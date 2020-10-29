Где можно приобрести кухню под заказ в Харькове

Кухня – это начало любого дома. Именно с неё начинается дом. Это семейный очаг и тепло домашнего уюта. Видов и модификаций огромное многообразие на любой кошелёк и вкус.

Цены на кухни напрямую зависят от материала, из которого они изготовлены. Наиболее популярные кухонные гарнитуры из стекла, МДФ (различная цветовая гамма и фактура), ЛДСП (ламинированная поверхность разных оттенков) и, конечно же, ДСП.

Также кухни могут быть с ячейками под встраиваемую технику, такую как микроволновая печь, электрическая или же газовая духовая печь, стиральная и посудомоечная машинка. Если же Вас не устраивает готовая кухня, то Вы вполне можете приобрести кухню под заказ в Харькове по Вашим желаниям.

Есть несколько моментов, которые нужно учитывать, прежде чем заказать кухню:

тщательно с помощью рулетки измерьте высоту стен, ширину и длину каждого участка, где планируется установка кухонного гарнитура;

решите, где будут устанавливаться нужные Вам бытовые приборы и сколько их надо, размещайте их так, чтобы удобно было двигаться по помещению и соответственно готовить пищу;

определите местоположение розеток, выключателей, сливных труб, вытяжки и подобных коммуникаций, это все потребуется при производстве кухни на заказ по индивидуальным размерам;

нарисуйте схематично Ваше виденье комнаты после установки гарнитура;

площадь, выделенную под кухонный гарнитур, постарайтесь заполнить максимально по высоте.

Также стоит обратить внимание на материал отделки гарнитура. Глянец смотрится красиво и эффектно, но требует постоянного ухода, на нём видны следы рук и капельки воды. На матовых поверхностях малозаметны следы и брызги. С матовой облицовкой уборки раз в неделю будет достаточно. С глянцем же протирать поверхность придётся практически каждый день.

В качестве материала для столешницы можно заказать камень натуральный или же искусственный. Этот современный материал смотрится стильно, он прочен и устойчив к различным повреждениям. Конечно, он стоит дороже других, но служит практически вечно.

Цена кухонного гарнитура также зависит и от качества фурнитуры. Можно, конечно, выбрать недорогой вариант, но дверцы через год повиснут, ручки начнут отваливаться. Фурнитура – это то на чем не стоит экономить. Дороже выйдет в обиходе. Лучше один раз потратиться на качественную продукцию, чем ходить по магазинам стабильно раз в месяц.

Существует несколько различных видов механизмов открывания и закрывания дверей и ящиков, которые также влияют на стоимость производства кухни. Среди большого разнообразия можно встретить даже механизмы на пульте управления, а также с таймером включения подсветки, открытия бара и прочие.

Ещё один совет по экономии места на кухне – Вы можете заранее выбрать подходящую форму будущего гарнитура, например, заказать П-образную кухню или же остановиться на более распространенной форме – в виде буквы «Г».

Оформить заказ на кухонный гарнитур можно по этой ссылке. При возникновении вопросов – воспользуйтесь консультацией менеджера.