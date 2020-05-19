Гирудотерапия при варикозе

Гирудотерапия (или лечение пиявками) активно применяется в терапии варикозного расширения вен. Во время укуса особь выделяет в кровь человека десятки активных веществ, в число которых входят антикоагулянты, противовоспалительные соединения и биологически активные компоненты. В ходе процедуры происходит нормализация состояния стенок сосудов и снижается риск развития осложнений.

Как пиявки лечат варикоз?

В слюне этих маленьких существ содержатся вещества, оказывающие положительное воздействие на весь организм в целом. В терапии патологии главную роль играют следующие соединения:

ферменты коллагеназа, дестабилаза, белковые элементы. Они способствуют укреплению стенок сосудов. Размягчают плотные и мягкие тромбы, препятствуют их повторному образованию. Ускоряют процесс регенерации тканей;

кроворазжижающие вещества. Сюда относятся гирудин и калин. Они позволяют нормализовать кровоток и снизить свертываемость крови. В результате снижается риск образования сгустков и тромбов;

противовоспалительные соединения. Наибольшую пользу при варикозе несут эглины и бделлины. Это вещества, которые борютсся с воспалительными процессами в тканях. Их попадание в кровоток способствует снижению болезненных ощущений в конечностях.

Также во время укуса пиявки снижается давление крови на вены за счет уменьшения ее объема. Характерный симптом болезни в виде раздувшихся и выступающих вен становится менее заметным.

Как проходит процедура

Лечение варикоза методом гирудотерапии осуществляется только в процедурном кабинете медицинского центра. Для этой цели используются специальные медицинские пиявки. Сама процедура выглядит следующим образом:

врач протирает кожу пациента ватным диском, смоченным в число воде;

далее на нужное место высаживается пиявка. Она сама находит подходящее место для прокола, ориентируясь на расположение биологически активных точек;

через 15-20 минут гирудотерапевт удаляет особь и утилизирует её.

После сеанса кровотечение из ранки может продолжаться до суток. Это нормальное состояние, которое не требует медицинского вмешательства. Об особенностях подготовки к сеансу вам расскажут, например, тут: https://girudotepapia.ru/girudoterapiya_pri_varikoze.html.

Противопоказания к процедуре

Гирудотерапия противопоказана следующим группам лиц:

беременным женщинам;

пациентам с выраженной анемией;

людям с онкологическими заболеваниями;

пациентам с болезнями крови, в том числе и плохой свертываемостью.

Более подробный список противопоказаний можно уточнить у лечащего врача. Также гирудотерапию не проводят пациентам с запущенной формой варикоза. В этом случае единственным выходом из ситуации является хирургическое вмешательство.