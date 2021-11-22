Гороскоп на декабрь 2021 года. Полнолуние 19 декабря

Декабрь зовется в народе воротами зимы. Это время лютых морозов. Одновременно декабрь – месяц праздничный: 1–6 декабря пройдет еврейская Ханука, которая совпадает с полным солнечным затмением, 25 декабря – Католическое Рождество, 31 декабря – Новый год. Конец года всегда обязывает доделывать, доводить до конца все дела, подводить итоги, отдавать долги.

В общем, надо спешить сделать все самое главное именно в этом месяце, чтобы, не дай Бог, не осталось каких-нибудь незавершенных дел на праздники и на новую жизнь в 2022 году. Большую часть декабря Солнце проведет в знаке Стрельца, чей символ – стрела, направленная к звездам.

Декабрю, как месяцу Стрельца, свойственны большая жизненная сила и высокие порывы. Не случайно на протяжении всего месяца Юпитер – ведущая планета Стрельца – будет находиться в соединении с Белой Луной в Водолее. Это символ твердости, несгибаемости, умения противостоять трудностям, жизненной силы.

В декабре энергии всех планет будут особенно напряжены. Сатурн будет составлять секстиль к Хирону и одновременно – приближаться к квадратуре с Ураном. Создается такое ощущение, что все планеты столкнулись в мощном противостоянии и так и застыли, как будто в ожидании того, что конфликт решится сам собой.

Из-за этой странной и необычной конфигурации мы, к сожалению, не можем ожидать, что в декабре разрешатся все наши трудности, возникшие ранее и связанные как с нашими личными проблемами, так и с «модным» вирусом. Однако многие из тех, у кого все складывалось хорошо на протяжении этого года, будут продолжать наслаждаться своей удачей и в декабре.

Тем не менее в гороскопе будут исподволь проявляться и новые тенденции. Но их никак нельзя назвать ни положительными, ни отрицательными. В декабре каждый будет выбирать сам, что для него благоприятно, а что – нет. Очень многое будет зависеть от вашего индивидуального выбора.

Для тех, кто привык брать жизнь в свои руки, в последний месяц 2021 года появятся возможности проявить свои организаторские способности. Успешно пройдет работа в коллективе. Можно ожидать улучшения материального положения, неожиданно приходит много денег. Хорошее время для духовных занятий и умственной работы.

Успех и удачу приносят поездки и путешествия за границу. Повышенная сила, энергия, активная инициатива и предприимчивость приводят к улучшению внешней ситуации. Появляются перспективы на успех и удачу в жизни, поддержка окружающих, радость от работы, выдержка и настойчивость станут верным залогом для преодоления препятствий.

Многим из нас будут свойственны повышенная витальность, хорошая сопротивляемость организма к болезням, честолюбие и стремление к успеху. В первой половине декабря будут созданы хорошие перспективы для завершения старых дел. Планеты будоражат, заставляют включать волю, активно проявляться, вызывают потребность вклиниваться в любые ситуации, дают стремление вырваться из тяжелых обстоятельств.

Возрастают сила воли, самоуверенность, стремление к лидерству. Юпитер усиливает способность воздействовать на других людей, преображать ситуации, коренным образом изменять свою жизнь, отбросив все старые установки. Для некоторых людей это будет время повышенного интереса к оккультным наукам, эзотерике и магии.

Возникает огромная энергия, которую можно хорошо использовать для своего блага и блага окружающих. Планеты приносят новое ощущение силы и готовность ради осуществления труднейших предприятий или достижения высоких целей ставить на карту все. Можно также ожидать подъема сексуальной и творческой энергии.

В декабре свою энергию и инициативу лучше всего направить на творческую деятельность, на любовные связи, на овладение различными хобби, на развлечения и удовольствия. Это очень хороший период для творческих людей и для занятий спортом.

Вместе с тем с сильным влиянием планет нельзя шутить. Поэтому в декабре нельзя строить безумные и грандиозные планы, начинать новые проекты. Напряженные аспекты Сатурна к Урану, особенно во второй половине месяца, могут способствовать провалу коммерческого или любого другого предприятия, поэтому нельзя начинать ничего нового.

Полнолуние 19 декабря усиливает импульсивность, воинственность, вспыльчивость, потребность активно проявиться. В этот день следует соблюдать особую осторожность. Нежелательно вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения, стремиться добиться всего сразу, с налета, превышая свои возможности.

Может возникнуть угроза несчастного случая. Следует быть очень осторожными и осмотрительными, не торопиться в принятии решений. В этот период всем необходимо сдерживать склонность к агрессии, не преувеличивать свои возможности. Есть опасность импульсивного подъема негативной энергии, что может привести к последующему упадку сил.

Возможен нервный срыв, желание все сокрушать, ломать, злиться. От некоторых людей во второй половине декабря может исходить заряд жесткой, отрицательной энергии, иногда заряжающей других, но чаще отталкивающей. Люди друг от друга могут перенимать взбудораженность, взвинченность, у многих могут испортиться отношения.

Влияние звезд может привести к катастрофическим неудачам. Ни в коем случае нельзя рисковать. В политической жизни это может означать сильную оппозицию против администрации и властных структур в стране, в частной жизни – страх и неуверенность, особенно для тех, кто потерял работу или занимается собственным бизнесом.

Вопросы выбора дальнейшего пути, нашего будущего, проблемы инфляции и коронобесия все больше и больше выходят на первый план. Многие из нас могут столкнуться со слишком сильным проявлением агрессии. Происходят столкновения с волей других людей, перенапряжение сил, неэкономное расходование энергии.

Поэтому результатом этого транзита в конце декабря может быть физическое и эмоциональное истощение и болезни, связанные с переутомлением. К сожалению, планеты также указывают на сильный рост количества смертей от «модного» заболевания, особенно в период с 22 до 29 декабря.

Но в самом конце декабря, начиная с 30-го числа, Плутон вступит в соединение с Венерой, Белой Луной и Меркурием. А это значит, что предпраздничные дни и сам праздник, несмотря ни на что, пройдут необычайно весело и удачно. Благоприятно много общаться. Не бойтесь использовать предоставляющиеся вам шансы.

Тот, кто любит путешествовать, может запланировать на это время прекрасный романтичный отдых. Это время творческого взлета, любви, сексуальной активности, безудержного веселья и радости, а также значительных покупок. Однако старайтесь не выходить за определенные рамки.

Влияние планеты Плутон может привести к перебору в питье и развлечениях и в итоге – к непредсказуемым последствиям для Вашего здоровья. Венера, которая вступит в эти дни в ретроградную фазу, говорит о том, что нежелательно тратить время на обиды и ссоры, на пустые развлечения и азартные игры.

Она принесет небольшое торможение в делах, необходимость отложить намеченные планы и безотлагательно решать проблемы, которые уже давно требовали вашего внимания. Впрочем, большого урона делам она не нанесет, поскольку все будут заняты подготовкой к праздникам, а не делами.

Благодаря соединению Плутона с Венерой встреча Нового года пройдет как нельзя более весело, радостно и с размахом. Чем больше народу пригласите к себе за стол, тем лучше. Если будет возможность и желание, можете встретить наступление 2022 года на центральной площади города, любуясь роскошным фейерверком.

В любом случае встреча Нового года в окружении множества людей принесет удачу и окажется хорошим началом следующего солнечного цикла. 31 декабря – очень благоприятный день хотя бы потому, что Солнце будет находиться в королевском градусе Козерога, который несет удачу, радость, возможность достижения цели.

Будем надеяться, что соединение Белой Луны с Юпитером окажется намного сильнее, чем негативные аспекты Сатурна, следовательно тяжелые аспекты декабря и общая сложная ситуация в мире, связанная с неотвратимой инфляцией и свистопляской с вирусом, не помешают нашей удаче и успеху в 2022 году, и он действительно принесет исполнение наших желаний.

Рубрику «Занимательная Астрология» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

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