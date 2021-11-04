Гороскоп на ноябрь 2021 года по знакам зодиака

Рубрику «Занимательная Астрология» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

ОВЕН

Начало ноября – спокойный период для Овнов. Хорошо заняться тем, что вам по душе. Во второй половине месяца открываются благоприятные возможности как для умственной работы, так и для физической. Отлично пройдут поездки. В конце этого осеннего месяца вам придется принимать активное участие в общественной жизни, решении проблем своих друзей, родственников и партнеров. Даже придется делать выбор между материальными и духовными интересами или придется совместить то, что необходимо делать, и то, что вам интересно.

ТЕЛЕЦ

Ноябрь может стать для Тельцов ответственным периодом в карьере. Одновременно в начале месяца Тельцы могут влюбиться, увлечься «романтическими» отношениями. В конце ноября бизнесмены-Тельцы могут надеяться на успех, который послужит поводом для расширения их дела. Им придется заняться рутинной работой, наведением порядка в делах, поэтому практические мелкие дела поглотят все их внимание, и им уже будет не до романтики. Придется очень много заниматься насущными делами.

БЛИЗНЕЦЫ

Дорогие Близнецы! В ноябре избегайте конфликтов с коллегами и деловыми партнерами. Месяц не особенно подходит для биржевых игр и финансовых операций. При этом категорически не рекомендуется заглядывать в казино – соблазн испытать судьбу будет велик, также велико будет разочарование от проигрыша. Ноябрь потребует от Близнецов больших финансовых расходов, которые резко возрастут к концу месяца. Причиной этому может быть слишком свободное отношение к своим и чужим деньгам. Поможет вам разрешить ваши проблемы старый друг. Главное – прислушаться к его советам.

РАК

Ноябрь – один из самых благоприятных месяцев для Рака. Период вашей наибольшей активности приходится на середину ноября. Необходимо использовать это время для поездок, учебы, занятий спортом. Могут быть ценные деловые знакомства. Вам удастся освоить новые уровни в своей профессиональной области. Возможен карьерный рост, вы даже можете стать руководителем и духовным лидером коллектива или целого направления. Некоторые Раки полностью сменят обстановку, вопросы жилья будут для них главными.

ЛЕВ

Львам в личной жизни следует придерживаться надежных, проверенных партнеров. На любовные приключения шансов немного. Вы будете испытывать беспокойство и недовольство жизнью. Но надо учитывать то, что узы брака или деловой контракт в ноябре разорвать будет трудно. С 19 ноября Льву стоит поумерить свою активность, ставить перед собой только конкретные задачи: чем практичнее отношение к жизни, тем меньше разочарований. Но уже 29 ноября у Львов поднимется настроение и жизнь заиграет новыми красками.

ДЕВА

Ноябрь – благоприятный месяц для Дев. На этот месяц можете запланировать серьезную работу, преследующую отдаленные цели – все это связано с властью и авторитетом, которые могут быть достигнуты представителями этого знака. Но для этого им необходимо провести детальную подготовку, постоянно повышать свой профессиональный уровень. Этот месяц также может принести Девам много интересных встреч и путешествий.

ВЕСЫ

Ноябрь будет благоприятным месяцем для Весов. У них может быть неожиданная любовь с первого взгляда, внезапно проявится вдохновение, желание создавать необычную музыку или писать картины. Могут возникнуть странные отношения с окружающими, в том числе с друзьями и любимыми – могут разрушиться старые формы отношений, старые устойчивые связи в любви и дружбе и создастся новые. Возможна неожиданная финансовая удача. Это также прекрасное время для работы и деловых отношений.

СКОРПИОН

Ноябрь будет для Скорпионом сложным месяцем. Проблемы могут быть связаны с общественной, социальной жизнью и супружескими отношениями. Знакомые могут вам завидовать и создавать постоянные препятствия, мешая вам своими сплетнями и разговорами. Ноябрь не подходит и для серьезных покупок. Сделка по недвижимости может расстроиться. Нужно быть осторожными при употреблении лекарств, спиртных напитков, так как велика вероятность отравлений с тяжелыми последствиями. Обратите внимание на здоровье.

СТРЕЛЕЦ

Дорогие Стрельцы! В ноябре вам будет очень трудно восстанавливать справедливость. Вы будете переживать из-за проявления открытой враждебности, от того, что ваши враги преследуют вас, не умолкают и не успокаиваются, ограничивают вас в общественных и деловых связях, могут даже втянуть в судебные процессы. Старайтесь не проявлять излишнюю доверчивость к друзьям и знакомым. Будьте особенно бдительны в денежных вопросах. Желателен режим экономии и отказ от крупных инвестиций и дорогостоящих покупок.

КОЗЕРОГ

Для Козерога ноябрь окажется интересным периодом творческих проявлений, любовных приключений, материального успеха. События месяца будут отличаться необычайностью и запомнятся на всю жизнь. Даже для тех, кто любит проводить время целыми на диване, становятся притягательными авантюризм и любовь к приключениям. Это также один из благоприятных периодов для поступления на курсы, для расширения своего кругозора и образования, а также для путешествий. Можете легко сдать экзамены.

ВОДОЛЕЙ

Ноябрь – благоприятный месяц для Водолея. Однако счастливые моменты и неудачи будут часто сменять друг друга. Сложный период приходится на середину месяца, когда особенно остро встанут материальные проблемы. Следует избегать домашних конфликтов. Весь месяц вы будете активно общаться, вести переписку, знакомиться. Ваш специфический шарм привлечет к вам вереницу поклонников и воздыхателей. Очень благоприятны новые знакомства. Этот месяц можно принести интересные путешествия.

РЫБЫ

Ноябрь благоприятен для выступлений, для любовных и дружеских отношений. В вашем характере усиливаются великодушие, оптимизм, практичность. Планеты повышают интерес к высшему образованию, культуре, желание учиться. Возможно получение награды. Активный Юпитер дает успех и удачу. Все переговоры с начальством или с органами власти, с учреждениями и ведомствами будут завершаться быстро и благоприятно. Ноябрь хорошо использовать для судебных процессов, домашних праздников и торжеств, для помолвки или бракосочетания, всякого рода веселья, развлечений и удовольствий.

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