Где в Казахстане найти качественные пластиковые окна и двери

Замена окон и дверей всегда сопряжена с поиском продукции по оптимальной цене, которая соответствует современным требованиям к качеству. Нелегким является и процесс поиска ответственной бригады монтажников. Жителям города Алматы и Алматинской области повезло, ведь в городе Талгар функционирует роботизированный завод металлопластиковых изделий, который выпускает окна и двери по актуальным технологическим стандартам отрасли.

История развития производства

История компании Megapen началась более 14 лет назад. Небольшой цех превратился в современную производственную площадку с площадью более 1000 м². Предприятие не вкладывает большие деньги в дорогостоящую рекламу, но пользуется популярностью среди всех слоев населения. На официальном сайте https://megapen.kz/ можно ознакомиться со всем ассортиментом компании. Например, пластиковые двери представлены на странице https://megapen.kz/plastikovie-dveri-almaty.

Преимущества покупки продукции у производителя

На рынке пластиковых окон и дверей можно встретить самые разнообразные предложения, но все они связаны с приобретением продукции у посредника, который закладывает в стоимость ряд расходов:

Логистика.

Хранение.

Оплата работы персонала.

Реклама.

Аренда помещения и др.

Собственная производственная площадка уже снабжена складским комплексом, нет необходимости в перевозке готовых изделий из других стран или регионов. В рекламных объявлениях зачастую указывается только стоимость окон и дверей, без учета фурнитуры и установки. Роботизированные линии позволяют содержать минимальное количество персонала в штате и достойно оплачивать работу профессионалов.

У кого заказать установку окон и дверей

В отличие от большинства производителей, компания Megapen имеет собственный штат профессиональных замерщиков и монтажников. Бесплатный замер можно заказать прямо с сайта или по телефону. Полная стоимость изделий и работ будет известна заранее. Специалисты всегда проконсультируют клиента по любому вопросу. Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества и соответствует актуальным мировым стандартам.

Принадлежность к заводу не оставляет шансов для списания ошибок на некачественное производство. Совместные гарантийные обязательства требуют ответственного подхода к каждому заказу. Бригады снабжены современным инструментом, а доскональное знание конструктивных особенностей продукции значительно сокращает время монтажных работ.