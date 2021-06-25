Гороскоп на июль 2021 года по знакам зодиака

Рубрику «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ» ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.

ОВЕН

Овны будут активно участвовать в развлечениях и культурных мероприятиях, решать социальные проблемы, служебные, семейные дела. Появятся возможности расширить ваши общественные связи. Многих могут выделить и наградить, они станут более популярными и заметными. Почаще посещайте спортзалы и салоны красоты. Решение финансовых проблем потребует самоотдачи. В личных отношениях и в бизнесе придется бороться с конкурентами, но у вас есть все шансы победить.

ТЕЛЕЦ

В дальних и зарубежных поездках могут возникнуть задержки, ограничения. Готовьтесь к ним заранее и более тщательно. Здоровье ослаблено. Не рекомендуется вступать в конфликт с людьми, чьи взгляды не совпадают с вашими. Увеличивается мнительность, проявляется раздражение по пустякам. В первой половине месяца есть вероятность судебного разбирательства. К концу месяца в личной жизни все станет стабильно.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы посвятят июль любовным приключениям. Их будут занимать чувства, переживания и страсти. Будете последовательно добиваться предмета своей любви, делая дорогие подарки и приглашая отдыхать вместе. Подарите своим партнерам незабываемые дни счастья, наслаждения и комфорта. Под влиянием новых событий в жизни ваши взгляды могут в значительной степени измениться. Месяц благоприятен для финансовых вложений.

РАК

Рак получит в июле возможность расширить свои знания, проверить свои самые смелые догадки, применить новые идеи. Это хорошее время для учебы и получения новых знаний, общения, поездок, обмена мыслями и идеями, подписания договоров и решения важных вопросов. Прекрасное время для первого знакомства с новым другом и активного общения. Но будьте осторожны первые десять дней месяца. В этот период нельзя рисковать. Вы узнаете, что такое любовь и ненависть, страсть и алчность. Будете переживать из-за чего-то очень личного. Но во второй половине месяца все будет намного легче.

ЛЕВ

В начале июля ожидается много ненужной суеты, беспокойства. Период с 1 до 10-го июля пройдет в некотором напряжении. То, что будет происходить на работе, не очень-то вас обрадует. Старайтесь вести себя скромнее, сдержаннее. Середина месяца предназначена для того, чтобы разобраться в чувствах, освободиться от ненужных связей, успокоиться. Одинокие Львы могут обрести любовь, а замужние – пережить второй медовый месяц. Самочувствие будет прекрасным.

ДЕВА

В самом начале июля вам не помешает совет авторитетного лица. В отношении финансов следует быть осмотрительнее. Денежных поступлений не предвидится. Придется экономить. На личном фронте вы рискуете утонуть в чувствах и страстях. Не стоит жертвовать вашей яркой индивидуальностью и свободолюбием в угоду сиюминутным желаниям и порывам. В творчестве ваши возможности неограниченны. Все будет получаться само собой!

ВЕСЫ

Весь июль вам предстоят встречи, знакомства с большим количеством людей. Обстоятельства позволят Весам заняться такими делами, до которых раньше не доходили руки. Звезды благоприятствуют тем, чья работа связана с другими странами. Июль – хорошее время для заключения долгосрочных коммерческих сделок, можно укрепить отношения с зарубежными партнерами. Будьте активнее, не упускайте представляющиеся возможности во всех сферах жизни.

СКОРПИОН

Июль для Скорпиона – хороший период для укрепления положения, использования покровительства и протекций, дальних путешествий, для начала новых дел. Великолепный месяц для удовольствий, развлечений, для трат и покупок, для приобретения дорогих и красивых вещей. При работе с электроникой или при ее приобретении особое внимание уделите качеству электрозащиты. В первую половину месяца избегайте неподготовленных, неожиданных поездок.

СТРЕЛЕЦ

В первой половине месяца вам придется несладко: множество проблем, мелких неприятностей, трений с окружающими. Все же постарайтесь прожить это время с пользой для себя. Ваша рассудительность поможет избежать импульсивных денежных вложений, грозящих финансовыми потерями. Во второй половине июля расположение звезд благоприятствует укреплению семейных отношений. Удачно решатся вопросы, связанные с наследством, строительством и приобретением недвижимости.

КОЗЕРОГ

Июль – благоприятный месяц для обучения новой профессии, повышения квалификации. В жизни представителей этого знака ожидается много нового. Привычный порядок вещей уже не будет вас устраивать. Скоро откроются новые благоприятные перспективы. В бизнесе появятся новые планы, проекты. В личных отношениях постарайтесь поступать по совести и быть как можно более терпеливыми и спокойными.

ВОДОЛЕЙ

В первой половине месяца из-за интриг, возникших в отношении совместных финансов или объединенных деловых сделок, могут рухнуть давние планы. Не расстраивайтесь, просто отложите финансовые дела на более благоприятный период. В личной жизни вас ждут новые благоприятные веяния. Это прекрасное время для творческих побед. У вас все получится. Самочувствие нормальное, и не доставит вам лишних хлопот. Наслаждайтесь жизнью!

РЫБЫ

Дорогие Рыбы, будьте активней! Полезно вложить некоторую сумму в ремонт или строительство собственного дома. Конец месяца – хорошее время для финансовых сделок и операций с недвижимостью. Это также подходящий момент для лечения и общего оздоровления. Ближе к концу месяца вам улыбнется Фортуна. Вас ждут новые интересные знакомства.

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