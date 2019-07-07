Геномы бактерий помогли ученым впервые добиться успеха в лечении ВИЧ

Впервые в истории ученым удалось полностью удалить вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) из геномов живых животных. Это стало огромным прорывом на пути к избавлению человечества от смертельной болезни – СПИД.

Исследование, результаты которого были опубликованы во вторник на этой неделе в журнале Nature Communications, группа ученых из университета Темпл и Медицинского центра при университете Небраски начала с вмешательства в геном мышей для производства человеческих Т-лимфоцитов, чувствительных к ВИЧ-инфекции.

После инфицирования мышей, они использовали терапевтическую стратегию, известную как «длительно действующая антиретровирусная терапия с медленным эффективным высвобождением» (LASER ART) для подавления воспроизводства ВИЧ у животных.

Наконец, ученые использовали CRISPR (короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами), фрагменты генома бактерий для удаления ДНК ВИЧ из инфицированных клеток.

Когда ученые позже обследовали подопытных мышей, они обнаружили, что примерно у каждого третьего из животных не было никаких признаков ВИЧ. Теперь исследователи с нетерпением ждут возможности испытать свою комбинированную терапию LASER ART/CRISPR на человекообразных приматах. И если эти эксперименты увенчаются успехом, как пишет один из авторов Камель Халили в пресс-релизе, уже в течение года могут начаться опыты на людях.

В то же время, хотя ученые в целом настроены оптимистически, они все же осознают, что им предстоит преодолеть множество препятствий, обусловленных биологическими различиями между мышами и людьми.

«То, что работает на мышах, может не работать на людях, – сказал в интервью CNBC член команды Говард Гендельман. «Ограничения, характерные для любых результатов экспериментов на мышах, связаны с особенностями введения препарата, а также его распределения в организме. Эти вопросы в случае с мышами решаются гораздо проще, чем с мужчинами или женщинами».

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