в стадии развода или пытается выяснить отношения с бывшими возлюбленными. Наверное, лучше всего отложить эти выяснения до лучших времен и до лучших аспектов!

Первая половина ноября будет сравнительно легкой и беспроблемной даже для тех, кто страдает от неудач в личной жизни. Однако ситуация будет усложняться и ухудшаться по мере того, как Солнце будет приближаться к знаку Стрельца.

9–11 ноября будет очень трудно надеяться на скорое завершение начатых дел. В этот период лучше всего завершать то, что было давно запланировано и отложено «на потом», размышлять о будущем и отдавать долги. Это период завершения, подведения итогов, разрывов и прощаний, но не начала новых связей.

Если вы решили наконец выяснить отношения с мужем или порвать с партнером по бизнесу, настал ваш час. Однако нельзя планировать и начинать новое, особенно – подписывать договора, покупать дом, затевать бизнес или начинать новые любовные отношения.

16–17 ноября также могут возникнуть проблемы в общении (особенно с начальниками, властью) – вас могут неправильно понять, а вы не сможете толком объяснить свою позицию. Будет возникать желание хвататься за любое дело, но не доводить его до конца, а при решении проблем – желание «рубить с плеча». В эти дни следите за собой и не позволяйте себе отклоняться от главной цели, старайтесь избегать ссор и конфликтов, которые могут возникнуть из-за непонимания.

Во второй половине ноября произойдет очень важное астрологическое событие – частное лунное затмение. Оно будет очень опасным. 19 ноября – это взрывоопасный день. Могут быть скандалы, непонимание, больное самолюбие. Можете переживать из-за чего-то, нервничать. Любая деятельность не принесет успеха, могут быть споры, ссоры, непонимание.

Старайтесь меньше ездить и не выходить из дома без особой необходимости. Наиболее важные дела лучше завершить в первой половине ноября – в период с 1 по 18 ноября, а в течение последних десяти дней лучше не планировать ничего важного и существенно меняющего жизнь.

Особенное внимание обратите на период с 23 до 26 ноября. Очень важно в этот сложный период оставаться спокойными и держать себя в руках. Нельзя усугублять конфликты, поскольку нервозность, воинственный и агрессивный дух могут привести к серьезным ссорам, поспешности, опрометчивости, резкости и ненужной откровенности. Очень неблагоприятный период для завязывания новых отношений, для поездок. Не следует предпринимать ничего, что требует точности, проницательности, меткости.

Это плохой период для прессы и корреспонденции, торговли, финансов. Есть опасность умственного перенапряжения, что потом даст резкий спад. Планеты дают резкость в речах, разговорах, контактах. Могут быть анонимные письма, клевета, разбирательства. Лучше всего в это время избегать новых контактов, резкости и беспорядочности в действиях, разговорах.

Вокруг вас может быть много излишней болтовни и ненужных контактов, поскольку нет ментального контроля за своим поведением. Могут быть распыление умственной энергии, отсутствие концентрации мысли, ментальные перегрузки, рассеянность и, как следствие, ошибки.

Берегитесь опасности в дорогах, обострения отношений в сфере контактов, неприятностей в транспорте, задержек в дороге, в поездках. Результатом транзита Марса по Прозерпине может быть физическое истощение и даже болезнь, связанная с переутомлением и повышением температуры. Принимайте все возможные меры предосторожности против вирусов и бактерий.

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