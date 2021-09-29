Гороскоп на октябрь 2021 года по знакам зодиака

Рубрику «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

ОВЕН

В октябре вы можете рассчитывать на успешное финансовое партнерство. Вместе с тем не следует надеяться на успех в азартных играх, спекуляциях и шоу-бизнесе. Некоторое беспокойство могут доставить дети, либо просто придется заниматься их проблемами. В середине октября рекомендую вам отправиться в поездку. Общение с близкими, друзьями доставит вам удовольствие. В конце месяца вы успешно справитесь с хозяйственными делами. Этот период для вам будет отмечен неожиданностями. Вы сможете добиться успехов и в интеллектуальной работе, и в учебе.

ТЕЛЕЦ

Октябрь благоприятен для Тельцов в плане личных отношений. Возможны новые знакомства по делам, и по любви. Венера в этом месяце придаст женщинам-Тельцам блеск и шарм, привлекательность и необъяснимое очарование, которое будет притягивать к ним противоположный пол, как бабочек к огню. В сфере недвижимости Тельцам придется решать сложные вопросы. Непременно следует проверять юридическую чистоту сделки и не связываться с сомнительными компаниями. Главный критерий – это надежность, а не быстрота и дешевизна сделки.

БЛИЗНЕЦЫ

Для Близнецов возможно окончательное прояснение отношений, а также создание семьи или прочного делового союза. Хорошо подключить близких к решению домашних вопросов. В начале октября возможен некоторый застой в делах. В этот период старайтесь избегать конфликтов с партнерами, особенно из-за денег. Месяц хорош для активных действий, при условии, что они тщательно продуманны. Наберитесь терпения – не все начатое сразу даст результаты, многое из задуманного вами реализуется только зимой.

РАК

Октябрь благоприятен для работы, хотя некоторые дни в начале месяца могут оказаться для вас проблемными. Можете получить более перспективную должность или более комфортные условия труда. Есть шанс также разобраться с проблемами в области здоровья. А вот что касается транспорта, то тут ситуация сложная: покупать или менять машину в октябре не следует. Возможны проблемы в отношениях с братьями, сестрами или соседями. Но в итоге вы все сможете легко разрешить.

ЛЕВ

Для Львов октябрь – благоприятный месяц. В работе вы сможете опереться на друзей. В третьей декаде месяца радости и печали будут быстро сменять друг друга. Вы сможете помочь близким и в ответ получите их поддержку. Октябрь подходит Львам для расширения семьи, обзаведения потомством. Дети будут вас очень радовать. Это удачный месяц для любви, занятий искусством и спортом, любой творческой деятельности. А вот в финансовой сфере придется проявить больше ответственности. Активно налаживайте отношения с друзьями. В конце месяца вы можете встретить партнера по любви, по работе или духовного наставника.

ДЕВА

Дела, к которым Дева приступит в начале октября, к концу месяца будут продвигаться все более энергично. Вы наконец-то сможете решить давние проблемы, сдвинуть с места «застрявшие» дела. Во второй половине месяца Девы будут больше, чем обычно, общаться, что будет для них очень благоприятно. Для вас очень важно наладить нормальные отношения с окружающими. Но в октябре будьте особенно осторожны с разрешением ваших финансовых проблем.

ВЕСЫ

В начале месяца положение Весов будет несколько неустойчивым, надо особое внимание уделять управлению своей деструктивной энергией. Вас может захлестнуть волна негативных эмоций, поэтому в этот период стоит уменьшить эмоциональные нагрузки. Начало месяца будет для вас периодом напряженных планетных влияний. Домашние заботы выйдут на первый план. Со второй половины месяца друзья и семья покажут вам жизнь с прекрасной стороны. Можете успешно заниматься вопросами недвижимости.

СКОРПИОН

Октябрь – один из самых продуктивных периодов для Скорпиона, это для них весьма благоприятный месяц несмотря на недоразумения, которые могут произойти у них с друзьями. Вы будете реализовывать планы, намеченные еще в январе 2021 года. В октябре ориентиры сместятся в сторону карьеры, все силы будут направлены на то, чтобы сохранить авторитет и завоеванные позиции. Возможно повышение вашего социального статуса. В конце месяца будет возможность завершить старые дела, в том числе урегулировать долговые вопросы. Почти весь месяц, кроме его начала, благоприятен для путешествий.

СТРЕЛЕЦ

Октябрь – очень удачный период для Стрельца. Увеличиваются их личный шарм и умение идти на компромиссы. Возможно получение дивидендов, личная жизнь – полна удовольствий, в окружении появляются высокопоставленные друзья. Но в начале месяца вам нужно быть осторожнее в бизнесе, и в любви. Во второй половине месяца ваша активность намного увеличится. Но, возможно, вам придется пересмотреть некоторые свои взгляды. Большая часть месяца будет благоприятна в материальном отношении. В самом конце месяца вас ожидает интересное путешествие.

КОЗЕРОГ

Козерогам самой судьбой предназначено преодолевать препятствия, тем более что в октябре они будут кратковременными. Для их преодоления от вас потребуется настойчивость и высокая степень организованности. Ваши благоразумие и честолюбие принесут вам успехи в вашей профессиональной жизни и хорошо отразятся на вашей карьере. Октябрь – хороший месяц для путешествий, учебы, научной деятельности, преподавания. Возможен карьерный рост, расширение возможностей и сферы деятельности. Вероятны и материальные успехи. Особенно удачным будет период с середины до конца месяца.

ВОДОЛЕЙ

Октябрь – очень благоприятное время для Водолеев. Хорошо пройдет научная работа, финансовые дела. Однако личные отношения будут напряженными. В середине месяца у вас появится возможность сменить обстановку, немного отдохнуть, поездки принесут много радости и не разочаруют, чего нельзя сказать о купленных в это время вещах. В конце месяца в вашей жизни появится нечто новое. Этот период обещает вам несомненный и большой успех, благополучие во всем – как в работе, так и в личных делах.

РЫБЫ

Октябрь – очень благоприятное время для работы. Практически весь месяц для вас проходит со знаком «плюс». Но не следует рисковать деньгами. Месяц начнется с удачных, гармоничных дней. Середина октября больше всего подходит для туризма и спорта. Удачны будут любые поездки. Большую часть месяца хорошо заниматься неразрешенными проблемами, физическим и духовным совершенствованием, накоплением сил для тех важных дел, которые предстоит сделать до конца года.

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