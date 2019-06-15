Города Европы с низкими ценами для путешествий

Большинство европейских городов имеют множество исторических мест и достопримечательностей. Однако поездки в некоторые из них могут сильно опустошить ваш бюджет. К счастью, есть и такие, в которых можно отдохнуть недорого, но при этом также насладиться уникальной культурой и архитектурой.

Предлагаем вам подборку бюджетных направлений по Европе. При составлении рейтинга были учтены основные затраты туриста на 2 дня отдыха: размещение для двух человек на две ночи, трансфер из аэропорта, 48-часовая поездка на автомобиле, автобусная экскурсия для осмотра достопримечательностей, питание для двоих, стоимость бокала вина, бутылки пива и безалкогольных напитков, а также билеты в лучшие музеи и художественные галереи.

8. Афины, Греция

История столицы Греции охватывает более 3400 лет. Афины являются одним из старейших городов в мире. Город часто называют «колыбелью западной цивилизации». На протяжении веков Афины были центром искусств и философии. Сегодня древние памятники и произведения искусства привлекают в это место большое количество посетителей со всех уголков планеты. Парфенон является самым известным из всех этих памятников. В городе можно увидеть римские, византийские и османские архитектурные и культурные объекты. Монастырь Дафни и Афинский Акрополь внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

7. Прага, Чехия

Прага — еще один красивая и бюджетная дестинация для отдыха в Европе. Столица Чехии является самым густонаселенным городом в стране. Он расположен на берегу реки Влтавы. На протяжении нескольких веков Прага служила резиденцией нескольких императоров Священной Римской Империи. Это был также важный объект Австро-Венгерии.

Прага усеяна известными историческими и культурными достопримечательностями, такими как Пражский Град, еврейский квартал, Староместская площадь, музеи, многочисленные театры, галереи, кинотеатры и многое другое. Ее исторический центр является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

6. Москва, Россия

Столица России является одним из самых быстрорастущих туристических направлений в мире. Москва обладает огромным числом исторических памятников и культурных достопримечательностей. В этом городе произошло много крупных событий, которые сформировали мировую историю. Красная площадь и Кремль находятся в самом центре Москвы. Собор Василия Блаженного является еще одной важной достопримечательностью. У московских улиц, площадей и зданий есть своя уникальная история. Многие из них напоминают о подъеме и распаде Советского Союза, победоносных сражениях и героях войн.

5. Будапешт, Венгрия

Красивый венгерский город Будапешт попал в число самых очаровательных и удобных для жизни городов мира. Здесь расположено множество исторических достопримечательностей и культурных учреждений. Его центральный район находится на берегу реки Дунай и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Статуя Свободы, Дворец Грешам, Рыбацкий бастион, Цепной мост Сечени и Церковь Матиаса являются одними из его главных достопримечательностей.

В Будапеште также есть 80 геотермальных источников, третье по величине здание парламента и вторая по величине синагога в мире. Многочисленные зеленые насаждения, сады и острова Будапешта придают городу природное очарование.

4. Варшава, Польша

Столица Польши стоит на берегу реки Вислы. Как и другие города в этом списке, Варшава также связана с многовековой историей и культурой, которая была хорошо сохранена поляками. Варшава также имеет исторический Старый город, который был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До Второй мировой войны Варшава часто описывалась как один из самых красивых городов мира и называлась «Париж Севера».

Во время войны город был почти полностью разрушен, но его быстро восстановили. Сегодня Варшава может похвастаться частями города, представляющими почти каждый исторический период и архитектурный стиль Европы. Замковая площадь, Виляновский Дворец, Собор Святого Иоанна, колонна короля Сигизмунда являются одними из главных архитектурных достопримечательностей Варшавы.

3. Рига, Латвия

Рига — это прибрежный город, расположенный в устье реки Даугавы, на берегу Рижского залива. Он является столицей Латвии и самым густонаселенным городом страны. Он был основан в 1201 году, и его древние исторические памятники находятся под охраной ЮНЕСКО. Рига предлагает гостям все современные развлечения, места отдыха под открытым небом, кафе, музеи, театры, торговые центры и уютные рестораны. В городе также много зеленых насаждений. Кроме того, Рига имеет хорошую сеть общественного транспорта.

2. Вильнюс, Литва

В 2009 году Вильнюс разделил звание «Культурной столицы Европы» с австрийским городом Линц. Исторические памятники города хорошо сохранились спустя несколько веков. На мощеных улицах расположено множество кафе, отелей и бутиков. В Вильнюсе, как и в других европейских городах, много зелени. Около 40% территории города покрыто растительностью.

Древние церкви и соборы среди зелени делают городской пейзаж чрезвычайно живописным. В прошлом Вильнюс называли «Северным Иерусалимом» из-за большого количества евреев, которые здесь жили. К сожалению, большая часть еврейского населения была уничтожена во время Холокоста. Напоминания о темных днях все еще есть в Вильнюсе в виде военных кладбищ, бывших пыточных камер и гетто, а также музеев, связанных с Холокостом.

1. Краков, Польша

Расположенный на берегу реки Вислы в Малой Польше, Краков является свидетелем многовековой истории, начиная с VII века. В прошлом Краков был польской столицей и важным культурным, экономическим и академическим центром страны. Старый город Кракова перенесет вас в прошлое с его древним шармом и хорошо сохранившимися историческими памятниками.

В Кракове более 120 отелей, которые предлагают более 15 000 номеров и апартаментов. Большинство туристов высоко ценят город за дружелюбие жителей. Помимо исторического Старого города, есть несколько туристических достопримечательностей за городом: Татры, Соляная шахта Величка, Национальный парк Ойковский, концентрационные лагеря Освенцим и Ченстохова.

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