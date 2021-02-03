Где в Украине можно приобрести оригинальную продукцию бренда Сваровски

Производители ювелирных изделий стремятся создать уникальные украшения для требовательных клиентов, но все же могут соперничать в популярности с чудесными произведениями Сваровски. Кристаллы Swarovski существуют более века. Причина, по которой они стали настолько узнаваемы, – неимоверная схожесть с натуральными бриллиантами!

Компания Swarowski имеет филиалы по всей Европе, в том числе в Украине. Вы можете убедиться в этом сами. Интернет-магазин бижутерии Сваровски в Украине предлагает приобрести качественную продукцию с доставкой по всем областям.

Где изготавливаются оригинальные произведения Сваровски

Даниэль Сваровски, изобретатель знаменитой формулы кристаллов, родился в современной Чехии. В 1892 году, получив патент, он основал фабрику по производству кристаллов в Ваттенсе, Австрия. Именно в Австрии изготавливают данные украшения. К ним относятся серьги, ожерелья, броши, кольца, браслеты, подвески, часы и многое другое.

За прошедшие годы компания расширила свою линейку, включив в нее солнцезащитные очки, чехлы для телефонов, украшения, аксессуары для волос, другие предметы, украшенные кристаллами Swarovski. Хотя производственные мощности компании находятся в основном в Австрии, предприятие имеет филиалы по всей Европе, в том числе в Украине.

Официальный магазин бижутерии Swarovski в Украине

Valencia – это официальный дилер Сваровски в Украине. Вы можете заказывать бижутерию и продукцию Swarovski непосредственно у производителя с быстрой доставкой по всей Украине.

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В магазине представлены также и другие знаменитые бренды. Вы можете его посетить и увидеть все вживую (поверьте, это стоит того).

Как создаются настоящие кристаллы Сваровски

На самом деле, никто точно не знает, из чего сделаны кристаллы Сваровски. Все, что известно общественности, так это то, что кристаллы Сваровски – это разновидность стекла с добавлением особых ингредиентов. Состав включает в себя кварцевый песок, калий, карбонат натрия и 32 процента красного свинца.

Создателем формулы был Даниель Сваровски, сын стеклореза, мечта которого заключалась в создании бриллианта для всех. Он хотел изготавливать кристаллы, которые имели бы блеск и огранку алмаза, но гораздо доступнее.

Это побудило Дэниеля изобрести электрический станок для резки стекла. Что делало его особенно необычным, так это то, что он даже получил на него патент, поскольку мог резать стекло с исключительной точностью и аккуратностью. Вы можете сами убедиться в неимоверной ровности граней кристаллов Сваровски.