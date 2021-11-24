Гороскоп на декабрь 2021 года по знакам Зодиака

Рубрику «Занимательная Астрология» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

ОВЕН

Декабрь – благоприятный месяц для крупных финансовых операций. Первая неделя хороша для любви. На период с 10 по 18 декабря запланируйте командировку или туристическую поездку – вы устремитесь навстречу рискованным и опасным приключениям. Вторая половина декабря – подходящее время для серьезной работы. Проявляйте больше настойчивости, уверенности в своих силах и, конечно, элегантности в гардеробе – ближе к праздникам не заставят себя ждать головокружительный успех и рост доходов. Декабрь принесет вам и деньги, и большой успех.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов начало декабря – спокойное и благодатное время. Планеты обещают вам стабильность и прекрасные перспективы. Со 2 до 15 декабря вы можете совершить очень удачное путешествие, прекрасно отдохнуть. Во второй половине месяца вам необходимо более трезво подойти к своим финансовым вопросам. Будьте готовы к неожиданностям, постарайтесь принять их с открытым сердцем. Пройдя сознательно через ряд испытаний, вы выйдете победителем к концу месяца. В преддверии праздников наведите дома новый порядок, устройте перестановку, постарайтесь избавиться от части ненужных и лишних вещей, не забудьте сделать подарки всем членам семьи.

БЛИЗНЕЦЫ

Дорогие Близнецы! Ваш небесный покровитель Меркурий поможет наладить новые связи и найти хорошее взаимопонимание с близким человеком. Декабрь – время активного завоевания социальных позиций. Вы сможете найти истинных партнеров как в любви, так и в деловом мире. Однако в период с 19 до 28 декабря нужно быть осторожнее в поездках. Будет ощущаться замедление хода дел, личные отношения могут дать трещину. Тем не менее последние дни месяца подходят для творческого отдыха, веселых празднеств.

РАК

Первая декада декабря благоприятна и для повседневной работы, и для поездок, путешествий, и для развлечений. Особенно удачными будут поездки и путешествия с 5 по 19 декабря. Успешными будут также поездки в интересах здоровья, дел, учебы, они принесут вам ощутимый результат. В путешествиях вас могут ждать приятные романтические приключения. В конце месяца из-за конфликта светил могут обостриться проблемы со здоровьем. Неожиданный стресс потребует нервного напряжения и концентрации усилий. К Новому году вам следует разобраться со всеми делами и сделать удачную перестановку в доме.

ЛЕВ

Для Льва декабрь – важный и в целом благоприятный месяц. Первая неделя как нельзя лучше подходит для занятий искусством и научных исследований. Начало второй декады вовлечет вас в серьезные общественные процессы. Этот период хорош для работы, особенно для новых дел. Но опасайтесь потерь через спекуляции и обман. Нежелательно в декабре начинать революционные изменения в своей судьбе: разводиться, переезжать с места на место, увольняться с работы и тому подобное. Во время новогодних праздников Львам следует особое внимание уделить своим детям и любимым, отложив полностью все дела.

ДЕВА

Девам в начале месяца придется в основном решать старые проблемы. Это время благоприятно для домашних дел, включая покупку недвижимости и переезд. В середине месяца судьба приготовила Девам много интересных и важных предложений. Цепь удачных обстоятельств поможет вам хорошо заработать и внести удачные перемены в свою деятельность. Быстрыми будут карьерные взлеты, и легкими – трудовые подвиги. К праздникам вам удастся сделать хорошие выгодные покупки. День 31 декабря, который пройдет в некотором напряжении, следует провести в кругу друзей и хорошо повеселиться.

ВЕСЫ

В декабре вы будете чувствовать себя наиболее комфортно из всех знаков Зодиака – ожидаются интересные новые знакомства, укрепление финансового положения, неожиданный рост дополнительных заработков и прекрасные путешествия и поездки, которые лучше всего осуществить с 5 по 18 декабря. У вас будет много интересных встреч. Людей творческих профессий, художников, артистов, литераторов ожидает горячее время успехов и удач – поездки, новые идеи, выступления, аплодисменты, поздравления и цветы.

СКОРПИОН

Для Скорпионов декабрь будет одновременно удачным и сложным месяцем. Близкие люди могут обижаться на них и проявлять непонимание. Для вас крайне важно постараться закрыть все долговые обязательства в этом месяце и не брать новых. В период с 19 по 29 декабря велика возможность эмоционального кризиса, после которого все быстро и надолго встанет на свои места. Самые последние дни месяца – самое лучшее время для путешествий и развлечений. Постарайтесь хорошенько отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ

Декабрь – насыщенный событиями месяц. В первые дни возможно появление дополнительного источника дохода. В середине же декабря лучше всего заканчивать старые дела. В это время благодаря поддержке влиятельных лиц снимутся многие прежние препятствия в делах и в служебных отношениях. Но в итоге из-за стрессов и загруженности повседневными делами вы можете испытать ослабление здоровья. Поэтому в самом конце месяца вам необходимо серьезно им заняться – отдохнуть, переменить обстановку. Лучшее время для поездок и путешествий – 29–31 декабря.

КОЗЕРОГ

В декабре вы можете планировать поездку с 5 по 19 декабря. Она будет полна приятных неожиданностей. А в последней декаде месяца очень важно максимум внимания уделить своему здоровью и диете. В этот период наконец-то вы сможете заняться личными и семейными делами. Положение планет усилит дипломатичность, способность лучше чувствовать партнера, стремление к более гармоничной жизни. Декабрьские праздники пройдут для вас радостно и гармонично. В это время по-настоящему важных дел не предвидится, поэтому вам можно немного расслабиться.

ВОДОЛЕЙ

В начале декабря вы будете активно продвигаться по карьерной лестнице, проявив себя как опытный и очень удачливый профессионал. Этот месяц благоприятен для новых дел и укрепления вашего лидерства. Сложные дела могут легко разрешиться, а новые предложения предоставят вам то, о чем вы давно мечтали. Но у вас есть опасность легко попасть под влияние других людей и участвовать в делах, не соответствующих вашим истинным интересам. Конец месяца для вас будет спокойным. Поэтому для вас это лучшее время отправиться в путешествие. Особенно благоприятен для этого период с 28 по 31 декабря.

РЫБЫ

Декабрь принесет вам стабильность и гармонию в отношениях с любимым человеком. К концу месяца вам предложат новое деловое партнерство, и, если вы сумеете правильно наладить отношения, оно принесет вам прибыль и уверенность в себе. Весь месяц благоприятен для путешествий и учебы, а также для любви. В путешествие лучше всего отправляться с 5 по 18 декабря. Новый год советую провести в домашней обстановке, в компании близких и друзей.

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