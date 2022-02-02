Гороскоп на февраль 2022 года. «Танец с саблями»

Рубрику «Занимательная Астрология» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

Февраль 2022 года окажется логическим продолжением января. В этом месяце, как и в течение января, особо сильными и активными окажутся планеты Марс и Сатурн. Они будут истинными властителями месяца, образовывающими вокруг нас отрицательное поле. Необходимы терпение и сдержанность. Нельзя вступать в споры и конфликты.

В начале месяца произойдет соединение Солнца с Сатурном на фоне ретроградного Меркурия – неожиданно и резко начнется удивительный «танец с саблями», полный экстатических эмоций и чувства опасности.

И это несмотря на то, что февраль на самом деле принадлежит Водолею и обычно является нейтральным. Но только не в этом году! На этот раз огненный Марс и грозный Сатурн сотрут нейтралитет Урана и установят свои законы.

Древние астрологи считали и Марс, и Сатурн однозначно пагубными планетами, оказывающими опасное влияние на жизнь людей. И хотя их мощное действие и сейчас часто проявляется во многих опасных ситуациях, все же сегодня они могут оказывать также и конструктивное влияние, как и Солнце, давая жизненную энергию.

Они помогают лидерам, смелым и бесстрашным, тем, кто дерзает и идет вперед, кто не любит сдаваться и жаловаться. Марс – это воля, активность, деятельность. Сатурн – уверенность в себе, несгибаемость и надежность. Поэтому в феврале надо действовать, бороться за свои права, отстаивать себя и распространять свое влияние.

Не исключено, что в феврале этого года сложится опасная ситуация, приносящая конфликты, выяснения отношений, какие-то разбирательства и эмоциональные выплески. Слишком близко приближается Марс к Венере в Козероге и оказывает слишком сильное влияние на все остальные планеты.

Даже в обыденной жизни мы можем встретиться с неожиданным проявлением хамства, агрессии, наглости и злобы. В этой ситуации даже самые вежливые не смогут сохранять спокойствие.

Особенно тяжело придется Водолеям, Козерогам, Скорпионам и Близнецам, которые будут готовы дать отпор любому, кто будет действовать им на нервы. Будьте осторожны, если Ваши близкие находятся под этими знаками. Постарайтесь не махать красной тряпкой перед быком и всеми силами смягчайте ситуацию. Злое влияние Марса недолговечно и скоро пройдет.

Некоторые из нас будут тяжело переживать измену друга или разрыв с близкими, проходить через ухудшение отношений. Планеты дают переворот всех планов и проектов, ощущение, что дальнейшие усилия бесцельны и бесперспективны.

Как бы захлопнулась дверь в будущее, и Вы не можете достучаться: информация, которую хотите передать людям, до них не доходит, уходят друзья, наступает сильное разочарование, ломаются прежние установки, взгляд на жизнь, мысли о будущем становятся мрачными. Все мы будем очень нуждаться в помощи близких и друзей.

В феврале нежелательно носить изделия из рубина, граната и гематита и заниматься активными физическими нагрузками, которые превышают Вашу обычную дневную норму. Месяц неблагоприятен также для брака и начала новых отношений.

Планеты повышают импульсивность, агрессивность, вспыльчивость, поспешность и опрометчивость. Проявляются своеволие, упрямство и строптивость, высокомерие. Усиливается тенденция к рискованным действиям, к обострению ситуаций, приводящих к ссорам и конфликтам.

Очень высока опасность тромбоза и различных других заболеваний, но особенно тех, которые связаны с работой сердца, сосудов и кровотока. Надо избегать и опасаться обострения ситуации в семье, на работе и с друзьями, стараться быть осмотрительными и осторожными. К сожалению, ситуация с пандемией будет только ухудшаться и достигнет нового пика во многих странах. Особенно это касается первой половины месяца.

Уран привнесет элемент непредсказуемости и парадоксальности в происходящее, а Плутон поставит перед тяжелым выбором. Особую осторожность следует проявлять бизнесменам, потому что Уран очень тесно связан с предпринимательством, а Плутон «отвечает» за прибыль и доходы. Вам я советую не рисковать, не вкладывать в это время большие суммы и по возможности не принимать никаких важных решений по бизнесу.

Если вы задумали что-то новое и грандиозное, то не спешите, обдумайте все еще раз. Этот период годится лишь для небольших локальных дел, которые можно начать и тут же завершить.

Важные, большие дела, начатые в этот период, с большой вероятностью натолкнутся на серьезные проблемы, пойдут с осложнениями, задержками и ошибками. Зато вполне уместно возвращаться к старым проектам, доделывать текущие дела, заниматься наведением порядка в них, анализом и проверкой.

Возможна ситуация, при которой дела, начатые еще полгода или год назад, вновь окажутся на повестке дня. Они будут требовать от вас особого внимания. В этом случае действуйте, опираясь не на субъективные ощущения, а на собственный опыт, и рассматривайте ситуацию как уже развившуюся и лишь требующую некоторого уточнения. Можно сказать, что это еще один шанс учесть и исправить допущенные раньше ошибки.

Одновременно при воздействии Сатурна темп жизни (и не только деловой) заметно снижается. Как бы совершенно на ровном месте возникают задержки и проволочки, множатся опоздания и сбои, переносятся встречи, «хромают» посредничество и торговля, чаще отказывает техника, особенно коммуникационная.

Возрастет процент ошибок, переделок, возвращений к одним и тем же темам, людям, обстоятельствам. Зато время можно использовать для того, чтобы навести порядок в информационных базах – от компьютера до записной книжки, проверить на наличие «второго дыхания» старые дела и связи. Наверняка в этот период в вашей жизни возникнут старые знакомые, друзья и партнеры. Есть смысл еще раз вернуться к прошлым идеям и проектам.

Во второй половине февраля Марс будет все еще продолжать свой танец вокруг Венеры. Он будет то приближаться, то отдаляться от соединения, но в общем его орбис, то есть расстояние между планетами, так и не будет достаточно большим.

Тем не менее это означает, что все самое страшное и тяжелое будет позади. И хотя многие планеты будут находиться в противостоянии до конца месяца, угроза неприятностей будет постепенно уменьшаться.

Начиная с 15 февраля усиливается активность и напористость в действиях (в том числе и физических), проявляется жажда власти, честолюбие, уверенность в себе. Марс в соединении с Венерой и особенно – Солнце в соединении с Белой Луной в Рыбах – будут благоприятны для всего, что касается семьи и дома, любви, семейных праздников, вечеров и развлечений, отдыха и лечения, искусства и культурных мероприятий, важных дел и соглашений, научных исследований и открытий, для связи с заграницей и иностранцами, дипломатической деятельности, искусства и творческой созидательной работы, капиталовложений, для ученых, художников и политиков.

Усиливается потребность обновить личные взаимоотношения в сторону большей гармоничности. Творческим людям это соединение дает период вдохновения, вспышки интуиции. Это соединение также – сексуальный стимулятор.

Даже пожилые люди в это время ощущают себя молодыми, сильными и пускаются в любовные приключения. Однако надо учитывать, что одновременно Марс порождает также склонность к поспешным опрометчивым поступкам, усиливает нетерпимость, грубость, раздражительность, резкость.

Ближе к концу месяца влияние планет станет более гармоничным, склоняющим к активным действиям, но не создающим опасные для жизни ситуации. Будет чувствоваться благотворное дыхание весны, времени Рыб и творческого вдохновения. Танец с саблями будет наконец-то завершен.

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

ОВЕН

Овен обладает сильным характером и талантом лидера. Февраль не будет исключением в проявлении этих черт Вашего характера. Вы сможете найти новые источники дохода, объединив людей в большие коллективы, и удачно реализуете свои намерения и планы. В целом февраль для Овнов позитивный. Вам гарантированы смена впечатлений, новые знакомства, неожиданные путешествия и развлечения. По разным обстоятельствам Вы станете популярными и известными в своем кругу, и это принесет вам много нужных и полезных знакомств. Особенный успех ждет людей творческих профессий.

ТЕЛЕЦ

Тельцы в феврале будут заняты семейными делами – как по хозяйству, так и налаживанием гармонии между членами своей семьи. Возможно прибавление в семействе. Во второй половине месяца вам понадобится усиленное внимание на работе. Рассеянность может вызвать недовольство начальства или партнеров по бизнесу. Необходимо проявлять гибкость в отношениях и тщательно проверять получаемую информацию. В этом месяце могут кардинально измениться отношения с родственниками. Кто-то из них может переживать не лучшие времена, и на Ваши плечи ляжет бремя ответственности и заботы.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов начало года будет осложнено оставшимися с прошлого года проблемами и трудными взаимоотношениями. Лишь к концу февраля удача начнет сопутствовать вам во всех начинаниях. Проявленная вами нетерпимость может привести к конфликтам в деловой сфере. В личных отношениях, в доме и семье произойдет много изменений. Ведите здоровый образ жизни, а в случае заболеваний обратитесь к хорошему специалисту. Неверный диагноз может принести вам много неприятностей. Совет этого месяца – проявляйте терпение.

РАК

Февраль 2022 года благоприятен для получения новых знаний и навыков. Те Раки, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, рекламной деятельностью или журналистикой, могут рассчитывать на помощь со стороны влиятельных людей, начальства, представителей официальных органов и в результате добиться крупного успеха в своем деле. Энергетика этого водного знака позволит вам вести яркую полную жизнь – перспективы ждут Раков не только в финансовом плане, но и в любви. Все тяготы прошлого года уйдут. Поездки, контакты и встречи принесут много новой и полезной информации.

ЛЕВ

В феврале Львы могут открыть для себя новые жизненные перспективы. Их настрой изменится в сторону оптимизма и смелости в принятии решений для достижения успеха. Вам удастся укрепить свой авторитет с помощью свойственных вам доброжелательности и тактичности, что покорит даже ваших завистников и конкурентов. Положительные события февраля создадут хорошую базу для будущих проектов. Львам удастся подняться на новый профессиональный уровень и полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону. В феврале Лев будет бодр, здоров и готов свернуть горы.

ДЕВА

С начала февраля Девы будут находиться в состоянии раздумий относительно своей профессиональной деятельности и глобальных планов на дальнейшую жизнь. Возможно, Вы захотите сменить род своей деятельности или место работы, весна 2022 года является для этого подходящим временем. Определиться в решениях помогут близкие люди. Возможно повышение по службе и творческий рост. Многие Девы будут заняты организационными мероприятиями, которые подготовят почву для будущих свершений. Вас ожидают интересные предложения от партнеров, важные события в доме, семье и личных отношениях.

ВЕСЫ

Февраль для Весов будет очень удачным. Финансовый успех и любовные связи будут вдохновлять и помогать преодолевать невзгоды. Жизнь поставит перед вами сложную задачу, решив которую Вы сможете сделать большой скачок в карьере. Главное – правильно расставить приоритеты. Любовь будет сопровождать вас весь этот год и поможет преодолеть все трудности, которые выпадут на вашу долю. Но учтите, что нельзя давать использовать себя и ваши таланты. Мудрые, взвешенные решения помогут избежать многих проблем как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

СКОРПИОН

Звезды советуют Скорпионам внимательнее относиться к неустойчивым вариантам в делах, не рисковать, не переоценивать собственных возможностей и уважать конкурентов. Месяц обещает быть необычным и интересным в эмоциональном отношении. Ваша жизнь будет похожа на спортивный марафон под названием «Скачки с препятствиями». Перемены произойдут везде – и на работе, и дома, и в привычном окружении. Все рассыпается и созидается одновременно. Благодаря этому можно расширить свой кругозор и увидеть жизнь совсем с другой стороны.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов февраль может быть весьма удачным. Многие представители этого знака смогут значительно укрепить свой авторитет, а также улучшить свои отношения с руководством и подчиненными. Обратите внимание на своих близких – в феврале им будут необходимы ваши внимание и поддержка. Придется прилагать усилия, упорно двигаться вперед, делая реальными свои мечты и планы. Происходящие события позволят обрести свободу, независимость и подняться на новую социальную ступень. Вперед и только вперед! Ваша личная жизнь будет очень интересной и бурной.

КОЗЕРОГ

В феврале энергетический потенциал большинства Козерогов невысок, что выльется в частые состояния вялости и усталости. С первых дней месяца вам предстоит собраться с силами, чтобы утвердить в отношениях свои правила игры. Тем не менее деловая активность большинства представителей этого знака будет находиться на самом высоком уровне. Получат продолжение благоприятные тенденции, начало которым было положено в прошлом году. Февраль будет достаточно благополучным и в финансовом отношении. Приобретение нового дома или квартиры поможет укрепить отношения с близкими.

ВОДОЛЕЙ

Жизнь предложит вам в феврале много перемен и изменений. И, хотя на первый взгляд они могут казаться болезненными и непростыми, впоследствии Вы будете благодарны судьбе за ее суровые уроки. В феврале получат продолжение процессы, начало которым было положено в прошлом году. Много напряженных моментов может быть связано с начальством или партнерами, позиции которых окажутся намного сильнее позиций самого Водолея, чувствующего сильную зависимость от разных обстоятельств. Надо быть осторожным во всем, что касается крупных трат. Будьте также внимательны по отношению к своему здоровью.

РЫБЫ

Многих Рыб ждет повышение по служебной лестнице с cоответствующим увеличением оклада. В плане финансов февраль 2022 года – совсем неплохое время. Ваши заработки увеличатся, что позволит создать крепкую финансовую базу и пережить любые неприятности. Энергетический потенциал Рыб в течение всего месяца достаточно высок, и все болезни обойдут вас стороной. Те, кто желает поменять свою работу, начать новое дело или еще как-то заявить о себе, могут воспользоваться благоприятными возможностями этого периода. Можете рассчитывать на спонсорскую помощь, кредиты и прочие блага.

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