Город в Калифорнии легализовал «волшебные грибы»

Городской совет Окленда, штат Калифорния, во вторник единогласно проголосовал за декриминализацию галлюциногенных грибов, также известных как «волшебные грибы». Это второй город в США, который принял подобное решение.

Не далее как 8 мая город Денвер в штате Колорадо сделал исторический шаг, дав зеленый свет галлюциногенным грибам.

Решение городского совета заставит правоохранительные органы прекратить расследования и судебные преследования отдельных лиц за использование или хранение наркотиков, полученных из кактусов и – чаще всего – грибов, которые содержат психоделическое вещество псилоцибин.

Защитники подобного решения утверждают, что природные наркотики, такие как грибы и кактусы, сотни лет использовались в разных культурах различным образом: от спиритических сеансов до борьбы с психическими расстройствами, включая синдром посттравматического стресса.

Кроме этого, защитники считают, что нововведение освободит правоохранительным органам время для более приоритетных задач.

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