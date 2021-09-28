Главные особенностей обновленной линейки iPhone

Ежегодная презентация Apple, где Тим Кук и товарищи обычно показывают нам новые гаджеты, по мнению некоторых, прошла не так «революционно», как это всегда бывает у Apple. Главной звездой презентации стал новый айфон. К слову, хоть и презентация прошла совсем недавно, можно уже купить новый айфон в Ростове, Таганроге или других городах России. А теперь рассмотрим отличия между самыми ходовыми версиями: IPhone 13 и IPhone 13 Pro.

Внешний вид

Если человек, который плохо разбирается в технике, посмотрит со стороны на эти две модели, разницы не увидит. Основные отличия в размере корпуса (IPhone 13 Pro, как и полагается, больше) и дизайне задней камеры. На 13 Про стоит тройной сенсор с широкой платформой, он мало чем отличается от того, что было в 12 айфоне. А вот базовая версия изменилась: камеру поставили по диагонали – это не дает никаких преимуществ в съемке, это не экологичнее, хотя странно, что «эппл» это не заявили. Такое расположение просто выделяет ваш смартфон на фоне прошлогодней модели, которую также, как и новую, можно купить здесь – https://i161.ru/iphone-rostov.

Другое отличие в обрамлении корпуса. Если приглядеться на старшую модель, то вы увидите, что она глянцевая, в отличии от младшей. Это не напыление – это другой материал. Вместо привычного алюминия, который в последние годы ставят на все айфоны, тут поставили хирургическую сталь. Для чего? Она прочнее и выглядит дороже, но есть у нее и минус в виде следов от пальцев. Если собраться купить IPhone в магазине, при осмотре это будет очень заметно.

Немного о расцветках. IPhone 13 в этом плане разнообразнее. Есть интересный «оттенок чайной розы», который подкупает. Но и IPhone 13 Pro может похвастаться своим Sierra Blue.

Дисплей

Даже при покупке на сайте, а не в физическом магазине, вы заметите одно большое отличие от прошлогодних моделей – челка. Да, ее изменили впервые за много лет, но не радикально. Немного сузили и сделали ее выше – в принципе, в объеме она не потеряла, но смотрится иначе.

В самих дисплеях тоже есть отличия. Размер одинаковый: 6,1 дюймов, разное качество. На Про версию завезли технологию ProMotion. Простыми или все-таки сложными словами – это динамическая герцовка. То есть смартфон поддерживает частоту обновления экрана в 120 Гц. Это улучшает качество картинки, особенно, при просмотре кино или игр. Но чтобы экономить ресурс «эппл» придумали снижать количество герц при «нединамическом» пользовании. То есть когда вы смотрите картинку ЧОЭ снижается до 10, а при скроллинге – снова увеличивается.

Где купить?

Традиционные ажиотаж на покупку новых «яблочников» уже проходит, очередь в магазины начинает уменьшаться. В Ростове ситуация такая, что можно прийти и купить. Поэтому если захотите купить айфон в Ростове-на-Дону, ищите в интернет-магазине i161.ru. Тут большой выбор и есть в наличие.