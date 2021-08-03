Гороскоп на август 2021 года по знакам Зодиака

Рубрику «Занимательная Астрология» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

ОВЕН

Август благоприятен для творчества и спорта, любви, семейных и домашних дел. У вас появится много новых идей, творческих замыслов, надежд, чувство необыкновенной легкости, радости откроет перед вами много возможностей. Душевный подъем и азартная увлеченность в середине месяца сменятся кропотливой работой. С 17 до 22 августа документы, поездки и государственные служащие могут осложнить вашу жизнь. Могут возникнуть конфликты с сослуживцами, но они продлятся недолго. Конец месяца откроет «зеленую улицу» вашим планам и проектам.

ТЕЛЕЦ

У Тельца будут радостные и обширные планы на август, но пока придется ограничиться сугубо конкретными делами и приступить к рутинной работе. Вам легко удастся составить конкретный план своих действий для достижения успеха в ваших делах. Да и обстоятельства так сложатся, что ваши планы станут выполнимы и ваше благополучие достижимо. В середине месяца, возможно, вам доставят неприятности ваши дети. Суета или нездоровье могут помешать важной встрече или поездке. С 23 августа все опять будет в порядке.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов август – непростой месяц. Особенно это касается работы. Ход дел может затормозиться. Домашние проблемы следует сперва хорошо обдумать прежде, чем браться за их разрешение, спешка сейчас неуместна. Старт новых проектов лучше отложить на сентябрь. Одновременно вам в этот период удастся хорошо отдохнуть, совершив путешествие в дальние страны. Но отношения с людьми не будут складываться слишком гладко. Особенно это касается периода с 17 до 22 августа.

РАК

Август – благоприятное время для романтических знакомств и заключения брака. Вас ждут также приятные встречи, подарки, денежные поступления. Конфликты и неприятности обойдут вас стороной. Для Раков этот месяц будет спокойным и благополучным. Чувство равновесия, проницательность, лояльность и терпимость к окружающим помогут вам достичь желаемого. Единственное, чего надо опасаться, – это потери важных бумаг. С 17 до 22 августа относитесь скептически к любой информации – интуиция подскажет вам, кто врет, а кто честен.

ЛЕВ

Энергетика августа располагает к путешествиям и карьерному росту. Вас в это время ждут успех и признание, множество дел. Но постарайтесь не распылять свои силы, определите свою главную цель. С этого месяца начнется подъем вашего дела и расцвет вашего творчества. Солнце будет способствовать активной социальной жизни. Но учтите, что ничего нельзя пускать на самотек, придется все контролировать и управлять ситуацией лично вам.

ДЕВА

Август – не самый удачный месяц для Дев в этом году. Не исключено, что многие Девы решат продолжить свое образование, либо приобрести еще одну профессию. В этот же период придется уделять большое внимание домашним и семейным делам, причем главной заботой становятся питание и здоровье. Середина месяца для вас не очень благоприятна, особенно в сфере общения. Велика вероятность безвинно пострадать от чужих ошибок, что может ухудшить ваше настроение и подействует на здоровье. Но вы быстро справитесь с этой ситуацией. И она не помешает вам добиться конструктивных результатов к концу месяца.

ВЕСЫ

В августе вы, дорогие Весы, можете оказаться в гуще событий, как приятных, так и не очень. Вы будете делать то, что вы очень хорошо умеете: следить за ситуацией и держать баланс. В этом месяце представится множество благоприятных возможностей. Осторожность и осмотрительность обеспечат вам хорошее здоровье. Однако в середине месяца лучше не ездить в дальние края. Необходима особая осмотрительность с официальными структурами. Лотерея и азартные игры в этот период не принесут вам ничего, кроме досады.

СКОРПИОН

В августе у Скорпионов произойдет много событий положительного плана. Наиболее разумно с вашей стороны посвятить этот месяц восстановлению своих сил и здоровья. Во второй половине августа представится возможность решить некоторые финансовые проблемы и отдохнуть. Солнце во Льве прибавит вам сил, энергии и сделает вашу жизненную позицию гораздо более активной. С 17 до 22 августа крепче держитесь за кошелек, чтобы вас не ограбили, ничего существенного не покупайте – разочаруетесь.

СТРЕЛЕЦ

Ваши новые творческие идеи позволят вам продвинуться в карьере и укрепить свои социальные позиции. Вы сможете хорошо заработать, получить спонсорскую помощь или просто очень хорошо отдохнуть, провести время с близкими, купить что-нибудь полезное. Однако в период с 17 до 22 августа у Стрельцов вероятны проблемы, связанные с карьерой и с их общественной жизнью. Конец месяца лучше всего провести в кругу своей семьи, занимаясь интересующим вас делом и творчеством.

КОЗЕРОГ

В профессиональной сфере достижения Козерогов будут замечены и оценены повышением по службе и увеличением зарплаты или дохода от бизнеса. Романтические чувства получают новый импульс. Вы обязательно почувствуете прилив сил и бодрости. Период с середины до конца августа принесет вам покой и вернет уверенность в себе. В конце месяца вероятна радостная встреча с вашими друзьями, которых вы давно не видели.

ВОДОЛЕЙ

Этот месяц для Водолеев будет связан с влюбленностью, возможностью развлекаться и сочетать работу с удовольствием, с творческим удовлетворением, зарабатывая при этом известность и популярность. Многие Водолеи в августе смогут получить богатство или социальный успех через связи. В партнерских отношениях намечается перелом, который изменит к лучшему ваши планы. Свободные Водолеи решатся наконец-то взвалить на себя «семейное бремя». К концу месяца начнется период плодотворного творческого подъема, когда вам придется усиленно работать, чтобы не упустить открывающиеся перед вами возможности.

РЫБЫ

В августе у Рыб много сил и энтузиазма. Но от избытка предприимчивости и инициативы вы можете слишком переоценить свои возможности. Ваши опрометчивые поступки приведут в середине месяца к напряженным отношениям с супругой(ом) и партнерами, а в последующие дни и к острой напряженной ситуации на работе. Постарайтесь владеть собой, иначе вашим делам будет нанесен вред и убытки. Если вам это удастся, вы сумеете осуществить рискованные операции и приобрести большую сумму.

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