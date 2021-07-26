Гороскоп на август 2021 года. Новолуние во Льве

Рубрику «Занимательная Астрология» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

Тема брака и отношений станет самой важной темой августа. Этому будет способствовать необычная активность планеты Венера, которая будет проходить по Деве и Весам, а это – знак отношений, любви, социальных связей, встреч, свиданий и, в конечном итоге – брака.

Именно в августе 2021 года многие могут рассчитывать на интересные встречи, страстные любовные свидания, повышенный интерес со стороны противоположного пола, увлекательные, волнующие кровь приключения. Всем знакам без исключения следует в этот период активно искать свою вторую половинку, назначать свидания, жить активной любовной жизнью и все свои силы и энергию направить на улучшение своих отношений с близкими.

Август также хорошее время для свадеб и любых праздников, в том числе для рождения ребенка. По всей видимости, в августе будет зачато множество детей со счастливой и легкой судьбой. Самым благоприятным этот период будет для Львов, Раков, Козерогов и Водолеев. Однако и всех других ждут волнующие и необычные события, касающиеся их личной жизни.

Повышаются чувствительность, впечатлительность, возбудимость. Усиливается склонность к развлечениям и наслаждениям сексуального характера. Приходит творческое вдохновение. Усиливается потребность в любви и гармонии, в понимании и близости. Возможно повышение доходов, получение денег.

Активные Марс и Венера – это властители чувств, поэтому некоторые из нас станут на время рабами своих страстей. Учтите, что склонность к наслаждениям и расточительности может нанести вред материальному положению, состоянию здоровья и вызовет конфликты. Есть опасность скрытой вражды, критики, неприятностей в случае если вы решили завести роман «на стороне».

Наряду с успешными романами и увлекательными любовными приключениями возможны конфликты и ссоры на любовной почве, агрессивность в проявлении чувств, болезненные разрывы, чувство гнева, измены, растрата жизненных сил. Близнецам, Девам, Стрельцам и Тельцам будет очень трудно идти на компромиссы, и именно для них этот период может оказаться периодом разрывов предыдущих отношений и построения новых.

Этим знакам судьба подарит встречу с любовью-битвой, с любовью-поединком. Это будет противоборство, в котором один оказывается победителем, а другой – побежденным, и человек захвачен огнем желания и страсти. Для остальных август будет периодом, когда любовь захватывает целиком, чувства открыты и искренни в своем выражении.

Все проявляется гармонично – и физическое влечение, и нежная чувственная привязанность. Инстинкты Марса и притягательность Венеры будут легко выражать себя в любом творчестве, искусстве или общественной и социальной жизни. Юпитер в Водолее включает в августе скрытые интуитивные способности.

Могут быть неожиданные повороты в социальной жизни в лучшую сторону. У многих появится возможность получить наследство, повышение по службе, выигрыш, удачу, внезапный успех и подъем, разрешить запутанную проблему, связанную с социумом. Увеличиваются трудоспособность и жизненная энергия, рождаются новые внезапные мысли и идеи, новые творческие планы.

В области профессии и работы – непредвиденная признательность и одобрение, успех и подъем. Прокладывается путь к новым предприятиям, завязываются новое знакомство, новая дружба, со стороны друзей – помощь, содействие. Это самое выгодное время для нового почина, для новых сделок и предприятий, для новых идей, планов.

Очень благоприятный период для посещения астролога, изучения эзотерики. В августе все проблемы социальной и любовной жизни нужно решать быстро и решительно. Всем знакам без исключения следует проявлять активность.

Месяц также очень подходит для путешествий, поездок, отдыха и развлечений. Даже если вы не собираетесь путешествовать из-за ковидных ограничений, в течение августа обязательно найдите время для небольшой увеселительной поездки.

Новолуние 8 августа окажется очень ярким выражением направленности всего месяца. Оно подарит нам обновление на всех уровнях, и прежде всего – энергетическом. Представители всех знаков Зодиака испытают сильный подъем и воодушевление. Особенно это касается творческих процессов и, конечно же, личных отношений.

Новолуние во Льве открывает возможности для того, чтобы вносить множество перемен в нашу жизнь. Нас ждут приятные знакомства, запоминающиеся встречи. Однако с новыми людьми в жизни необходимо быть настороже. В новолуние ум должен оставаться трезвым, желания – обузданными, мечты – реальными.

В это время лучше всего заняться сменой имиджа, планированием новых дел, получением дополнительных знаний, подведением итогов, анализом ранее допущенных ошибок; генеральной уборкой, небольшой перестановкой в квартире. Перемены зарядят вас позитивной энергией. Хорошо также проводить ритуалы и обряды.

В течение последнего летнего месяца резко изменится положение Марса. Простоявший некоторое время в знаке гордого Льва Марс переместится в августе в трудолюбивый знак Девы, и соответственно многое изменится для тех, кто стоит на перепутье и не знает как поступить.

Если, к примеру, вас уволили с высокооплачиваемой и престижной работы, то в период Марса во Льве вы еще могли надеяться на то, что вам удастся найти работу такого же уровня. Но Марс в Деве говорит о том, что лучше получить какие-то практические навыки и соглашаться на любую работу, потому что это знак постоянной деятельности.

В это время нельзя, да и вряд ли получится, сидеть сложа руки. Несмотря на летнее настроение многим придется много и упорно работать, впрочем, энергия Марса в Деве подходит не только для работы в офисе или для бизнеса, но и для работы на участке или грядке.

17 августа Марс, Меркурий и зловредная звезда Зосма встретятся в соединении и пробудут вместе в знаке Девы до 22 августа. Это смертельное объятие предвещает опасность в воздухе и на дороге, поэтому было бы благоразумно отменить на это время все перелеты и дальние поездки.

В эти дни августа нельзя рисковать и совершать необдуманные поступки. Не спорьте с начальством, не вступайте в пререкания с незнакомыми людьми, которые могут неожиданно проявить агрессивность. И старайтесь не находиться в местах большого скопления людей – на демонстрациях, стадионах, в метро или кинотеатрах.

Особенно опасным этот период может быть для Овнов, Близнецов, Стрельцов и Дев. Они могут быть резко поставлены перед выбором между двух крайностей и должны или сделать выбор, или совместить противоположное. Иначе могут попасть в зависимость и кабалу, подписать кабальные договора.

Вокруг них много сплетен, обмана, клеветы. Им самим трудно разобраться во всем, нужна помощь и контроль со стороны. В худшем случае появляется неуправляемость в действиях. За ними даже могут установить наблюдение какие-то опасные недоброжелатели. Хаос и неудачи в делах.

И хотя Овны, Близнецы, Девы и Стрельцы могут получить прямой удар, скопление планет вокруг Зосмы, объединенных, как в едином порыве, одним аспектом, просто не может пройти незамеченным ни для одного знака. Кого-то одного ударяет молния, но гром слышат все.

Подобное небесное явление обязательно окажет влияние на повседневную жизнь каждого. И дай Бог, чтобы оно не привело к новому глубокому витку ограничений и карантинов. Звезда Зосма всегда оказывает очень сильное влияние на здоровье и может усугубить ситуацию с пандемией коронавируса.

Период с 22 по 31 августа – это крайне благоприятный момент для улучшения положения и обстоятельств. Обостряется интеллект, активизируется мышление, повышается интуиция. Хорошее время для духовных занятий и умственной работы, для литературы, искусства, для метафизики и оккультизма, для союзов, любви, брака, помолвок, бракосочетаний. Период новых контактов и связей, новой информации.

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